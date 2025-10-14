Как в девяностые. В связанном с верховным судьей Момотовым деле появились новые подробности
Генпрокуратура приобщила к иску к Момотову материалы о проституции в Marton
Бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова подозревают в совершении множества преступлений. В антикоррупционном иске к нему появляются новые подробности: следствие считает, что представитель закона крышевал своих людей и был причастен к организации проституции в отелях.
Связь с ОПГ
По данным Генпрокуратуры, Момотов создал гостиничный бизнес вместе с краснодарским криминальным авторитетом и сотрудничал с ОПГ «Покровские», сообщил ТАСС. Именно эта банда захватывала земли в Ростовской области и Краснодарском крае.
«В показаниях одного из свидетелей содержатся сведения о связях <… > с ОПГ „Покровские“. В 2010 году за помощь в вынесении решений в интересах этой ОПГ Момотову и Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону», — рассказал прокурор.
Генпрокуратура потребовала изъять у судьи 95 объектов недвижимости стоимостью девять миллиардов рублей, зарегистрированных на его компаньона Андрея Марченко — владельца сети отелей Marton.
По версии следствия, он легализовывал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы. В этих отелях могли предоставлять почасовые комнаты и оказывать интимные услуги.
Также его и Момотова подозревают в уклонении от налогов на сумму порядка 500 миллионов рублей. Сам экс-судья вину не признал и рассказал, что ушел в отставку из-за скандала. По его словам, ситуация «отражается на авторитете судебной власти, которым он очень дорожит».
«Собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — заявил Момотов.
Он также сообщил, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью, а иск прокуратуры перечеркнул его жизнь ударом по здоровью.
На заседании в Останкинском суде Москвы, где рассматривался иск об изъятии имущества, Момотов не присутствовал. Его адвокат сообщил, что подзащитного госпитализировали.
Причастность к организации проституции
По информации ТАСС, в отелях Marton к занятию проституцией привлекали несовершеннолетних.
«Прошу приобщить постановления о возбуждении уголовных дел, а также приговоры по организации проституции в сети отелей Marton в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Среди причастных к занятиям проституцией также были выявлены и несовершеннолетние», — сказал на суде прокурор.
Марченко, которому принадлежат гостиницы, эти обвинения опроверг.
«Сеть отеля Marton никогда не занималась интимными услугами, не знаю, что вы там приобщаете <… >. Мы занимались немножко другими делами, а не проституцией», — подчеркнул он.
Во время одного из заседаний Марченко подтвердил связь с Момотовым, сообщила «Газета.ру». Он рассказал в суде, что знал будущего судью с начала девяностых, тот даже стал крестным его сына. По его словам, в 2010 году Момотов ушел в Верховный суд, переехал в Москву и оборвал контакты.
Мы просто работали… Мы люди верующие, мы верим в Бога. То, что мы сейчас говорим, правда.
Андрей Марченко
Владелец сети отелей Marton
В сентябре отельера арестовали по подозрению мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, даче взятки и дезертирстве. По версии следствия, в 2023 году он подписал контракт на службу в зоне СВО и получил положенные выплаты, но по факту не служил.
Секретные свидетели — бывшие сотрудники Марченко — рассказали, что в саунах и отелях Marton устраивались закрытые вечеринки с «серьезными людьми»: региональными судьями, сотрудниками МВД и ФСБ. Для таких гостей бесплатно предоставляли алкоголь и все необходимое, а видеокамеры отключались.
Свидетели также отметили, что Момотов редко посещал подобные мероприятия, но помогал «нормально решить» проблемы Марченко через суды. Сам отельер не скрывал связь с судьей и даже хвастался, что ему «ничего не будет» благодаря такому знакомству, объяснили информаторы. Они добавили, что именно Момотов помог Марченко фиктивно поучаствовать в спецоперации.
Гособвинение продемонстрировало в суде фотографии совместного отдыха судьи и предпринимателя, а также материалы доследственной проверки гостиниц.
По информации ТАСС, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства активы и средства Момотова.