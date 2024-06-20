Ушедшему на СВО из колонии отказали в повторной амнистии за новое преступление

Получивший помилование за убийство восьмилетней давности после участия в спецоперации житель Орска Руслан Магдиев снова предстал перед судом. Новое преступление он совершил после возвращения из зоны боевых действий. Суд отправил обвиняемого в колонию строгого режима на семь лет. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката осужденного Юлию Искрину.

По данным журналистов, первый срок Магдиев получил в 2018 году за серию преступлений, среди которых убийство двух и более человек, совершенное группой лиц, разбой и кража. Наказание он отбывал в исправительной колонии Сегежа, откуда ушел в зону СВО в ноябре 2022 года по контракту на полгода.

За участие в боевых действиях мужчина получил медаль «За отвагу», после которой его помиловали и обнулили судимости. Магдиев вернулся в Орск.

В ноябре 2023 года он повздорил с пьяным посетителем кафе, причем сам тоже был нетрезв. В ходе конфликта вернувшийся с СВО мужчина до смерти забил оппонента. После задержания Магдиев признал вину и полностью раскаялся в содеянном. Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый и его адвокат рассчитывали на условное наказание с учетом боевых заслуг. Приговор в семь лет колонии строгого режима Октябрьский районный суд Орска вынес в апреле этого года.

Адвокат Искрина с этим решением не согласилась и подала апелляцию, в которой указала на признание вины подзащитного и смягчающие обстоятельства, к которым отнесла участие в спецоперации и государственные награды.

По мнению защиты, реальный срок можно заменить на условный. Однако областной суд в своем решении от 18 июня менять приговор отказался.

В комментарии изданию адвокат объяснила, что участие в СВО и наличие госнаград суд не посчитал смягчающими обстоятельствами по новому делу, так как они относятся только к прошлой судимости подзащитного.

«Помилование распространялось только на его предыдущую судимость. Оно не может являться своего рода индульгенцией, в противном случае это означало бы дискредитацию самого института», — пояснила Искрина.

Теперь адвокат рассчитывает на то, что приговор опротестует Генеральная прокуратура. Запрос защитница направила на имя руководителя ведомства Игоря Краснова.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что направит на рассмотрение законопроект о контроле за осужденными, вернувшимися со спецоперации. Она пояснила, что правоохранительные органы должны регулярно контактировать с бывшими осужденными, которые прошли боевые действия, чтобы те не совершали новых преступлений.