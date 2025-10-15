«Никогда не был моим сыном». Всплыли новые подробности в деле о двойном убийстве в семье Стаса Намина

Рок-музыканта Стаса Намина официально признали потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении его пасынка Романа Ткаченко, которого обвинили в расправе над сводным братом и бабушкой. Жуткое убийство произошло два года назад в подмосковной деревне Крюково. Что известно о кровавом преступлении — в материале 360.ru.

Предполагаемым убийцей оказался пасынок музыканта Роман Микоян. На допросе мужчина сознался в совершенном преступлении . По одной из версий, причиной жестокого убийства стали споры о недвижимости. По другой — постоянные претензии родственников к образу жизни молодого человека.

Вечером 18 октября в семье известного музыканта Стаса Намина случилась страшная трагедия: 30-летнего сына Намина Артема Микояна и его 84-летнюю тещу Прасковью Ткаченко обнаружили зарезанными в коттедже в деревне Крюково Истринского района.

Стас Намин назвал пасынка «отморозком». В беседе с «Газетой. Ru» музыкант уточнил, что не общался с ним много лет.

Это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда.

Первая жена Намина, Анна Исаева, которая руководила его продюсерским центром, призналась, что Роман был психически нестабильным человеком. В разговоре с «Известиями» она назвала произошедшее «кошмарным сном».

Микоян заявил, что схватился за нож из-за семейного конфликта. По предварительным данным, он разругался с 84-летней бабушкой, дождался, пока она уснет, и зарезал ее. Затем он позвонил брату и попросил приехать. Когда Артем Микоян прибыл на место, между братьями возникла новая перепалка. Тогда Роман нанес брату около 11 ножевых ранений, которые оказались смертельными.

Соседи погибших сына и тещи основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина охарактеризовали их как «хороших людей». Собеседники 360.ru отметили, что ничего не слышали о семейных ссорах.