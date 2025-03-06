06 марта 2025 13:16 «Трофей» везде носил с собой. Тихоня-программист из Питера убил девушку и отрезал ей палец 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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Тихий программист из Петербурга жестоко расправился с возлюбленной Екатериной. Он притворился, что хочет помассировать девушке плечи, но вместо этого сжал мертвой хваткой ее горло. Тело молодой преподавательницы «Техноложки» нашли в квартире спустя несколько дней.

Взял деньги в долг, а потом убил Девушка приехала в Петербург из небольшого города в Свердловской области. Ей легко давались точные науки, особенно все, что связано с цифрами и финансами. В 33 года Екатерина преподавала в Технологическом институте на факультете биохимии, а также успешно инвестировала деньги. С программистом Артемом она познакомилась еще в юности. Молодые люди сначала общались в интернете, а потом стали друзьями. Через некоторое время они перестали общаться. На допросе у следователей Артем признался, что возникали и романтические отношения, но связь была только платонической. Во взрослом возрасте пара решила возобновить приятельские отношения. Судьбы друзей сложились по-разному: в отличие от Екатерины, Артем не был успешен и только мечтал об открытии своего IT-бизнеса. Он приобрел достаточно знаний и опыта, но денег на проект у него не оказалось.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы осуществить свою мечту, молодой специалист попросил у Екатерины денег взаймы. Сначала он получил 200 тысяч, а потом уже попросил суму покрупнее — 2,4 миллиона рублей. С проектом вышла неудача, и деньги Артем вернуть не смог. Из-за этой скверной ситуации он стал задумчивым и молчаливым, хотя перед Екатериной старался сохранять позитивный настрой. Он даже пообещал девушке, что вернет ей гораздо больше — добавит к долгу еще 10 миллионов рублей, уточняет aif.ru. Отрезал палец и хранил его в кармане брюк Осенью 2020 года программист зашел к Екатерине в гости. Во время чаепития он притворился, что переписывается с курьером, который привезет деньги. Екатерина поверила в эту ложь. Когда девушка вышла в коридор, Артем пошел за ней. На допросе он рассказал, что просто хотел сделать бывшей возлюбленной массаж плеч, но во время этого занятия его внезапно пронзил приступ ревности. Он якобы вспомнил, что Екатерина изменила ему когда-то. Кроме того, мужчину задели слова возлюбленной о новом друге. Артем задушил свою жертву, после чего полностью ее раздел, обмыл и положил на диван. Когда тело Екатерины нашли, никаких следов сексуального насилия на нем не было. Сам преступник признался, что не прикасался к Екатерине.

Фото: РИА «Новости»

Перед тем как скрыться с места преступления, Артем воспользовался случаем и перевел себе 250 тысяч со счета убитой и похитил банковские карты и два ноутбука. Чтобы получить доступ к телефону, он отрезал у своей жертвы палец. Сначала он носил палец в кармане брюк, а затем положил его в шкаф с вещами. Благодаря «трофею» Артем от имени убитой отвечал на сообщения друзьям и коллегам. Через два дня он не выдержал и снова приехал на место преступления. Там он еще раз посмотрел на девушку и забрал ее планшет. Правоохранители быстро вышли на след убийцы. Они задержали Артема в его квартире. При задержании тот не сопротивлялся и даже выразил готовность откровенно рассказать о случившемся. Суд приговорил убийцу-программиста к 16 годам тюрьмы. Его признали виновным в убийстве из корыстных побуждений, а также в краже и похищении документов.