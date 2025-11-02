Владельца бота для пробива Userbox задержали. Что ему грозит

Арестовали создателя одного из самых популярных Telegram-ботов, который распространял личные данные россиян. Ресурс занимался анализом больших объемов данных, полученных из утечек в разных источниках. Подробности — в материале 360.ru.

По запросам пользователей выдавалась информация об адресах проживания, местах работы, доходах, банковских счетах и автотранспорте. Также предоставлялись другие уникальные данные, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц. Аферисты использовали Telegram-ботов для дистанционной кражи денег.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

В Санкт-Петербурге полиция задержала человека, который, по версии следствия, создал и управлял сервисом. Он был его основным администратором и обеспечивал работу.

Во время обысков изъяли мобильные телефоны и компьютеры с компрометирующими электронными письмами, базами данных, сведениями об управлении сервисом, а также серверы ресурса из дата-центра. Общий объем собранных данных превышает 40 терабайт.