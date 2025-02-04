Самосуд над педофилом устроили в Первомайске. Как за это карают в других странах

В Первомайске подросток пошел в гости к однокласснице в общежитие, а угодил в лапы к соседу-педофилу. Извращенец изнасиловал его, когда тот заглянул к нему и попросил покурить. Узнав об этом, несколько мужчин решили устроить самосуд над преступником и жестоко избили его. Сотрудники полиции после этого заявили матери подозреваемого, что тюрьма будет для ее сына лучшим вариантом, иначе его действительно убьют.

«Он меня за руку схватил и повалил на диван» Шокирующий сюжет о случившемся в Первомайске выпустил несколькими днями ранее местный телеканал «Кстати». В надругательстве над подростком подозревают 46-летнего бывшего уголовника. На счету у него две судимости — за разбой и кражу. Жил этот человек в общежитии, там же и напал на мальчика. Матери после заявил, что был пьяный и ничего не помнит.

Журналистам удалось пообщаться c пострадавшим школьником. Парень пояснил, что в тот день пошел в гости к однокласснице. И, конечно, не ожидал, что станет жертвой насильника.

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«Я зашел к нему за сигаретой, стал выходить, он меня за руку схватил и повалил на диван, я закричал сначала. Негромко, у меня еще голос охрипший был. Я говорю, что ты делаешь, а он [заставил заниматься с ним оральным сексом]», — рассказал Семен (имя изменено, — прим. ред.) Вырваться из рук педофила у него, несмотря на все усилия, не получилось. А извращенец и не думал останавливаться.

Он меня зажал, потом перевернул резко, у меня голова в подушке была, я уже кричать не смог, и изнасиловал… У меня слезы текли ручьем, вот на последнем моменте у меня силы набрались, я резко выхватился, он упал, я ему по спине ногой дал и убежал. Семен

По словам бабушки Семы, внук сначала ни в чем ей не признался, сказал, что просто упал с турника, поэтому плохо себя чувствует.

«Но я в туалете видела, что бумажки были в крови. Сначала подумала, что, может быть, дед. У него три инсульта было, а это оказался не дед. Завели дело. Сейчас внуку очень плохо. Он думает о суициде», — плача, поделилась пенсионерка.

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Не исключено, что Семен так и не смог бы собраться с моральными силами, чтобы рассказать о том, что ему пришлось пережить, если бы насильник сам не стал трепаться об этом в общежитии. «Внук не хотел говорить, думал, что тот будет молчать, а он напился и начал кричать в общежитии, что „я его загнул и сделал это“. А там женщины анонимно позвонили в полицию, что вот он хвалится, что надо разобраться. Вот с этого началось», — пояснила собеседница канала.

А то, что он меня изнасиловал… Он же всей общаге заболтал, люди узнали и пришли его избили. Семен

«Лучше вашему сыну присесть, иначе его убьют» После этого предполагаемого педофила жестоко избили. По словам матери мужчины, когда она увидела сына, у него было разбито все лицо, сильно пострадал правый глаз, а из уха текла кровь. «Потом пришли два молодых человека, прилично одетых, с капюшонами. Говорят: „Мы пришли вас убивать“. Один из них кричал сильно, что весь Первомайск гудит. Я говорю: „А за что?“ Они ответили: „За то, что что твой сын изнасиловал маленького мальчика“», — добавила она.

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Тогда женщина крикнула сыну, чтобы тот шел в спальню, взяла табуретку и закрыла проход к комнате. Затем принялась убеждать гостей, что их действия незаконны. Но они не слушали. В конце концов на место приехала полиция, и она вместе с избитым сыном отправилась в отдел.

И сотрудник полиции сказал: «Лучше вашему сыну присесть, иначе его убьют». Сын мне сказал: «Я был пьяный, я ничего не помню». А заявления от малолетнего, от его бабушки не было. мать подозреваемого

В дальнейшем, по данным «Кстати», матери подозреваемого пришлось уехать из города из-за множества угроз убийством. Продукты ей привозил брат. Если нужно было куда-то поехать, например в больницу, ехал вместе с ней.

Сейчас ее сын арестован. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

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В России для педофилов предусмотрены разные меры наказания, вплоть до пожизненного — для педофилов-рецидивистов и тех, кто впервые совершил преступление, но его жертвами стали несколько детей.

Интересно В конце 2024 года педофилов, которым назначали принудительное лечение, лишили врачебной тайны в России. Закон об этом одобрили в Совфеде. Введение этой меры объяснили необходимостью контроля за применением к педофилам принудительных медицинских мер без их согласия. Помимо этого, документ дал Минюсту и Минздраву право утверждать порядок контроля за применением таких принудительных мер. В конце 2024 года педофилов, которым назначали принудительное лечение, лишили врачебной тайны в России. Закон об этом одобрили в Совфеде. Введение этой меры объяснили необходимостью контроля за применением к педофилам принудительных медицинских мер без их согласия. Помимо этого, документ дал Минюсту и Минздраву право утверждать порядок контроля за применением таких принудительных мер.

В Совете Федерации также предлагали ввести принудительную химическую кастрацию. Вопрос об этом поднимали дважды: осенью 2021 года, а также в начале 2022-го. Тогда с инициативой изучить возможность химической кастрации выступала спикер СФ Валентина Матвиенко. Такие меры уже действуют в Индонезии, а в некоторых странах педофилов вообще казнят.

Где разрешена кастрация педофилов Кастрация бывает двух видов: хирургическая и химическая. В первом случае речь идет о потере яичек. Во втором используется наркотик для уменьшения сексуального влечения, компульсивных сексуальных фантазий и способности к сексуальному возбуждению. В Индонезии химическая кастрация разрешена с 2016 года. Первый человек, приговоренный к ней в 2019 году, заявил, что предпочел бы увеличение срока заключения или даже смертную казнь. В Польше и Южной Корее также используют химическую кастрацию, помимо этого, для всех преступников, надругавшихся над детьми, не достигшими 13 лет, южнокорейские власти ввели смертную казнь. С 1996 года химическая кастрация педофилов применяется в США. Первым штатом, где к ней начали прибегать, стала Калифорния.

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В Великобритании изнасилование ребенка, не достигшего 13-летнего возраста, карается пожизненным заключением. А с 2008 года сразу после освобождения из мест лишения свободы к педофилам применяется химическая кастрация. Хирургическая кастрация встречается гораздо реже. Чехия — это единственная европейская страна, в которой практикуется данная мера. Закон был принят в 1966 году. По официальным данным, с 2000 по 2011 год в Чешской Республике хирургическую кастрацию прошли 88 человек.

В нигерийском штате Кадуна после ряда громких дел о педофилии также максимально ужесточили наказание за подобные преступления. Закон об этом губернатор штата подписал в 2020 году.

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Согласно этому документу, преступникам, совершившим насилие в отношении детей в возрасте до 14 лет, грозит принудительная кастрация и смертная казнь. Помимо этого, имена всех педофилов решили заносить в черный список и публиковать в СМИ. С 1997 года хирургическую кастрацию практикуют в штате Техас, но на добровольной основе. В каких странах казнят за педофилию В исламских государствах за педофилию казнят. В Иране это делают через расстрел или повешение (а перед исполнением приговора преступник может получить до 100 плетей), а в Саудовской Аравии это может быть и обезглавливание.

В Индии за изнасилование несовершеннолетнего можно получить смертный приговор или пожизненное заключение, но чаще всего насильников приговаривают к 14 годам тюрьмы.

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В Китае в большинстве случаев за изнасилование грозит смертная казнь. В Северной Корее педофилов расстреливают. Высшая мера наказания для педофилов также в ОАЭ, Ираке, Пакистане, Катаре, Судане, Кувейте, Судане, Тунисе, Бангладеш и других странах. Что же до публичности, то в Йемене, например, приведение приговора в исполнение транслируют по телевидению. Тюремный срок за педофилию Во Франции за изнасилование дают 15 лет лишения свободы. Но срок может быть и больше — все зависит от жестокости преступника и тяжести причиненного вреда.

Так, подсудимого могут отправить за решетку и на 30 лет, и на всю оставшуюся жизнь. Помимо этого, по решению суда может быть предписана химическая кастрация.

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В Германии за педофилию дают от полугода до 10 лет, а пожизненный срок, только если нападение было со смертельным исходом. Также в ФРГ по закону можно применять добровольную хирургическую кастрацию как один из методов лечения. В Великобритании за изнасилование ребенка младше 13 лет дают пожизненный срок. А к тем преступникам, кого выпускают на свободу, применяют химическую кастрацию.