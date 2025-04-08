Стала мамой и работает поваром. Как живет девочка-людоед Валерия Яргина

В 2018 году Валерия Яргина вместе с 22-летним возлюбленным Аркадием Зверевым расчленила и употребила в пищу приютившего их знакомого из Санкт-Петербурга. Девочке тогда было всего 12 лет. Как дальше сложилась ее жизнь — в материале 360.ru.

Со Зверевым Лера познакомилась на набережной в Сочи, где молодой человек подрабатывал аниматором. С его помощью школьница сбежала из дома, причем ее мать даже не сразу заметила исчезновение девочки — женщина вела асоциальный образ жизни и не уделяла внимание заботе о ребенке.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Парочка отправилась в Санкт-Петербург, где в одном из кафе встретилась с 21-летним продавцом Александром Поповичем. Поняв, что ребятам негде жить, петербуржец пригласил их к себе на дачу в поселке Новинка, чем подписал себе смертный приговор. Ссора между новоиспеченными приятелями произошла в ночь со 2 на 3 октября. В разгар конфликта Аркадий схватил нож и несколько раз ударил Александра в шею. После расправы Зверев расчленил тело Поповича, а останки попытался сжечь в печи. Именно сильный дым из трубы дома привлек внимание соседей. Односельчане связались с матерью убитого, и она попросила наведаться на дачу младшего сына, сообщил aif.ru. Зайдя в дом, молодой человек обнаружил страшную картину: на полу лежало окровавленное тело брата, в печи была голова, а на плите стояла сковородка с кусками мяса.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Не понравился слишком сладкий вкус Успевших сбежать Аркадия и Валерию быстро задержала полиция. На допросах Зверев заявил, что ссора между ним и погибшим произошла из-за денег, которые продавец потребовал за предоставленное жилье. По словам преступника, Лера подначивала его криками «Убей!», и именно она засунула голову Поповича в микроволновку на максимальный режим. Зверев уверял, что мясо пробовали оба, но Яргиной не понравился его слишком сладкий вкус.

Аркадия обвинили не только в убийстве, но и в сексуальной связи с 12-летней школьницей. Он покончил с собой в СИЗО, не дожидаясь приговора. Лера никакого наказания не понесла. В силу возраста она проходила по уголовному делу исключительно в качестве свидетеля. После психиатрической экспертизы, которая показала, что Яргина здорова, ее отправили в детский дом в Краснодарском крае. Там же Валерия окончила школу.

Где сейчас живет Валерия Яргина Сейчас Яргиной 19 лет. Став совершеннолетней, она сразу сменила фамилию, имя и отчество. По информации aif.ru, теперь девушку зовут Елизавета, она по-прежнему живет под Краснодаром и работает поваром. «Мне нравится готовить и кормить людей», — заявила она в беседе с Regnum. После школы Лиза вышла замуж и родила дочку, однако семейная жизнь не задалась из-за измен супруга. Простить возлюбленного девушка не смогла и развелась, но проводить время с дочерью не запрещает. О своем жутком прошлом Елизавета вспоминать не любит. По словам девушки, она долго работала со специалистами, чтобы оправиться от событий 2018 года.

Сейчас я уже совершенно другой человек и не хочу, чтобы обо мне судили по тому, что было семь лет назад. Я много занималась с психологами и психотерапевтами Елизавета (Валерия Яргина)

Свою причастность к расправе над Александром и поеданию его тела Лиза теперь отрицает. По ее словам, она пряталась в другой комнате в момент убийства и расчленения. «Я сильно испугалась, забилась в угол и от страха не могла пошевелиться. Я вообще не ела мясо человека!» — утверждает девушка.