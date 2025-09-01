Сегодня 19:00 «Тело положили под камень в тундре». В Норильске мачеха убила девочку и 20 лет врала мужу 0 0 0 Фото: Philippe Lissac /GODONG / www.globallookpress.com Криминал

Дело об исчезновении восьмилетней девочки 20 лет считалось «глухарем». Его удалось раскрыть благодаря кропотливой работе и тонкому психологическому подходу. Речь идет о Даше Щукиной, чья жизнь оборвалась в Норильске в далеком 2003 году.

Нежеланный ребенок, детдом и новая семья Даша появилась на свет от мимолетной связи родителей, которые так и не оформили отношений. Отец девочки Игорь Щукин уехал из Ивановской области в Норильск, уклонялся от уплаты алиментов и получил за это судимость. Мать девочки лишили родительских прав за злоупотребление спиртным. В четыре года ребенок оказался в детдоме. В Норильске Игорь устроил свою личную жизнь с Ниной Остаповой — женщиной с квартирой и взрослыми детьми. Через четыре года совместной жизни Нина предложила забрать дочь Игоря из детдома — так Даша оказалась в Заполярье в надежде найти семью. Девочка всей душой желала любви и стала называть мачеху мамой, но быстро превратилась в источник раздражения. Бремя забот о Даше легло на плечи Нины — отец часто отсутствовал дома. Соседи рассказывали, что мачеха грубо обращалась с падчерицей, таскала ее за волосы и применяла физическую силу.

Фото: РИА «Новости»

Убийство в ванной и тело под камнем По словам Нины, несчастье случилось 20 августа 2003 года. Тогда девочка стирала в ванной свое белье. «Я зашла и увидела, как она стоит на бортике чугунной ванны, лицом ко мне. И хочет повесить постиранное белье на веревку над головой. Там же висела моя новая блузка. На полу стоял таз, в нем я замочила полотенца с хлоркой. Я увидела, что блузка упала в таз. Крикнула: „Что ты сделала?“» — рассказала мачеха. На допросе она призналась, что шлепнула девочку по ягодицам, та якобы поскользнулась, упала и ударилась головой. Падение стало смертельным. Вскоре в квартиру прибыл мужчина по имени Роман — его Нина характеризовала как близкого друга. Он убедился в смерти девочки и решил избавиться от тела. «Спросил, есть ли большая сумка? Нина нашла мешок. Тело девочки затолкали в него, не церемонясь, затем в большую сумку», — рассказала следователь Елена Куковякина.

Фото: РИА «Новости»

На попутке Нина и Роман добрались до района Талнах, а затем пешком отправились в тундру. «Услышали, как журчал ручей. Подошли к нему. Там что-то лежало, большой камень или кусок арматуры. Затем вытащили закоченевшее тело из сумки и прямо с мешком положили в ручей, потом сверху положили этот камень», — отметила Нина. Она придумала легенду для мужа, мол, отдала Дашу цыганам. Отец написал заявление в полицию — началось расследование. Прорыв случился лишь в 2023 году, когда дело извлекли из архива и поручили Куковякиной. Та «подружилась» с Остаповой. «В итоге она доверилась мне больше, чем своему адвокату. Настал момент, когда я ей сказала: „Все, Нина Сергеевна, пора признаваться. Надо найти ребенка, похоронить по-людски. Пора рассказать правду“», — рассказала следователь. Нина дала признательные показания, но останки девочки найти так и не удалось. Для отца это стало точкой в мучительных поисках. «Я так надеялся, что она жива. Мне хотелось верить в историю, что ее увезли. Потому что так оставалась надежда, что дочь жива и когда-нибудь я ее увижу», — сказал Игорь. Нина в суде заявила, что ей тяжело жить с таким грузом. «Я понимаю, что виновата. Прямо или косвенно, но виновата. Я не хотела этого, а сейчас все приходится переживать заново», — заключила она.