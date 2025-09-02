Зарезал за долг отца: на Кубани задержали убийцу кубанской «Дюймовочки»
На Кубани оперативники поймали Олега К. — предполагаемого убийцу 36-летней Татьяны Магомедовой. Родственники называли ее Дюймовочкой за маленький рост. Задержанный раскрыл ужасающий мотив преступления.
Исчезновение Татьяны Магомедовой
Об исчезновении Татьяны Магомедовой стало известно около двух недель назад. Женщина уехала из дома в станице Восточная в Воронежской области на серой «Мазде». На въезде в Усть-Лабинск к ней подсел высокий мужчина, рассказали очевидцы.
Предположительно, попутчиком был некий Олег К. Следователи предположили, что именно он последним видел Татьяну живой. После ее исчезновения мужчину заметили возле его дома с большой клетчатой сумкой.
Машину Олега с колесом от «Мазды» и лопатой удалось найти. В поисках самой Татьяны участвовали сотни человек.
Знакомые предположили, что у женщины могли быть отношения с Олегом. Недавно Татьяна рассталась с абьюзером, который не давал ей общаться с подругами — тот как раз был под два метра ростом, сообщил Telegram-канал Shot.
Машину пропавшей женщины нашли в лесном массиве между станицей Кирпильской и хутором Бураковским. Автомобиль оказался спрятан в кустах, с него сняли номера.
Мотив преступления
Краснодарские оперативники задержали подозреваемого — он уже признался в убийстве, раскрыл мотив и рассказал, где спрятал тело.
По данным следствия, в день происшествия Магомедова припарковалась на улице Октябрьской в Усть-Лабинске. К ней подошел высокий мужчина и сел в авто. Полиция установила маршрут машины по камерам видеонаблюдения.
По неизвестной причине Татьяна повернула к отстойникам местного Сахарного завода, после чего ее телефон отключился.
Через некоторое время машина убитой снова попала на камеры, но за рулем уже был мужчина. Все сидень авто оказалось залито кровью. Полиция установила личность пассажира — это был тот самый Олег.
Мужчина разведен, у него есть двое детей. Раньше работал в полиции, а затем открыл собственный бизнес. На допросе подозреваемый признался, что никогда не был знаком с Магомедовой. Он общался с ее отцом, который якобы задолжал ему денег 13 лет назад.
По словам задержанного, он увидел Татьяну и решил, что настала пора мести. Олег представился знакомым отца и попросил подвезти его. Он расправился с жертвой несколькими ударами ножа, а тело закопал.