Работавший аниматором в Гоа россиянин признался в серии убийств. По неподтвержденным данным, речь может идти о 15 женщинах. Мать задержанного находится в шоке и не может поверить, что ее 30-летний сын — хладнокровный маньяк. Сейчас женщина собирается добиться его экстрадиции на родину.

Лежал в женской одежде у трупа Мужчину задержали в Индии по подозрению в расправе над двумя женщинами 14 и 15 января. По версии следствия, россиянин перерезал горло своим подругам под воздействием наркотиков. Подозреваемого нашли прямо у тела второй девушки — он лежал, одетый в ее вещи: полупрозрачный топ и леопардовые лосины. Незадолго до случившегося аниматор демонстрировал очень странное поведение. В Сети появились кадры, на которых он в полушубке, несмотря на жару, сидит и смотрит в одну точку, полностью игнорируя окружающих. Местная полиция выяснила, что убитые девушки одалживали россиянину деньги, и именно этот факт мог стать причиной расправы. С одной из жертв он встречался и даже сделал ей предложение. Также мужчину подозревают в причастности к смерти индианки, которая умерла от передозировки запрещенными веществами.

Во время допроса аниматор сообщил полиции, что убил еще пять девушек. Позже выяснилось, что все перечисленные «жертвы» живы. Телеграм-канал Shot приводит другие цифры: по его информации, россиянин сознался в расправе над 15 женщинами. Следствию он заявил, что убивал не только в Гоа, но и в штате Химачал-Прадеш, где посещал священные буддистские места. С жертвами он знакомился через соцсети. Если девушки отказывались от романтических отношений — он их убивал. Индийская полиция продолжает проверять эту информацию: устанавливает личности жертв, исследует гостиницы и выстраивает маршруты передвижения россиянина. Местные жители не исключают, что мужчина начал совершать убийства после того, как попробовал новый вид наркотика.

Всему виной наркотики Мать задержанного верит, что ее сын себя обговорил, потому что обкурился до невменяемого состояния. В беседе с RT она предположила, что убийства просто померещились мужчине. «Это наговоры, мой сын не может быть таким. Это просто, как я понимаю, накурились они там. Как говорят, шесть дней они курили. Естественно, это галлюцинации», — подчеркнула женщина. Новости о задержании сына за убийства и приеме наркотиков привели россиянку в состояние шока. По ее словам, аниматор не обидит и мухи, поэтому обвинения в его адрес выглядят нелепо. «Если в каком-то порыве, в галлюцинации он взял нож и кого-то ударил, попал… Это я все предполагаю, но не 15 человек. Это же надо стоять как у станка — убить 15 человек, такого быть не может», — подчеркнула она.

Собеседница издания добавила, что у нее разрывается сердце от того, что ее сын может оказаться убийцей. «Я узнала случайно от дочери, что там накурились. При мне никогда такого не было», — уточнила она. Как подозреваемый попал в Индию В Индию мужчина переехал три года назад. В России он успел поработать на железной дороге, монтером в метро, а также занимался рисованием, графическим и моушен-дизайном. Россиянин оставался холост, жил в квартире с родителями и влез в долги. В Индии большую часть времени жил в Дели, но дважды ездил в штат Гоа. На жизнь мужчина зарабатывал тем, что был аниматором и развлекал гостей на банкетах. С деньгами периодически возникали проблемы, поэтому мать временами ему финансово помогала переводами. «В Индии он был со мной на связи постоянно, всегда. И лучше сына никогда ни у кого не было. Это галлюцинации, это все из мультиков. <…>. Он может сейчас наговорить на себя на смертную казнь», — отметила собеседница издания.

Согласно индийским законам, убийц действительно могут приговаривать к пожизненному лишению свободы или смертной казни через повешение. Мать подозреваемого надеется на экстрадицию, но для этого необходимо, чтобы желание уехать на родину изъявил сам задержанный. «Звонок нам не дают, чтобы мы попытались его убедить. А так это только его решение. А что человек под наркотиками может решить? Он был невменяемый, на него всех собак повесили, всю Индию повесили», — возмутилась мать задержанного. Он добавила, что сын не просит о переводе в Россию, потому что не хочет доставлять проблем своим родным. Также мужчине необходимо пройти психиатрическую экспертизу. Женщина не исключает, что он до сих пор находится в невменяемом состоянии.