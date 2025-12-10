В трубке «рыдала дочь». В Брянске мошенники жестоко развели 90-летнюю старушку
В Брянске мошенники развели 90-летнюю пенсионерку по схеме «родственник в беде»
В Брянске мошенники обманули 90-летнюю бабушку по схеме «родственник в беде». Злоумышленники выманили у нее более миллиона рублей. Курьерами стали подростки. Расследование длится почти два года. Подробности — в материале 360.ru.
Пенсионерка отдала последние деньги мошенникам из-за страха за дочь
Дочь пострадавшей Анна рассказала 360.ru, что 8 января 2024 года ее матери Лидии Петровне поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился следователем Следственного комитета. Он сообщил, что ее старшая дочь Ольга якобы попала в серьезное ДТП в Норвегии.
«Чтобы убедить женщину, звонящий передал трубку „дочери“. В трубке раздался женский плачущий голос, который умолял о помощи. Он говорил, что срочно нужны деньги на операцию пострадавшему, иначе против нее возбудят уголовное дело», — пояснила Анна.
Лидия Петровна испугалась за своего ребенка и поверила мошенникам. Она собрала все свои сбережения — миллион рублей. Курьер приехал к ее дому и забрал деньги. Все время пенсионерка была на связи с мошенниками и не могла посоветоваться с близкими.
Вскоре раздался новый звонок. В трубке снова «рыдала дочь», умоляя о помощи. Лидия Петровна, не раздумывая, отдала последние 160 тысяч рублей. Эти деньги также забрал курьер.
В итоге 90-летняя женщина осталась без своих накоплений. Для нее эта сумма — целая жизнь. Все произошло под давлением страха и тревоги за дочь, которой на самом деле ничего не угрожало.
Анна
дочь пострадавшей
По ее словам, полиция установила личности участников преступления. Ими оказались подростки, которые написали явку с повинной и подробно описали свои действия.
Телефон могли прослушивать
Старшая дочь Лидии Петровны Ольга, которая, по словам мошенников, попала в аварию, в беседе с 360.ru предположила, что телефон пенсионерки могли прослушивать. Злоумышленники знали, что у бабушки две дочери.
«У мамы отключилось сознание, что можно попробовать позвонить мне. Видимо, из-за того, что они изобразили, что я не могу разговаривать, мама решила, что звонить не нужно», — отметила она.
Сейчас пенсионерке 91 год. По словам Ольги, у мамы стало плохо с памятью — она многое забывает.
Я боюсь, что она вообще забыла про эту историю. Подробности уже не помнит.
Ольга
дочь пострадавшей
У соседей напротив установлена камера. Она зафиксировала, как человек приходил в дом. Выяснилось, кто забрал деньги, но правоохранители ничего сделали. Ольга отметила, что дело, по сути, замяли из-за участия несовершеннолетних.
«Я понимаю, что они несовершеннолетние и деньги не вернутся, но вот эту историю нельзя пускать на самотек. Дети — подростки. И я думаю, что их нужно наказать или наказать родителей, которые воспитали таких детей», — уверена Ольга.
Дело приостанавливали и несколько раз теряли, уточнила Анна. В последний раз его нашли в прокуратуре. Адвокат семьи говорила, что оно должно было быть дорасследовано.
Если на момент совершения преступления эти фигуранты не были субъектами права, то материальный ущерб нужно взыскать с их родителей в административном порядке через суд. Для этого необходимо постановление органов следствия. Но вместо этого, по словам Анны, дело просто закрыли.
360.ru обратился за комментарием в региональное управление МВД, ответ пока не поступил.