Запихнул жертву в багажник и исчез на 17 лет. Кто убил бандита из Сокольнической ОПГ

В Москве спустя 17 лет задержали виновника убийства члена ОПГ «Сокольническая». В криминальном мире подозреваемый известен по прозвищу Самовар. О том, какие зверства совершил пойманный преступник, — в материале 360.ru.

Убийство бандита из Сокольнической ОПГ: что известно

Все началось в 2008 году, когда в багажнике легкового автомобиля правоохранители нашли труп. Убитым оказался Андрей Королев — участник знаменитой ОПГ, специализировавшейся сначала на кражах, а затем «крышевавшей» бизнес и магазины. Погибший умер насильственной смертью: неизвестные расстреляли его и попытались спрятать тело.

Незадолго до гибели участник банды «Сокольническая» пошел вечером на стрелку со своим знакомым, чтобы уладить конфликт. Именно после этой роковой встречи мужчину застрелили, сообщил источник РЕН ТВ.

Следствие установило, что убийство мог совершить Юрий Каширин по прозвищу Самовар, ранее судимый за удержание сообщника. На допросе задержанный признал вину и рассказал, что расстрелял оппонента из ружья, а затем спрятал труп в багажнике авто. Машину со страшным грузом он бросил на парковке, а помповое ружье выкинул в реку Яуза.

«Совершил четыре выстрела из помпового ружья, а затем запихнул жертву в багажник автомобиля ВАЗ-2108», — рассказал источник издания.

Самовар заявил, что договорился уладить с Королевым вопросы во время встречи в гараже. Когда разговор перешел в открытый конфликт, преступник решил расправиться с оппонентом.