Сегодня 18:29 За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми Пропавших школьниц искали в Нижнем Тагиле, на Кубани и в Ленобласти 0 0 0 Фото: Unsplash Криминал

Убийства

Дети

В последние несколько дней в России искали трех пропавших девочек 11-12 лет. Одну из них — исчезнувшую в Ленобласти — нашли живой у подруги, двух других — убили. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли в подвале Исчезнувшей в Нижнем Тагиле девочке было 11 лет. Школьница перестала выходить на связь в конце августа. За помощью к правоохранителям обратился ее отец. По факту случившегося возбудили дело об убийстве. Ребенка искали 140 сотрудников городской полиции, а также волонтеры сразу трех добровольных отрядов: «Феликс», «Скорпион» и «ЛизаАлерт».

«Кроме того, к поискам подключили поднятый по тревоге личный состав подразделений уголовного розыска, службы участковых уполномоченных, по делам несовершеннолетних, ППС и охраны общественного порядка», — подчеркнул начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: РИА «Новости»

Оперативники анализировали записи с камер видеонаблюдения не только вблизи дома школьницы, но и всего района. Также специалисты отрабатывали круг связей подростка, знакомых и родных. «Проверялись и ранее судимые лица и склонные к такого рода противоправным деяниям. В работе сыщики применяли „детектор лжи“ (полиграф)», — добавил он. На четвертые сутки поисков, 3 сентября, пропавшую школьницу обнаружили мертвой в подвале одного из домов. Личность подозреваемого установили очень быстро, а также выяснили, что мужчина пытался скрыться из региона. Его задержали в одном из аэропортов Москвы, уточнил и. о. руководителя свердловского управления СК Константин Мирошниченко. По словам Горелых, мужчину уже этапировали в Екатеринбург.

Фото: РИА «Новости»

Подозреваемый — судимый экс-участник СВО Известно, что погибшая девочка жила с отцом в общежитии. Ее матери не стало всего месяц назад — она скончалась от рака. Подозреваемый в расправе над ребенком, как оказалось, был их соседом, снимал комнату в том же общежитии за 3,5 тысячи рублей, рассказал источник E1.ru. Другие жители описывали этого человека как очень приветливого, говорили, что его любили дети, звали дядей Вовой. Также источник E1 обратил внимание, что ранее Владимир был судим — в 2020 году его признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Совсем недавно он вернулся с СВО, куда собирался вскоре отправиться снова. Отец погибшей в беседе с изданием рассказал, что незадолго до исчезновения дочки этот мужчина приглашал его поесть мяса, но он отказался.

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На Кубани девочку задушили ее же рубашкой Девочке, пропавшей в Краснодарском крае, было 12 лет. Ее обнаружили в ночь на 2 сентября в водоеме в хуторе Бураковском. В региональном СК сразу же возбудили дело об убийстве.

По информации РЕН ТВ, 1 сентября девочка пошла кататься на велосипеде, но не вернулась. Сначала родители бросились искать дочь самостоятельно. «Мы кинулись — уже полдевятого, нету. Своими силами начали ездить. До подружки съездили, до другой. А потом не нашли. Начали в группы наши местные [писать], и все люди дружненько пошли искать», — поделилась мать школьницы.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю / Telegram

Тело смогли найти только ночью. И безо всяких экспертиз было ясно, что девочку убили. «У нее петля была на шее. Была завязана», — пояснила убитая горем женщина. В региональном СУ СК подтвердили, что на теле ребенка были признаки насильственной смерти. Но никаких подробностей не привели. По информации источника kp.ru, перед смертью над девочкой надругались, а потом задушили ее же рубашкой, после чего сбросили тело в водоем.

Пропавшая под Петербургом школьница нашлась Подростку, которого искали в Ленобласти, тоже 12 лет. Накануне, 2 сентября, девочка пошла гулять со своим рыжем шпицем в поселке Бугры, но домой не вернулась.

Фото: Unsplash

Об исчезновении школьницы сообщили в региональном главке МВД, опубликовав ориентировку и контактные телефоны, чтобы все, кто видел пропавшую, мог сообщить нужную оперативникам информацию. Вечером 3 сентября 78.ru сообщило, что потерявшуюся девочку нашли живой в 55 километрах от дома. Оказалось, что школьница сбежала из дома и находилась у подруги в деревне Орехово, отметил источник издания. По каким причинам, она решилась на такой шаг — пока неизвестно.