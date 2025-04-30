Трое мужчин изнасиловали инвалида в московском ТЦ. Мать девушки в это время пила пиво

Поход в ресторан быстрого питания в одном из ТЦ столицы обернулся для москвички и ее 18-летней дочери страшной бедой — трое мужчин по очереди изнасиловали девушку прямо в туалете заведения. Подробности случившегося — в материале 360.ru.

Насиловали, пока мать болтала

Вечером 26 апреля в бургерной на территории торгового центра на Зеленом проспекте собрались трое подозрительных мужчин. Камера засняла, как посетители по очереди отлучались в туалет с 18-летней девушкой. Мать в это время беседовала с одним из мужчин и не обращала внимание на происходящее: она спокойно ела фастфуд и пила пиво.

На странную ситуацию обратил внимание уборщик заведения. Сначала он предупредил мать, но та проигнорировала его слова. После этого молодой человек обратился к другим сотрудникам, и вместе они отбили девушку у мужчин.

В итоге правоохранители задержали всю подозрительную троицу: 24-летнего Вячеслава, 37-летнего Эрдни и 38-летнего Очира. Их обвинили в групповом изнасиловании 18-летней девушки с инвалидностью в туалете заведения.

Следователи считают, что подозреваемые не были знакомы с жертвой надругательства раньше. По версии обвинения, двое мужчин забалтывали мать девушки, а третий уводил жертву в туалет и там насиловал.