Самосуд над педофилом устроили в Первомайске. Как за это карают в других странах
В Первомайске подросток пошел в гости к однокласснице в общежитие, а угодил в лапы к соседу-педофилу. Извращенец изнасиловал его, когда тот заглянул к нему и попросил покурить. Узнав об этом, несколько мужчин решили устроить самосуд над преступником и жестоко избили его. Сотрудники полиции после этого заявили матери подозреваемого, что тюрьма будет для ее сына лучшим вариантом, иначе его действительно убьют.
«Он меня за руку схватил и повалил на диван»
Шокирующий сюжет о случившемся в Первомайске выпустил несколькими днями ранее местный телеканал «Кстати». В надругательстве над подростком подозревают 46-летнего бывшего уголовника. На счету у него две судимости — за разбой и кражу.
Жил этот человек в общежитии, там же и напал на мальчика. Матери после заявил, что был пьяный и ничего не помнит.
Журналистам удалось пообщаться c пострадавшим школьником. Парень пояснил, что в тот день пошел в гости к однокласснице. И, конечно, не ожидал, что станет жертвой насильника.
«Я зашел к нему за сигаретой, стал выходить, он меня за руку схватил и повалил на диван, я закричал сначала. Негромко, у меня еще голос охрипший был. Я говорю, что ты делаешь, а он [заставил заниматься с ним оральным сексом]», — рассказал Семен (имя изменено, — прим. ред.)
Вырваться из рук педофила у него, несмотря на все усилия, не получилось. А извращенец и не думал останавливаться.
Он меня зажал, потом перевернул резко, у меня голова в подушке была, я уже кричать не смог, и изнасиловал… У меня слезы текли ручьем, вот на последнем моменте у меня силы набрались, я резко выхватился, он упал, я ему по спине ногой дал и убежал.
Семен
По словам бабушки Семы, внук сначала ни в чем ей не признался, сказал, что просто упал с турника, поэтому плохо себя чувствует.
«Но я в туалете видела, что бумажки были в крови. Сначала подумала, что, может быть, дед. У него три инсульта было, а это оказался не дед. Завели дело. Сейчас внуку очень плохо. Он думает о суициде», — плача, поделилась пенсионерка.
Не исключено, что Семен так и не смог бы собраться с моральными силами, чтобы рассказать о том, что ему пришлось пережить, если бы насильник сам не стал трепаться об этом в общежитии.
«Внук не хотел говорить, думал, что тот будет молчать, а он напился и начал кричать в общежитии, что „я его загнул и сделал это“. А там женщины анонимно позвонили в полицию, что вот он хвалится, что надо разобраться. Вот с этого началось», — пояснила собеседница канала.
А то, что он меня изнасиловал… Он же всей общаге заболтал, люди узнали и пришли его избили.
Семен
«Лучше вашему сыну присесть, иначе его убьют»
После этого предполагаемого педофила жестоко избили. По словам матери мужчины, когда она увидела сына, у него было разбито все лицо, сильно пострадал правый глаз, а из уха текла кровь.
«Потом пришли два молодых человека, прилично одетых, с капюшонами. Говорят: „Мы пришли вас убивать“. Один из них кричал сильно, что весь Первомайск гудит. Я говорю: „А за что?“ Они ответили: „За то, что что твой сын изнасиловал маленького мальчика“», — добавила она.
Тогда женщина крикнула сыну, чтобы тот шел в спальню, взяла табуретку и закрыла проход к комнате. Затем принялась убеждать гостей, что их действия незаконны. Но они не слушали. В конце концов на место приехала полиция, и она вместе с избитым сыном отправилась в отдел.
И сотрудник полиции сказал: «Лучше вашему сыну присесть, иначе его убьют». Сын мне сказал: «Я был пьяный, я ничего не помню». А заявления от малолетнего, от его бабушки не было.
мать подозреваемого
В дальнейшем, по данным «Кстати», матери подозреваемого пришлось уехать из города из-за множества угроз убийством. Продукты ей привозил брат. Если нужно было куда-то поехать, например в больницу, ехал вместе с ней.
Сейчас ее сын арестован. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
В России для педофилов предусмотрены разные меры наказания, вплоть до пожизненного — для педофилов-рецидивистов и тех, кто впервые совершил преступление, но его жертвами стали несколько детей.
Интересно
В Совете Федерации также предлагали ввести принудительную химическую кастрацию. Вопрос об этом поднимали дважды: осенью 2021 года, а также в начале 2022-го.
Тогда с инициативой изучить возможность химической кастрации выступала спикер СФ Валентина Матвиенко.
Такие меры уже действуют в Индонезии, а в некоторых странах педофилов вообще казнят.
Где разрешена кастрация педофилов
Кастрация бывает двух видов: хирургическая и химическая. В первом случае речь идет о потере яичек. Во втором используется наркотик для уменьшения сексуального влечения, компульсивных сексуальных фантазий и способности к сексуальному возбуждению.
В Индонезии химическая кастрация разрешена с 2016 года. Первый человек, приговоренный к ней в 2019 году, заявил, что предпочел бы увеличение срока заключения или даже смертную казнь.
В Польше и Южной Корее также используют химическую кастрацию, помимо этого, для всех преступников, надругавшихся над детьми, не достигшими 13 лет, южнокорейские власти ввели смертную казнь.
С 1996 года химическая кастрация педофилов применяется в США. Первым штатом, где к ней начали прибегать, стала Калифорния.
В Великобритании изнасилование ребенка, не достигшего 13-летнего возраста, карается пожизненным заключением. А с 2008 года сразу после освобождения из мест лишения свободы к педофилам применяется химическая кастрация.
Хирургическая кастрация встречается гораздо реже. Чехия — это единственная европейская страна, в которой практикуется данная мера. Закон был принят в 1966 году. По официальным данным, с 2000 по 2011 год в Чешской Республике хирургическую кастрацию прошли 88 человек.
В нигерийском штате Кадуна после ряда громких дел о педофилии также максимально ужесточили наказание за подобные преступления. Закон об этом губернатор штата подписал в 2020 году.
Согласно этому документу, преступникам, совершившим насилие в отношении детей в возрасте до 14 лет, грозит принудительная кастрация и смертная казнь. Помимо этого, имена всех педофилов решили заносить в черный список и публиковать в СМИ.
С 1997 года хирургическую кастрацию практикуют в штате Техас, но на добровольной основе.
В каких странах казнят за педофилию
В исламских государствах за педофилию казнят. В Иране это делают через расстрел или повешение (а перед исполнением приговора преступник может получить до 100 плетей), а в Саудовской Аравии это может быть и обезглавливание.
В Индии за изнасилование несовершеннолетнего можно получить смертный приговор или пожизненное заключение, но чаще всего насильников приговаривают к 14 годам тюрьмы.
В Китае в большинстве случаев за изнасилование грозит смертная казнь. В Северной Корее педофилов расстреливают.
Высшая мера наказания для педофилов также в ОАЭ, Ираке, Пакистане, Катаре, Судане, Кувейте, Судане, Тунисе, Бангладеш и других странах. Что же до публичности, то в Йемене, например, приведение приговора в исполнение транслируют по телевидению.
Тюремный срок за педофилию
Во Франции за изнасилование дают 15 лет лишения свободы. Но срок может быть и больше — все зависит от жестокости преступника и тяжести причиненного вреда.
Так, подсудимого могут отправить за решетку и на 30 лет, и на всю оставшуюся жизнь. Помимо этого, по решению суда может быть предписана химическая кастрация.
В Германии за педофилию дают от полугода до 10 лет, а пожизненный срок, только если нападение было со смертельным исходом. Также в ФРГ по закону можно применять добровольную хирургическую кастрацию как один из методов лечения.
В Великобритании за изнасилование ребенка младше 13 лет дают пожизненный срок. А к тем преступникам, кого выпускают на свободу, применяют химическую кастрацию.