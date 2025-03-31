Серийный насильник «аккуратный душитель» снова предстал перед судом
СК: осужденный насильник и убийца Владимир Миргород снова предстал перед судом
В Москве завершились следственные действия по уголовному делу в отношении Владимира Миргорода. Его обвиняют в серии убийств и изнасилований. Ранее его уже осудили за подобные преступления и в 2012 году приговорили к пожизненному лишению свободы, однако вскрылись новые сведения, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным СК, Миргорода обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также в изнасилованиях и похищениях. При изучении ранее совершенных преступлений криминалисты и следователи СК обнаружили причастность к ним Владимира Миргорода.
«Изучен значительный объем материалов уголовных дел, в том числе об убийствах, совершенных в прошлые годы, где выявлен схожий способ совершения преступлений. Назначены и проведены молекулярно-генетические экспертизы в условиях современных технологий, по результатам которых установлена причастность Миргорода», — сообщили в Следкоме.
С 2000 по 2004 года обвиняемый знакомился с девушками, предлагал услуги частного извоза или приглашал на «вечеринку» с алкогольными возлияниями. Миргород нападал на жертв в безлюдных местах, насиловал их и душил, чаще всего элементами одежды. Всего в деле фигурируют 15 жертв.
Также в сентябре 2003 года фигурант напал на мужчину, избил его и задушил ремнем. Миргород орудовал в различных районах Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного административных округов столицы, а также в Московской области.
«На допросе и в ходе проведения проверок показаний на месте Миргород подтвердил свою причастность, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств и других тяжких преступлений», — отметили в СК.
Возраст убитых — от 15 до 48 лет. Миргород душил предметами одежды жертв, тела оставлял на месте преступления. Тело одной из жертв преступник сбросил в водоем, тела двух других сжег. Душителя прозвали «аккуратным убийцей».
Одной из жертв удалось выжить, сообщили в прокуратуре Москвы. Преступник оставил ее умирать в лесополосе с множественными ножевыми ранениями. Женщина выбралась к дороге, где ее нашел водитель проезжавшего мимо автомобиля. Выжившая потерпевшая опознала Миргорода по фотографии, дала подробные показания о произошедшем.
Следствие собрало неоспоримые доказательства, свидетельствующие о его причастности к преступлениям.