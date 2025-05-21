21 мая 2025 15:44 Прерванная терапия и побочки: срыв госзакупок поставил под угрозу жизни сибиряков СК возбудил дело о халатности из-за срыва закупок лекарств в Красноярском крае 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Сотрудников Минздрава Красноярского края обвинили в халатности при обеспечении населения необходимыми препаратами. Дело дошло до обысков в министерстве. Ответственные за лекарства чиновники не определили нужный годовой объем закупки, и пациенты остались без жизненно важных льготных медикаментов. Подробности — в материале 360.ru.

Зашевелились только после жалобы в СК Лайма — мать ребенка, больного муковисцидозом, и представитель сообщества пациентов с этим диагнозом в Красноярском крае — стала жертвой халатности чиновников. В беседе с 360.ru женщина рассказала, что проблемы с обеспечением лекарствами начались с середины января, а в феврале большинство пациентов остались без препаратов. Сообщество обратилось в СК, и правоохранители возбудили уголовное дело. Только после этого препараты стали закупать и выпускать в продажу.

Как они это делают: покупают старые рецепты — отоваривают, а с новыми рецептами пациенты встают опять на отсроченное обслуживание. Лайма жительница Красноярского края

Сейчас ситуация с лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями улучшилась. Однако, по словам собеседницы 360.ru, системного решения в Минздраве до сих пор не приняли. Кроме того, Лайма пожаловалась на ситуацию с кадрами в системе здравоохранения. По ее словам, там творится что-то непонятное.

Фото: РИА «Новости»

Эксперименты с лекарствами за счет здоровья детей Женщина заявила и о еще одной проблеме: в регионе, подчеркнула она, пытаются постоянно заменить препараты. «У нас такое заболевание, где любые эксперименты с препаратами очень тяжело могут отразиться на здоровье ребенка. Поэтому препараты проверены годами», — сказала Лайма. Она добавила, что в министерстве запрещают некоторые торговые наименования, пытаются купить более дешевые аналоги, от которых у пациентов могут быть негативные побочные эффекты. Любое снижение качества препарата чревато последствиями. «У одного из пациентов действительно была такая ситуация, когда ему выдали вместо оригинального антибиотика [аналог]. Сразу началась побочная реакция, пришлось прерывать курс терапии и дожидаться выдачи оригинального препарата», — поделилась женщина.

Фото: РИА «Новости»

Следком защитит права пациентов Также собеседница 360.ru обратила внимание, что проблемы с лекарствами коснулись «всей льготы в регионе». Пострадали больные раком, диабетики и люди с другими серьезными заболеваниями. По ее словам, ситуация усугубилась. Общественники находятся в стадии войны по защите интересов пациентов: обращались в Минздрав, но в ведомстве не выходили на связь. Людям отвечали стандартными отписками и игнорировали месяцами. За исправление ситуации всерьез принялся Следственный комитет. В министерстве уже начали проводить обыски. В пресс-службе регионального ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности. Следователи предварительно установили, что до 25 февраля неустановленные должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение на территории Красноярского края, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. «В результате закупки указанных препаратов были проведены в ненадлежащем объеме, что повлекло необеспечение пациентов жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, предоставляемыми на льготных условиях», — подчеркнули в СК. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании. По словам Лаймы, для пациентов это очень ценно. Правоохранители всецело на их стороне и намерены защитить интересы граждан.