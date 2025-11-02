Владельца бота для пробива Userbox задержали. Что ему грозит
МВД: в России пресекли работу продававшего личные данные Telegram-бота
Арестовали создателя одного из самых популярных Telegram-ботов, который распространял личные данные россиян. Ресурс занимался анализом больших объемов данных, полученных из утечек в разных источниках. Подробности — в материале 360.ru.
По запросам пользователей выдавалась информация об адресах проживания, местах работы, доходах, банковских счетах и автотранспорте. Также предоставлялись другие уникальные данные, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей.
Ирина Волк
официальный представитель МВД
Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц. Аферисты использовали Telegram-ботов для дистанционной кражи денег.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».
В Санкт-Петербурге полиция задержала человека, который, по версии следствия, создал и управлял сервисом. Он был его основным администратором и обеспечивал работу.
Во время обысков изъяли мобильные телефоны и компьютеры с компрометирующими электронными письмами, базами данных, сведениями об управлении сервисом, а также серверы ресурса из дата-центра. Общий объем собранных данных превышает 40 терабайт.
Предполагаемый организатор криминальной схемы задержан. <…> Решается вопрос об избрании меры пресечения. Функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено.
Ирина Волк
официальный представитель МВД
Преступные доходы, по предварительным оценкам, составляли от 13 до 16 миллионов рублей ежемесячно.
Правоохранители уточнили ТАСС, что речь идет о боте Userbox. Задержали его организатора Игоря Морозкина. Ему грозит до 10 лет колонии и штраф до трех миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранта задержали по частям 5 и 6 статьи 272.1 УК РФ. Они предусматривают наказание за незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные.
По данным РБК Userbox (также известен как User_Search) считается альтернативой телеграм-бота «Глаз Бога», который перестал работать в феврале.