Сегодня 19:21 «Стас звал его дядя Эдик». Как друг семьи забил ножом 4 школьников на Воронцовских Прудах 0 0 0 Криминал

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Весной 1995 года Москву потрясло жестокое убийство четверых девятиклассников. Мальчиков сначала напоили, а когда они уснули, каждому по очереди перерезали горло. В двушке на Воронцовских Прудах было по щиколотку крови. «Дядю Эдика», который забил школьников, словно скот, вскоре поймали. Сначала он сознался во всем, но вскоре начал винить в жутком преступлении «чеченца Магомеда».

Тела нашла мать одного из мальчиков В квартире на Воронцовских Прудах жил один из убитых мальчиков — Станислав Потапов. В день смерти, 6 мая, он пригласил к себе друзей, пока мать была на работе в банке. Ее экстренно вызвали в выходной, и в итоге женщина вернулась гораздо позже обычного — в районе 22:40. Дома Антонину сразу насторожило несколько вещей: во-первых, Стас не открыл дверь сам, во-вторых, все вещи из шкафа в коридоре были вывалены на пол. И стояла непонятная тишина, хотя, судя по курткам и обуви в прихожей, у сына все еще были гости. Пройдя в комнату, она увидела Стаса и его друзей — Лешу Якубо и Павла Кутепова. Все уже были мертвы. Мать школьника застыла, глядя на это в полном шоке. Ни слез, ни испуга, по ее словам, в тот момент не было.

Фото: РИА «Новости»

«Крови в комнате было по щиколотку, и я пошла в ванную помыть руки. Включила свет и увидела, что в ванной, свесив ноги через край наружу, лежит Миша Романов. Горло Миши тоже было перерезано», — рассказывала она позже в суде.

Их раны до сих пор стоят у меня перед глазами. Антонина Потапова

На кухне Антонина обнаружила две пустые бутылки бренди и тарелку черной икры с окурком. Затем, все еще пребывая в шоковом состоянии, она все-таки смогла позвонить в скорую, милицию и своей подруге. Та жила неподалеку и приехала в квартиру очень быстро.

В дальнейшем как раз она обратила внимание следователей, что из квартиры Антонины, в частности, пропали новый австрийский свитер и телевизор. Вскоре оперативники смогли разыскать двух свидетелей. Один из них еще днем видел мужчину, которые заходил в квартиру вместе со школьниками. При этом тип громко заметил, как сильно вырос Стас, на что мальчик ответил, что тот давно не заезжал к ним в гости.

Фото: РИА «Новости»

Второй свидетель рассказал, что около девяти вечера заметил незнакомца, сгружавшего в такси какие-то свертки, в том числе обернутый пледом телевизор и видеомагнитофон Sony. Благодаря показаниям этих людей специалисты смогли быстро составить фоторобот подозреваемого. В нем мать Стаса сразу узнала своего давнего знакомого из Кабардино-Балкарии. Звали его Эдуард, или дядя Эдик. Фамилию преступника, правда, Антонина из-за шокового состояния сначала упорно не могла вспомнить — путалась между Дамановым, Талановым или Камбиевым. В действительности звучала она как Туманов. Общались они очень поверхностно и только лишь потому, что, когда тот служил в армии в Подольске, его мать останавливалась у Потаповых, когда приезжала его проведать. В 1994-м, похоронив свою мать, Антонина попросила его больше никогда к ним не приезжать и не звонить. При задержании убийца выдал себя сам Поймать Туманова смогли во Внукове, когда он собирался улетать в Кабарду. На преступнике был тот самый серый свитер, а на пальцах — несколько золотых женских колец. Причем убийца выдал себя сам, спросив милиционеров, выжил ли кто-нибудь.

Фото: РИА «Новости»

В багаж, как выяснилось, Эдик сдал четыре сумки с вещами из квартиры Антонины, забрал даже жетоны на метро, женские колготки, трусы и детский чайный сервиз. Общая стоимость похищенного оценили более чем в 19,5 миллиона неденоминированных рублей.

На первом допросе Эдуард начал говорить о некоем случайном знакомом Магомеде, который занял ему 100 долларов. Чтобы вернуть этот долг, он поехал попросить денег у Антонины. Но ее не было дома. Тогда, по словам Туманова, Магомед предложил напоить ребят и обокрасть квартиру. Он же растворил в бутылках с бренди снотворное. «Я вошел в квартиру и стал подливать парням, а когда они уснули, открыл дверь Магомеду. После чего я стал собирать все ценное, а в это время Магомед зарезал всех. Но я точно не знаю, потому что видел только одного убитого, а остальных нет. А вы Магомеда упустили!» — утверждал убийца. Вероятно, Туманов полагал, что ему поверят, не учитывая данные осмотра квартиры, где он устроил бойню. Следователи пришли к выводу, что в жилище действовал только один преступник. В дальнейшем Эдик все больше врал, полагая, что его слова никто не сможет опровергнуть. Хотя во время предварительного следствия заявлял, что убил всех четверых школьников, потому что один из мальчиков его знал.

«Право приговорить этого зверя к смерти» «На тот момент Туманову было 27 лет. Дяде Эдику, как называл его в детстве Стасик Потапов, денег постоянно не хватало. Он совершал челночные поездки в Москву, приобретал вещи для перепродажи в Нарткале. Кроме того, занимался и другими „делами“. Какими именно, выяснить так и не удалось», — так описывал убийцу журналист Николай Модестов.

Убитых друзей хоронили всей школой, а Эдуард уже на суде продолжал рассказывать фантастические истории о том, что их зарезал уже не Магомед, а какой-то азербайджанец, заставивший взять вину на себя.

Фото: РИА «Новости»

Осенью 1996 году ему вынесли приговор — смертная казнь, хотя в тот момент в стране уже действовал мораторий на высшую меру наказания. Вместе с тем судья Лайма Глобене, как она сама позже рассказывала своим близким, решила воспользоваться правом приговорить Туманова к расстрелу.

Мораторий мораторием, но право приговорить этого зверя к смерти у меня было — и я не могла им не воспользоваться! Лайма Глобене

В 1999 году приговор все-таки заменили пожизненным сроком, отправив гнить в ИК «Белый лебедь». Оттуда Туманов пишет жалобы до сих — все еще не может поверить, что его вину доказали.