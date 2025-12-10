В трубке «рыдала дочь». В Брянске мошенники жестоко развели 90-летнюю старушку

В Брянске мошенники обманули 90-летнюю бабушку по схеме «родственник в беде». Злоумышленники выманили у нее более миллиона рублей. Курьерами стали подростки. Расследование длится почти два года. Подробности — в материале 360.ru.

Пенсионерка отдала последние деньги мошенникам из-за страха за дочь

Дочь пострадавшей Анна рассказала 360.ru, что 8 января 2024 года ее матери Лидии Петровне поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился следователем Следственного комитета. Он сообщил, что ее старшая дочь Ольга якобы попала в серьезное ДТП в Норвегии.

«Чтобы убедить женщину, звонящий передал трубку „дочери“. В трубке раздался женский плачущий голос, который умолял о помощи. Он говорил, что срочно нужны деньги на операцию пострадавшему, иначе против нее возбудят уголовное дело», — пояснила Анна.

Лидия Петровна испугалась за своего ребенка и поверила мошенникам. Она собрала все свои сбережения — миллион рублей. Курьер приехал к ее дому и забрал деньги. Все время пенсионерка была на связи с мошенниками и не могла посоветоваться с близкими.

Вскоре раздался новый звонок. В трубке снова «рыдала дочь», умоляя о помощи. Лидия Петровна, не раздумывая, отдала последние 160 тысяч рублей. Эти деньги также забрал курьер.