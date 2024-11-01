Вину не признала. Суд арестовал возможную соучастницу убийства ректора СПбГУСЭ

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Елену Рогалеву — сожительницу осужденного ранее заказчика громкого убийства ректора СПбГУСЭ, совершенного в сентябре 2012 года. Ранее женщина проходила по делу в качестве свидетеля, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что в середине июля 2012 года Александр Соловьев — бывший проректор СПбГУСЭ по учебной части Василий Соловьев решил убить ректора Александра Викторова.

За помощью он обратился к своей сожительнице, Елене Рогалевой. У нее были знакомые в криминальной среде, и вскоре сообщник нашелся — им оказался некий Смирягин. Он попросил за убийство шесть миллионов рублей, нашел исполнителя — своего знакомого Ковалева, которому пообещал четыре миллиона. Тот, в свою очередь, согласился и тоже нашел исполнителей — но уже за 600 тысяч рублей.

Пятого сентября 2012 года Александра Викторова убили. В него стреляли не менее пяти раз.

«Тридцатого октября 2024 года Рогалева была задержана. Тридцать первого октября 2024 года Рогалевой предъявлено обвинение. Вину не признала. У суда просила домашний арест или залог в один миллион рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантку дела отправили под арест до 29 декабря.

Василий Соловьев скрылся от правосудия. В августе 2021 года Ленинградский областной суд вынес ему заочный приговор в виде 18 лет колонии строгого режима, сообщил сайт 78.ru.

Александра Викторова убили вечером 5 сентября 2021 года, когда он с женой выходил из машины у своего дома во Всеволожске. Ректор умер на месте, его супруга получила ранения, но выжила. В конце сентября киллера и его пособника задержали — их осудили на 13 и 9,5 года лишения свободы. Посредник получил 17 лет колонии строгого режима.

В июне 2011 года убили ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. В организации покушения заподозрили беглова депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*.

* Признан иноагентом на территории России.