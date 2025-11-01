Школьник нашел мертвых маму и папу прямо на кухне. Следователи сразу поняли, в чем дело

Десятилетний петербургский школьник 27 октября проснулся сиротой. Когда он заглянул на кухню, то обнаружил обоих родителей мертвыми. Оказалось, что обычная с виду семья проводила свой досуг очень своеобразным образом.

Нашли подозрительный пакет

Мальчик в первые дни каникул проснулся в абсолютной тишине и удивился, почему не слышит разговора родителей. Он заглянул к ним в спальню, но там никого не оказалось.

Настоящий кошмар ждал школьника на кухне — его 37-летняя мама и 39-летний папа лежали на полу. Мальчик заплакал, но позвонил на номер экстренных служб. Скорая приехала, однако медики ничего не смогли сделать — им оставалось только констатировать факт смерти.

Шокированного ребенка передали сотрудникам полиции, а те направили его в органы опеки и попечительства для установления родственников.

Специалисты выяснили, что в смерти супругов не было криминального следа: на телах не нашли ни ран, ни синяков. Вопросы вызвал только подозрительный пакет с порошком возле трупов. Догадку о наркотиках подтверждала и свернутая в трубочку банкнота со следами белого вещества.

«С места изъяли все необходимые улики, а также три мобильных телефона взрослых и тарелку, на которой лежали вещества и купюра. Причину смерти покажет экспертиза, но, предварительно, это была передозировка наркотиков», — сообщил источник «Комсомольской правды в Петербурге».