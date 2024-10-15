Сегодня 17:31 У россиян начали изымать иномарки из Казахстана. Какие машины под угрозой и почему 0 0 0 Фото: Unsplash Криминал

Казахстан

Мошенничество

Машины

Россияне, купившие вывезенные из Казахстана машины, столкнулись с неприятностями. Несмотря на то, что авто были куплены честно, и владельцы даже не подозревали об афере продавцов, транспортные средства забирают при любом визите в ГИБДД.

Как выглядела «казахстанская схема» мошенничества с авто О случаях изъятия вывезенных из Казахстана машин, узнала «Газета.Ru». При этом авторы материала отметили, что это происходит массово, и законно купленных авто лишаются сотни водителей. «Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по „серому“ или параллельному импорту. Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники», — подчеркнул в беседе с изданием руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По информации специалиста, аферисты на протяжении прошлого года предлагали гражданам Казахстана оформлять автомобили на себя в кредит за вознаграждение в два миллиона тенге (порядка 400 тысяч рублей), а также сулили возможность выкупа автомобиля в дальнейшем по низкой цене.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Интересно Злоумышленники уверяли, что приобретают авто для рабочих целей и собираются использовать их в прокате и таксопарках. Доверчивым покупателям обещали, что за них будут вносить платежи по кредитам, а после их погашения предлагали несколько вариантов. Один — с переоформлением машины в автопрокат или таксопарк. Второй — с выкупом по льготной цене. Злоумышленники уверяли, что приобретают авто для рабочих целей и собираются использовать их в прокате и таксопарках. Доверчивым покупателям обещали, что за них будут вносить платежи по кредитам, а после их погашения предлагали несколько вариантов. Один — с переоформлением машины в автопрокат или таксопарк. Второй — с выкупом по льготной цене.

Но все эти устные договоренности, конечно, никто не выполнил. Аферисты либо не вносили платежи за заемщиков, либо делали это всего пару раз. В итоге в феврале этого года казахстанские банки начали массово требовать деньги от должников напрямую, а те, осознав, что их просто кинули, стали обращаться к правоохранителям.

В полиции после этого возбудили дело, а машины объявили в международный розыск. При этом покупатели этих авто (большинство пострадавших приобрели их в 2023-м, — прим. ред.) оформляли их официально на территории России, соблюдая все необходимые нормы. Люди получали электронный паспорт ТС и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), указал Шелков.

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При расследовании оказалось, что организаторы схемы не использовали машины ни для проката, ни для работы в такси. После ввоза в Россию транспортные средства сразу же распродали, подделав договоры купли-продажи от имени собственников из Казахстана. Предполагаемого организаторы схемы уже задержали. Специалист отметил, что поднял эту тему на своем YouTube-канале, после чего в казахстанскую полицию стало обращаться все больше пострадавших.

Теперь казахстанцы пытаются вернуть свои автомобили, а россияне вынуждены добиваться, чтобы их признали добросовестными покупателями, либо требовать деньги у автосалонов. Максим Шелков руководитель экспертного центра «Автокриминалист»

Где продавали «кредитные» машины из Казахстана Самыми распространенными моделями, оказавшимися в России по этой схеме, были Toyota Camry, Hyundai Elantra, Creta, Sonata, Tucson. Продавали их чаще всего через несколько автосалонов в Петербурге. По данным «Газеты.Ru», абсолютно все машины до сих пор стоят на учете в Казахстане, являются кредитными и числятся в международном розыске. При этом многие покупатели ездят на своих авто, даже не подозревая, что у них на самом деле за история, и что ТС разыскивают правоохранители. Выявляют «кредитные» машины при обращении в ГИБДД за переоформлением на нового владельца при продаже, замене свидетельства о регистрации и прочих подобных случаях. После того, как выясняется вся подноготная авто, его могут либо оставить у владельцев под под сохранную расписку без права продажи, либо изъять и отправить на спецстоянку.

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Как быть пострадавшим сторонам Очевидно, что при реализации данной схемы действовало трансграничное преступное сообщество, заявил в беседе с 360.ru доктор права НИУ ВШЭ, советник РАЕН, председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей Вячеслав Плахотнюк. Восстановление справедливости, по его словам, теперь зависит в том числе и от сотрудничества между правоохранительными органами России и Казахстана.

«Интересы российских граждан должны быть защищены в рамках уголовного дела, где они должны признаваться потерпевшими. Государство должно быть на их стороне, а не перекладывать на них трудности. Если автосалон обанкрочен или ликвидирован, то есть возможность повлечь к субсидиарной ответственности владельцев или иных контролирующих лиц», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Также Плахотнюк выразил уверенность, что на время расследования машины правильно оставить в распоряжении граждан, введя самые минимальные ограничения — только на перепродажу. «Чтобы избежать подобных казусов в будущем необходимо наладить адекватный информационный информационный обмен между коммерческими органами и между банками», — добавил специалист.

Автоюрист, правозащитник Лев Воропаев в комментарии 360.ru напомнил, что при покупке любого автомобиля обязательно следует проверять его на наличие залога и возможного угона. «Обязательно нужно пробить машину по возможным электронным базам. Во-первых, на наличие залога, есть сайт нотариата, а дальше по базам ГИБДД — на наличие угона. Это можно самостоятельно сделать бесплатно, можно воспользоваться услугами платных сервисов», — указал эксперт.

В дальнейшем, продолжил Воропаев, эту информацию желательно хранить, чтобы в случае судебного разбирательства человек мог подтвердить свою добросовестность при приобретении автомобиля.

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«Чтобы суд признал его добросовестным приобретателем, не изъял у него транспортное средство и не передал его в Казахстан.Это правила, которым надо следовать и при приобретении машины у физического лица, так и в салоне у юридического лица», — добавил он. При сценарии, когда все эти данные приходится выяснять задним числом, шансы доказать свою добросовестность все равно высоки, отметил Воропаев. Вместе с тем Максим Шелков обратил внимание, что при покупке авто в России эту информацию проверить нельзя, потому что в Казахстане она предоставляется не по VIN-номеру, а по госномеру машины и номеру свидетельства о регистрации.