«Сердце бьется. Я боюсь». Убитая девочка из Читы записала предсмертное видео для TikTok
Неадекватный житель Читы застрелил девятилетнюю соседку. Перед смертью девочка подробно рассказала на камеру о том, что происходит, и выложила видео в TikTok.
Перед стрельбой неадекват ломился в дверь
Пьяный мужчина убил ребенка в феврале 2021 года. В Сети сохранился предсмертный ролик, который записала его жертва. Цитаты из него привел Kp.ru.
«Ребята, всем привет! У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, и матерится. Мне страшно… Мне страшно!» — сообщила пришедшая в ужас девочка.
Она добавила, что находится в квартире вместе с двумя братьями, а папа ушел в магазин.
«Я не знаю, что делать, он просто нам сейчас дверь сломает. Жесть, просто, мне очень страшно. Сердце бьется. Я боюсь. Он сначала прямо долбился, будто ногой. Вот! Долбится! Это прям слышно! Очень жестко слышно», — сказала испуганная девочка.
Когда ее отец вернулся, неадекват снова принялся долбить дверь. Глава семьи предложил буйному соседу пойти проспаться, и в доме на время стало тихо. Через некоторое время школьница вышла в коридор, чтобы одеться и выйти погулять.
Отец девочки позже рассказал, что сосед тихонько постучался в дверь, и дочка подумала, что это пришли подружки. Школьница побежала навстречу, и ее застрелили — пуля прошла сквозь дверь и смертельно ранила ребенка.
Я с сыновьями сидел в комнате. Он (сосед) не раз был у меня дома и знал, где находится диван в комнате. Наверное, целился в меня. Он мелким стуком подманил доченьку. Она выбежала, добежала до коридора и здесь ее настигла смерть
Отец погибшей девочки
Умирающая на руках у отца девочка прошептала: «Папа, меня убили».
Пристрелил девочку из-за шумного ремонта
«Это был просто святой ребенок. Настолько чистая, светлая девочка! Умница, отличница. Пела в хоре, на коньках каталась. Очень добрая, милосердная, щедрая», — призналась тетя погибшей.
По горячим следам правоохранители задержали 33-летнего соседа. Выяснилось, что мужчина тунеядствовал и сидел дома. На допросе он подтвердил, что выстрелил по двери, а причиной для этого якобы стал шум из-за в квартире.
Тетя погибшей поделилась мнением, что соседа «достал» ремонт, который велся в дневное время по будням.
«В выходные была тишина. А он, насколько я знаю, безработный, поэтому в эти часы сидел дома и все слышал. В тот роковой день ему, видимо, „надоел“ ремонт», — отметила она.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следствие выяснило, что смертельный выстрел был сделан из зарегистрированного охотничьего ружья.