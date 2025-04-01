01 апреля 2025 19:26 Создателя «Ашрама Шамбалы» поймали в Аргентине. На след Руднева навела беременная россиянка 0 0 0 Криминал

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Основателя запрещенной тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева задержали в Аргентине по делу о торговле людьми. Вместе с ним под арест попали еще 14 человек, в том числе женщины — сильно истощенные и почти лысые. В Латинскую Америку Руднев перебрался из Черногории, куда уехал, отмотав 11 лет за изнасилование, развратные действия и наркотики. Как ему удавалось обманывать людей, делая адептами культа самого себя, разбирался 360.ru.

«Пришелец с Сириуса» и его «Путь дурака» Свою религиозную карьеру Руднев начал строить в 90-х годах в Новосибирске. Давал лекции в местных актовых залах и постепенно, обрастая приспешниками, основал секту «Ашрам Шамбалы» (она же «Путь в Беловодье», «Школа богинь», «Академия оккультных наук»). Ее адепты культивировали негативное отношение к семье, отрицали необходимость образования и воспитания детей, ухода за пожилыми родителями. Тем, кто хотел вступить в их ряды, нужно было отречься от своих близких.

Самых легко внушаемых последователей Руднев и его соратники вычисляли на открытых тренингах и семинарах, внедряли в их сознание необходимость стать частью их «команды». Согласившимся давали статус «садхака». Селили по несколько человек в комнате, которую именовали «преддверием Ашрама».

Фото: РИА «Новости»

В секте широко практиковали психическое насилие, изнурительные физические упражнения. Все ради полного подавления воли. Со временем у адептов появлялась самая настоящая психологическая зависимость от Руднева и страх перед социальными связями и отношениями вне этого круга. Существовала «организация» более 20 лет и за эти годы вышла далеко за пределы Новосибирска: филиалы появились в Москве, Петербурге и еще в полутора десятках регионов. По разным подсчетам, последователями «Ашрам Шамбалы» были несколько тысяч человек.

Себя Руднев называл не иначе как «пришелец с Сириуса», а суть «учения», представляющую гремучую смесь йоги, религий, шаманизма и разных медитативных практик, изложил в собственной книге «Путь дурака». Издавали ее многотысячным тиражами.

Фото: РИА «Новости»

Арест Руднева и жизнь после колонии Осенью 2010 года «пришельца с Сириуса» арестовали, инкриминировав создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасилование, развратные действия, незаконное производство и сбыт наркотиков. После того как Руднева отправили в СИЗО, под арест попало и имущество секты. Оказалось, что на деньги, полученные от продажи предметов религиозного культа, литературы, проведения семинаров, успели приобрести два коттеджа и восемь автомобилей премиум-класса.

Основатель «Ашрам Шамбалы» при этом уверял, что он ее не создавал, все другие обвинения также отрицал. Приговор ему вынесли в начале 2013 года. Руднев получил 11 лет колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей. За время нахождения в ИК получил девять взысканий, в том числе с отбыванием в ШИЗО.

Интересно В 2014 году занимавший тогда пост прокурора Новосибирской области Евгений Овчинников обратился в суд, потребовав запретить объединение «Ашрам Шамбалы». Прошение удовлетворили. В том же году один из экс-адептов секты выиграл у ее создателя иск о компенсации морального вреда на 500 тысяч рублей. В 2014 году занимавший тогда пост прокурора Новосибирской области Евгений Овчинников обратился в суд, потребовав запретить объединение «Ашрам Шамбалы». Прошение удовлетворили. В том же году один из экс-адептов секты выиграл у ее создателя иск о компенсации морального вреда на 500 тысяч рублей.

В октябре 2021 года 54-летний «пришелец» вышел на свободу и уехал в Черногорию, а оттуда (после объявления в розыск за съемки «ритуального порно») двинул в Латинскую Америку.

Фото: LaPresse/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Задержание сектантов в Аргентине О масштабных задержаниях по делу о торговле людьми в Аргентине стало известно 31 марта. Под арест попали 14 человек, в основном женщины с российским гражданством. Повязали их в аэропортах Барилоче и Буэнос-Айреса. Одним из них оказался основатель секты «Ашрам Шамбалы». По данным Infobae, он собирался сначала лететь в Буэнос-Айрес, а затем в Бразилию. Источник издания отметил, что во время задержания Руднев достал лезвие и пытался порезать себя, но ему помешали.

Фото: Xinhua/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Секту в Барилоче смогли разоблачить после того, как в местную больницу обратилась молодая беременная россиянка. По паспорту ей было 22 года, но на вид — всего 15. Медсестры и врачи обратили внимание, что девушку явно избивали. Но это было не единственным поводом для беспокойства. Подозрения также вызвали две ее спутницы — женщины сопровождали будущую мать на приемах и не давали ей рта раскрыть.

После родов странные дамы уничтожили бумагу, на которой девушка написала имя отца младенца. Обо всех этих вещах медики информировали полицию.

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Правоохранители начали разбираться в происходящем и в итоге смогли выйти на секту. Увиденное ими поражало: все женщины в этой «организации» были почти лысые и сильно истощенные — питаться им позволяли только остатками еды своих кураторов.

В Барилоче адепты секты прибыли вслед за своим лидером. Внешне они никаких подозрений как будто бы не вызвали, давали уроки йоги. Да, почти за пять тысяч долларов. Но словно бы и легально, и вопросов никаких не задать.

Как вербуют в секту «Ашрам Шамбалы» Суть этой запрещенной секты за все эти годы никак не менялась, видоизменялись лишь методы вербовки в нее. О некоторых из них в беседе с «Известями» рассказала одна из бывших участниц созданной Рудневым «организации».

По словам Алены (имя изменено), она угодила в «Ашрам Шамбалы» еще в 2006 году. Получилось все очень внезапно: она работала организатором мероприятий и пригласила для выступления коллектив восточных танцев. Все артистки в нем были сектантками, сначала пригласили Алену просто на пробный семинар. И понеслось.

Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com

Следующие шесть лет Алена регулярно ходила на подобные встречи. И постепенно ее связь с окружающими и внешним миром становилась все слабее. Сейчас, по словам экс-сектантки, завлекать к себе новых участниц могут через посты в соцсетях о финансовом благополучии, счастье в личной жизни. Мол, всего этого очень легко достичь после прохождения особых «женских практик». Идет в ход и гадание на картах Таро.

Начинают и запугивать, и захваливать: на тебе порча, у тебя там то-то, то-то, но ты не должна жить в таких условиях, как сейчас, ты должна жить, у тебя по роду написано, что ты богатая, счастливая, живешь за границей. экс-участница секты Руднева

Основной клиентурой Руднева действительно являются девушки, которым он и его адепты промывают мозг, отметил в беседе с 360.ru религиовед Александр Невеев. По словам специалиста, этот сиделец смог создать вокруг себя культ себя самого и преподносит себя своим последователям как божество.

Фото: РИА «Новости»

«Это человек с очень эксцентричным поведением и, вполне возможно, не совсем психически здоровый. В последнее время он себя провозгласил вообще спасителем и разрушителем мира по имени Калхи. Это такой персонаж из индуизма», — добавил он. «Очень опасная псевдотантрическая организация» «Ашрам Шамбалы», по словам Невеева, характеризуется самым извращенным современным пониманием тантризма: последовательниц-девушек Руднев превращает фактически в самых настоящих развратных проституток. А помимо сексуальной тематики и самой что ни на есть «ритуальной проституции», там есть и запредельная агрессия.

«Эта секта крайне агрессивна, есть фото-видеоматериалы с их обрядами с ножами для высвобождения этого зла. То есть это экстатический культ, когда от людей добиваются зашкаливающих эмоций. Плюс это культ еще и апокалиптический, потому что они верят в то, что Руднев пришел судить мир», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Культ Руднева очень густо замешан на теме сексуальности. И для самого основателя этого культа, конечно, там полное раздолье. Вы же понимаете, что все эти молодые девушки с промытыми мозгами готовы удовлетворять все его желания. А завлекают их туда под мишурой каких-то мистических практик, расширения сознания, оздоровления, повышения сексуальной привлекательности. Александр Невеев

Отдельно Невеев отметил, что «дело Руднева» после его отправки в тюрьму ожидаемо продолжало жить, чем он воспользовался, когда вышел на свободу: можно сказать, пришел на «удобренную, готовую почву». «До меня доходили сведения, что его адепты, наиболее приближенные, наиболее активные, продолжают заниматься всевозможными вещами, но вот поймать за руку трудно, потому что они открывают уже упомянутые курсы какой-нибудь сексуальной привлекательности, проводят вебинары, а в случае чего быстренько меняют вывеску», — пояснил эксперт.

Фото: Subhrajyoti07 / Википедия

Заманивали новых участников и на волне интереса к тантризму, предполагающему совершенство в сексуальном плане, продление жизни и раскрытие третьего глаза. Но если углубиться в историю, продолжил Невеев, мы вспомним, что тантрический культ возник в Индии ориентировочно в конце XIV–XV века и в нем было полно практик, запретных даже для индуизма.

Фото: Heritage-Images/Imagestate / www.globallookpress.com

«То есть все запреты, которые существовали в рамках ведического индуизма, в рамках тантризма нарушались, включая и сексуальные запреты, и запрет на убийство коров. Одним из ответвлений тантризма являются знаменитые душители (пхасингары), с которыми боролись еще английские колонизаторы», — указал религиовед. Занимались эти жрецы-убийцы тем, что заманивали путников в укромное место, а там душили. Все во славу богини Кали. Другое проявление тантризма — так называемые акхори, обитающие на индийских кладбищах и посыпающих себя пеплом, медитирующие на недосожженных костях.

«Руднев до такой степени тантристом, конечно, быть не мог, но движение было именно в ту сторону. И секта его — очень опасная псевдотантрическая организация. Так что я не удивлен, что он в очередной раз задержан», — подчеркнул Невеев.

Фото: Lars Schreiber/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Что будет с основателем секты — пока не известно. С момента задержания новостей о его состоянии и возможной судьбе пока не появлялось. Могут ли его снова посадить в тюрьму — очевидно, да. Возможно ли, что его сторонники продолжат заниматься вербовкой новых участников к себе в «организацию» — к сожалению, ответ на этот вопрос тоже положительный. Увы. «У Руднева очень эксцентричное поведение, на грани сумасшествия, люди, которые не способны отличить божий дар от яичницы, считают, что это признак просветления, понимаете? Хотя на самом деле это признак безумия, психопатии. Но тех, кто повернут на эзотерическом поиске, он привлекает, а это как запретить?» — прокомментировал собеседник 360.ru.