Серийный насильник «аккуратный душитель» снова предстал перед судом

В Москве завершились следственные действия по уголовному делу в отношении Владимира Миргорода. Его обвиняют в серии убийств и изнасилований. Ранее его уже осудили за подобные преступления и в 2012 году приговорили к пожизненному лишению свободы, однако вскрылись новые сведения, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, Миргорода обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также в изнасилованиях и похищениях. При изучении ранее совершенных преступлений криминалисты и следователи СК обнаружили причастность к ним Владимира Миргорода.

«Изучен значительный объем материалов уголовных дел, в том числе об убийствах, совершенных в прошлые годы, где выявлен схожий способ совершения преступлений. Назначены и проведены молекулярно-генетические экспертизы в условиях современных технологий, по результатам которых установлена причастность Миргорода», — сообщили в Следкоме.

С 2000 по 2004 года обвиняемый знакомился с девушками, предлагал услуги частного извоза или приглашал на «вечеринку» с алкогольными возлияниями. Миргород нападал на жертв в безлюдных местах, насиловал их и душил, чаще всего элементами одежды. Всего в деле фигурируют 15 жертв.

Также в сентябре 2003 года фигурант напал на мужчину, избил его и задушил ремнем. Миргород орудовал в различных районах Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного административных округов столицы, а также в Московской области.