Трое мужчин изнасиловали инвалида в московском ТЦ. Мать девушки в это время пила пиво
Поход в ресторан быстрого питания в одном из ТЦ столицы обернулся для москвички и ее 18-летней дочери страшной бедой — трое мужчин по очереди изнасиловали девушку прямо в туалете заведения. Подробности случившегося — в материале 360.ru.
Насиловали, пока мать болтала
Вечером 26 апреля в бургерной на территории торгового центра на Зеленом проспекте собрались трое подозрительных мужчин. Камера засняла, как посетители по очереди отлучались в туалет с 18-летней девушкой. Мать в это время беседовала с одним из мужчин и не обращала внимание на происходящее: она спокойно ела фастфуд и пила пиво.
На странную ситуацию обратил внимание уборщик заведения. Сначала он предупредил мать, но та проигнорировала его слова. После этого молодой человек обратился к другим сотрудникам, и вместе они отбили девушку у мужчин.
В итоге правоохранители задержали всю подозрительную троицу: 24-летнего Вячеслава, 37-летнего Эрдни и 38-летнего Очира. Их обвинили в групповом изнасиловании 18-летней девушки с инвалидностью в туалете заведения.
Следователи считают, что подозреваемые не были знакомы с жертвой надругательства раньше. По версии обвинения, двое мужчин забалтывали мать девушки, а третий уводил жертву в туалет и там насиловал.
Что известно о пострадавшей
По данным Telegram-канал Mash, изнасилованная девушка имеет серьезное заболевание — шизотипическое расстройство личности — и могла просто не понимать, что происходит.
В Сети появляись сообщения, что подозреваемые были мигрантами, но позже эти данные опровергли. По информации канала, фигуранты уголовного дела приехали в Москву из Калмыкии.
По информации РИА «Новости», суд на два месяца арестовал всю троицу. Им предъявили обвинения по статье «Иные насильственные действия сексуального характера».
Если суд признает задержанных виновными в групповом изнасиловании по предварительному сговору, то им грозит от четырех до десяти лет тюрьмы. Срок наказания могут увеличить, если у жертвы надругательства выявят травмы или венерические заболевания.
Еще одним фактором, влияющим на тяжесть преступления, может стать факт ментального расстройства пострадавшей, из-за которого она стала уязвимой перед насильниками.