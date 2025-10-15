«Никогда не был моим сыном». Всплыли новые подробности в деле о двойном убийстве в семье Стаса Намина
Рок-музыканта Стаса Намина официально признали потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении его пасынка Романа Ткаченко, которого обвинили в расправе над сводным братом и бабушкой. Жуткое убийство произошло два года назад в подмосковной деревне Крюково. Что известно о кровавом преступлении — в материале 360.ru.
Вечером 18 октября в семье известного музыканта Стаса Намина случилась страшная трагедия: 30-летнего сына Намина Артема Микояна и его 84-летнюю тещу Прасковью Ткаченко обнаружили зарезанными в коттедже в деревне Крюково Истринского района.
Предполагаемым убийцей оказался пасынок музыканта Роман Микоян. На допросе мужчина сознался в совершенном преступлении. По одной из версий, причиной жестокого убийства стали споры о недвижимости. По другой — постоянные претензии родственников к образу жизни молодого человека.
Стас Намин назвал пасынка «отморозком». В беседе с «Газетой. Ru» музыкант уточнил, что не общался с ним много лет.
Это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда.
Стас Намин
Первая жена Намина, Анна Исаева, которая руководила его продюсерским центром, призналась, что Роман был психически нестабильным человеком. В разговоре с «Известиями» она назвала произошедшее «кошмарным сном».
Микоян заявил, что схватился за нож из-за семейного конфликта. По предварительным данным, он разругался с 84-летней бабушкой, дождался, пока она уснет, и зарезал ее. Затем он позвонил брату и попросил приехать. Когда Артем Микоян прибыл на место, между братьями возникла новая перепалка. Тогда Роман нанес брату около 11 ножевых ранений, которые оказались смертельными.
Соседи погибших сына и тещи основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина охарактеризовали их как «хороших людей». Собеседники 360.ru отметили, что ничего не слышали о семейных ссорах.
В середине апреля начался процесс по делу Ткаченко, которого обвиняют в убийстве брата и бабушки. После оглашения обвинения Роман признал вину, но не согласился с квалификацией.
В августе рассмотрение дела было приостановлено в связи с назначением психолого-психиатрической экспертизы. Сегодня в Мособлсуде возобновился судебный процесс. Стас Намин официально признан потерпевшей стороной, сообщил ТАСС.
«Потерпевшая по делу сторона, Анастас Алексеевич Намин, на судебное заседание не явился. Результаты экспертизы по уголовному делу готовы, но вместе с материалами направлены из экспертного учреждения в суд», — огласила судья материалы дела.
Романа Ткаченко этапировали из медицинского учреждения, где он проходил лечение по решению суда. Однако на судебное заседание не доставили. Следующее заседание по данному делу состоится 24 декабря.