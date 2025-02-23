На глазах у детей. В школе в Саратовской области жестоко избили ветерана-инвалида

В Энгельсе Саратовской области ветерана-инвалида Антона Коршенникова жестоко избили после проведения «Урока мужества» в одной из школ в присутствии учеников и преподавателей. Подробности о происшествии и состоянии здоровья бойца изданию рассказала RT жена ветерана Юлия.

Как рассказала супруга бывшего военного, он сделал замечание раздраженному мужчине и попросил извиниться перед учителями. Однако это разозлило родителя, и он напал на Коршенникова, начав избивать его на глазах у детей и преподавателей.

Коршенников уже не первый раз проводил подобные мероприятия в школе. Организовывало их энгельсское отделение «Боевого братства». В очередной раз, после такого урока, который прошел 20 февраля, один из родителей начал перепалку с учителями из-за поведения школьников. Ветеран не смог остаться в стороне и вступился за преподавателей.

Этот мужчина просто ударил моего мужа в голову, в лицо. Муж упал, и он еще лежачего его ударил.

По ее словам, ветеран не смог дать отпор нападавшему из-за серьезной травмы головы, которую он получил в ходе боевых действий в Сирии еще в 2016 году и из-за которой ему пришлось установить в череп титановую пластину.

В результате избиения Коршенникова доставили в больницу, где ему пришлось проходить различные обследования в течение двух часов. По словам супруги мужчины, его рвало кровью, а на левой стороне головы, где установлена титановая пластина, «нет живого места».

Нападавший даже не извинился

Избивший ветерана 47-летний житель Энгельса не предпринял никаких попыток связаться с родственниками потерпевшего и извиниться перед ним. Пресс-служба СУ СК России по региону сообщила в официальном Telegram-канале, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России.

Стал волонтером СВО

Председатель энгельсского отделения «Боевое братство» Денис Чалов рассказал, что из-за тяжелого ранения Коршенников не смог сам участвовать в СВО, но активно помогает сборщикам гуманитарной помощи. Мужчина работает на складе организации и помогает формировать гуманитарные грузы.

«Он получил тяжелейшее ранение в Сирийской Арабской Республике. После этого у него была клиническая смерть. Он профессиональный военный, старший прапорщик», — рассказал Чалов.