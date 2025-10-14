Как в девяностые. В связанном с верховным судьей Момотовым деле появились новые подробности

Генпрокуратура приобщила к иску к Момотову материалы о проституции в Marton

Бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова подозревают в совершении множества преступлений. В антикоррупционном иске к нему появляются новые подробности: следствие считает, что представитель закона крышевал своих людей и был причастен к организации проституции в отелях.

Связь с ОПГ

По данным Генпрокуратуры, Момотов создал гостиничный бизнес вместе с краснодарским криминальным авторитетом и сотрудничал с ОПГ «Покровские», сообщил ТАСС. Именно эта банда захватывала земли в Ростовской области и Краснодарском крае.

«В показаниях одного из свидетелей содержатся сведения о связях <… > с ОПГ „Покровские“. В 2010 году за помощь в вынесении решений в интересах этой ОПГ Момотову и Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону», — рассказал прокурор.

Генпрокуратура потребовала изъять у судьи 95 объектов недвижимости стоимостью девять миллиардов рублей, зарегистрированных на его компаньона Андрея Марченко — владельца сети отелей Marton.

По версии следствия, он легализовывал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы. В этих отелях могли предоставлять почасовые комнаты и оказывать интимные услуги.

Также его и Момотова подозревают в уклонении от налогов на сумму порядка 500 миллионов рублей. Сам экс-судья вину не признал и рассказал, что ушел в отставку из-за скандала. По его словам, ситуация «отражается на авторитете судебной власти, которым он очень дорожит».

«Собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — заявил Момотов.

Он также сообщил, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью, а иск прокуратуры перечеркнул его жизнь ударом по здоровью.

На заседании в Останкинском суде Москвы, где рассматривался иск об изъятии имущества, Момотов не присутствовал. Его адвокат сообщил, что подзащитного госпитализировали.