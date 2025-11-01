Школьник нашел мертвых маму и папу прямо на кухне. Следователи сразу поняли, в чем дело
СК: в квартире на севере Петербурга нашли тела двух супругов
Десятилетний петербургский школьник 27 октября проснулся сиротой. Когда он заглянул на кухню, то обнаружил обоих родителей мертвыми. Оказалось, что обычная с виду семья проводила свой досуг очень своеобразным образом.
Нашли подозрительный пакет
Мальчик в первые дни каникул проснулся в абсолютной тишине и удивился, почему не слышит разговора родителей. Он заглянул к ним в спальню, но там никого не оказалось.
Настоящий кошмар ждал школьника на кухне — его 37-летняя мама и 39-летний папа лежали на полу. Мальчик заплакал, но позвонил на номер экстренных служб. Скорая приехала, однако медики ничего не смогли сделать — им оставалось только констатировать факт смерти.
Шокированного ребенка передали сотрудникам полиции, а те направили его в органы опеки и попечительства для установления родственников.
Специалисты выяснили, что в смерти супругов не было криминального следа: на телах не нашли ни ран, ни синяков. Вопросы вызвал только подозрительный пакет с порошком возле трупов. Догадку о наркотиках подтверждала и свернутая в трубочку банкнота со следами белого вещества.
«С места изъяли все необходимые улики, а также три мобильных телефона взрослых и тарелку, на которой лежали вещества и купюра. Причину смерти покажет экспертиза, но, предварительно, это была передозировка наркотиков», — сообщил источник «Комсомольской правды в Петербурге».
Что известно о семье
Со стороны никто не мог подумать, что у супругов есть проблемы с запрещенными веществами. Семья казалась абсолютно благополучной, соседи никогда не жаловались на нее и не слышали скандалов.
Глава семейства работал на производстве, болел за «Зенит» и регулярно выкладывал в соцсетях фотографии.
Правда, была в его жизни и темная страница: в 2019 году мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье о краже. Петербуржцу грозило до пяти лет тюрьмы, но до суда дело не дошло.
Его супруга работала в компании по производству пищевой упаковки. Коллеги считали женщину трудолюбивой и добросовестной сотрудницей. Между супругами были прекрасные отношения, они часто выезжали на природу, ходили в гости и устраивали домашние посиделки с друзьями
По факту смерти пары Следственный комитет возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители допросили соседей, изъяли записи с камер в подъезде и на улице.
Родственники затруднились ответить на вопросы о том, как в последнее время вели себя супруги. После смерти пары на них свалилась ответственность за организацию похорон и ребенка. Скорее всего, заботу о мальчике возьмет на себя его тетя — сестра погибшей матери.