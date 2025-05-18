«Сердце бьется. Я боюсь». Убитая девочка из Читы записала предсмертное видео для TikTok

Неадекватный житель Читы застрелил девятилетнюю соседку. Перед смертью девочка подробно рассказала на камеру о том, что происходит, и выложила видео в TikTok.

Перед стрельбой неадекват ломился в дверь

Пьяный мужчина убил ребенка в феврале 2021 года. В Сети сохранился предсмертный ролик, который записала его жертва. Цитаты из него привел Kp.ru.

«Ребята, всем привет! У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, и матерится. Мне страшно… Мне страшно!» — сообщила пришедшая в ужас девочка.

Она добавила, что находится в квартире вместе с двумя братьями, а папа ушел в магазин.

«Я не знаю, что делать, он просто нам сейчас дверь сломает. Жесть, просто, мне очень страшно. Сердце бьется. Я боюсь. Он сначала прямо долбился, будто ногой. Вот! Долбится! Это прям слышно! Очень жестко слышно», — сказала испуганная девочка.

Когда ее отец вернулся, неадекват снова принялся долбить дверь. Глава семьи предложил буйному соседу пойти проспаться, и в доме на время стало тихо. Через некоторое время школьница вышла в коридор, чтобы одеться и выйти погулять.

Отец девочки позже рассказал, что сосед тихонько постучался в дверь, и дочка подумала, что это пришли подружки. Школьница побежала навстречу, и ее застрелили — пуля прошла сквозь дверь и смертельно ранила ребенка.