Раздел и обезглавил. Стали известны подробности зверской расправы мигранта над своей матерью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сын зарезал и обезглавил родную мать. О преступлении он рассказал всем родственникам и спокойно жил дальше. Подробности жуткого убийства — в материале 360.ru.

Личность женщины установили по отпечаткам пальцев. Выяснилось, что Шахназа Темирганиева прибыла в Россию в 2023 году в поисках работы. Последнее время она жила в съемной квартире на улице Начдива Онуфриева и работала в торговом центре Екатеринбурга.

«Тело пролежало в лесу, по предварительным данным, примерно полгода. Голова возле трупа не обнаружена. Судя по всему, она была отчленена от тела каким-то режущим инструментом», — сообщил источник Ura.ru .

Голый обезглавленный труп с кольцом на пальце в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружил бегун. Именно он рассказал о жуткой находке спецслужбам.

Оперативники вышли на сына убитой. Он, как и мать, приехал в Россию, но официально не работал.

Молодой человек был допрошен в рамках расследования, он дал признательные показания. С его участием был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого он точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение отчлененной головы потерпевшей и личных вещей убитой.

Их нашли в Юго-Западном лесопарке, в пакете, примерно в 200 метрах от места, где обнаружили тело убитой.

Забил, как скот

По предварительным данным, подозреваемый убил свою мать из-за давних неприязненных отношений между ними. Силовики задержали подозреваемого в его квартире на улице Решетникова.

«Взяли душегуба по месту жительства. Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду. Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съемных квартирах — он на улице Решетникова, она — на улице Начдива Онуфриева — бытовые ссоры между ними вспыхивали часто», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По одной из версий, подозреваемый мог заманить жертву в парк, сказав, что хочет показать ей новую съемную квартиру. Но на самом деле он планировал расправиться с ней. По предварительным данным, убийство произошло в ночь на 20 октября.

«Неблагодарный сын помещен под стражу в камеру ИВС городского УМВД», — добавил он.

Как оказалось, подозреваемый сообщил о своем диком поступке двум родственникам. Но они побоялись сообщить о случившемся в полицию.

Когда сыщики спросили, как он мог поднять руку на родную мать, горе-сын ответил, что привык забивать домашний скот. Это было для него обыденным делом.

Молодому человеку грозит до 15 лет заключения.