Зарезал за долг отца: на Кубани задержали убийцу кубанской «Дюймовочки»

На Кубани оперативники поймали Олега К. — предполагаемого убийцу 36-летней Татьяны Магомедовой. Родственники называли ее Дюймовочкой за маленький рост. Задержанный раскрыл ужасающий мотив преступления.

Исчезновение Татьяны Магомедовой

Об исчезновении Татьяны Магомедовой стало известно около двух недель назад. Женщина уехала из дома в станице Восточная в Воронежской области на серой «Мазде». На въезде в Усть-Лабинск к ней подсел высокий мужчина, рассказали очевидцы.

Предположительно, попутчиком был некий Олег К. Следователи предположили, что именно он последним видел Татьяну живой. После ее исчезновения мужчину заметили возле его дома с большой клетчатой сумкой.

Машину Олега с колесом от «Мазды» и лопатой удалось найти. В поисках самой Татьяны участвовали сотни человек.

Знакомые предположили, что у женщины могли быть отношения с Олегом. Недавно Татьяна рассталась с абьюзером, который не давал ей общаться с подругами — тот как раз был под два метра ростом, сообщил Telegram-канал Shot.

Машину пропавшей женщины нашли в лесном массиве между станицей Кирпильской и хутором Бураковским. Автомобиль оказался спрятан в кустах, с него сняли номера.