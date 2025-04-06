Сегодня 13:12 Свой среди чужих. Отбывающий срок маньяк Гоша Волшебник захотел стать блатным 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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Некогда мастер обмана маньяк Гоша Волшебник (Георгий Мартиросян) отбывает 23-летний срок в колонии строгого режима. Внезапно он решил сменить амплуа и превратиться из «мага», убивавшего моделей под видом «ритуалов», в блатного. Подробности — в материале 360.ru.

Бунт вместо покорности Гоша Волшебник отбывает срок в колонии No 21 в Архангельской области. Это суровая обитель для тех, кто оступился по-крупному. Тут маньяк затеял игру на выживание: захотел стать своим среди чужих и завоевать уважение там, где его раньше не ждали, сообщил Telegram-канал Shot. Георгий, привыкший вертеть людьми, словно марионетками, понял, что в неволе он — никто. Авторитета среди заключенных у него не было, это ударило по самолюбию сильнее железных прутьев решетки. Тут-то Волшебник и пустился во все тяжкие: стал нарушать режим, хамить сотрудникам и всячески показывать, что он не из тех, кто гнет спину.

Фото: РИА «Новости»

Пропуск в ШИЗО Однажды утром сотрудник ФСИН вошел в камеру с проверкой. Гоша, вместо того, чтобы встать, остался лежать и «послал» представителя власти. «Пошел вон, я сплю!» — заявил преступник. Такая дерзость должна была впечатлить сокамерников и добавить ему очков в тюремной иерархии, но вместо оваций Волшебник получил путевку в штрафной изолятор, где время тянется бесконечно, а тишина давит на виски. Этого Гоше оказалось мало: его выходка обернулась новой уголовкой. Теперь по статье об оскорблении представителя власти ему грозит полгода исправительных работ после освобождения в 2037 году. Вместо блатной дорожки Волшебник попал в трясину, из которой будет непросто выбраться.

Фото: РИА «Новости»

Как все начиналось В начале 2010-х Гоша Волшебник был звездой своего собственного театра абсурда. В Москве он создал образ мага, которому верили без оглядки. Он обещал богатство, любовь и исцеление своим особенным клиенткам: молодым и богатым эскортницам и моделям. В рамках ритуалов маньяк переходил грань приличия, вступая в близость с «пациентками». При этом дома его ждали жена и дочь. Аппетиты Гоши росли как снежный ком. В какой-то момент Волшебник решил, что обычные «гонорары» — не его уровень. Он пошел ва-банк, игра стала смертельной. «Маг» убеждал девушек принести сбережения в наличных, заманивал их на последний «сеанс» и под видом магического обряда вводил девушкам конскую дозу героина или метадона. Затем Гоша исчезал с деньгами, оставляя после себя холодные тела. За решеткой В колонии Волшебник уже не «маг», а заключенный с номером. Но жажда власти никуда не делась. Нарушая режим и бросая вызов сотрудникам, он будто проверяет, как далеко сможет зайти. Теперь его реальность — сокамерники, ШИЗО и новая уголовка. За стенами колонии остались лишь воспоминания о тех, чьи жизни он оборвал.