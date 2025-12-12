Самая страшная тайна юга России: почему появился «ростовский треугольник смерти»

«Ростовский треугольник смерти» остается одной из жутких и неразгаданных загадок в истории нашей страны. Как так вышло, что за 30 лет в районе трех городов — Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахт — убили более 150 людей. И сделали это 37 маньяков и серийных убийц. Откуда такая концентрация зла? Ответы на эти вопросы искали и криминалисты, психиатры, журналисты, и, конечно, конспирологи.

Продолжатель Чикатило Владимир Муханкин Имена маньяков из «ростовского треугольника» до сих пор пугают россиян. Там орудовали и Андрей Чикатило, зверски убивший как минимум 43 человека, и считавший себя его продолжателем Владимир Муханкин. Причем последний периодически заявлял, что Чикатило по сравнению с ним «просто цыпленок». Первой жертвой Муханкина стал любовник жены. После этой расправы он в течение трех месяцев убил семерых жителей Шахт, Цимлянска и Сальска. Жертв забивал ножом, а после потрошил. Внутренние органы Муханкину нравилось раскладывать на кровати перед сном. В дальнейшем на местах преступлений маньяк начал оставлять свои стихи о несправедливости жизни. Суд приговорил его к смертной казни, но из-за моратория на высшую меру наказания Муханкина отправили в колонию «Черный дельфин» пожизненно.

Фото: РИА «Новости»

Черноколготочник Юрий Цюман Другой знаменитый насильник и серийный убийца — Юрий Цюман из Таганрога, оставлявший на телах жертв черные капроновые колготки. За это извращенца прозвали Черноколготочником. Делом Цюмана занимались в том числе Виктор Бураков и судебный эксперт Александр Бухановский, ранее охотившиеся на Чикатило. После поимки маньяка тоже должны были казнить, но из-за моратория его также отправили гнить в ИК до конца жизни. С 1993 по 1996 год в Каменске-Шахтинском убивал детей и подростков насильник и педофил Роман Бурцев, известный как Каменский Чикатило. По официальным данным, жертвами маньяка стали шестеро детей в возрасте от семи до 12 лет.

«Он находил их в городе и отводил за его пределы. Там, в лесополосах, на свалках и других скрытых от посторонних глаз местах насиловал, убивал и закапывал в земле», — вспоминал следователь Амурхан Яндиев.

Фото: Скриншот с видео / Соцсети

В 1997 году суд приговорил Бурцева к смертной казни. Но, как в случае с Цюманом и Муханкиным, из-за моратория на высшую меру наказания наказание в 1999-м заменили на пожизненный срок в ИК «Белый лебедь». Там он и умер в 2024 году.

Батайский Душегуб Черемушкин Другой монстр из «ростовского треугольника смерти» — так называемый Батайский Душегуб или, как его еще именовали, Двойник Чикатило. Звали насильника и убийцу Константин Черемушкин. За два года его жертвами стали школьница и три студентки. Во время обысков в доме у маньяка нашли вещи и косметику жертв. Осенью 1989-го его приговорили к смерти, а в 1993 году расстреляли.

Феномен «ростовского треугольника смерти» По мнению доктора наук и автор книг по истории советской повседневности Александра Оришева, с точки зрения достоверного объяснения, почему люди считали и продолжают считать этот регион зоной особого риска, нет. Версий есть великое множество. Некоторые из них фантастические, некоторые — лженаучные.

Фото: РИА «Новости»

Виноваты грунтовые воды и родники Большой популярностью пользовалась, помимо прочих, интересная, но ложная теория «геопатогенных зон». Суть ее в том, что Ростовская область, отличающаяся большим объемом подземных грунтовых вод, а также громадным количеством родников, якобы является «уникальной площадкой, в которой созданы благоприятные условия для совершения преступлений сексуального характера». «Эту теорию рассматривали всерьез только потому, что имелись многочисленные свидетельства того, как человеку, который ложится спать в лесу рядом с родником, ночью якобы приходили видения», — пояснил Оришев.

Известно, что целый ряд убийств произошел на берегах реки Грушовки, протекающей по болотистой местности. Неблагоприятное воздействие вод в таком случае, как кажется конспирологам, налицо. И все же очевидно, что наличие именно грунтовых или родниковых вод не способно подтолкнуть человека на преступление. Александр Оришев

Виноваты плохая экология и грозы Другая версия связана с плохой экологией. Ее приверженцы считают, что вода в ростовском водопроводе в 80–90-е годы отличалась повышенным содержанием тяжелых металлов и пестицидов. И угольные терриконы, продукты выработки шахт могли иметь деструктивное воздействие на психику преступников. По мнению психолога Ирины Матвеевой, на повышенную агрессивность и злобность местных душегубов действительно могла накладывать отпечаток неблагоприятная экологическая обстановка. То есть совсем отметать этот фактор было бы неверно. Появлялась и теория о негативном влиянии на людей и их психику электрических разрядов. Ростовская область находится на юге России, и для этой части страны типичны мощные грозы. «Подобные природные явления нередко провоцируют обострения даже у здоровых людей, не говоря уже о людях с отклонениями», — отметила Матвеева в беседе с «Газетой.Ru».

Фото: Markus C. Hurek/dpa / www.globallookpress.com

Версия эксперта Бухановского При этом выдающий психиатр и судебный эксперт Александр Бухановский, занимавшийся делами многих убийц из «треугольника», опроверг легенды о том, что Ростовская область представляет собой аномальную зону, где маньяки появляются циклично — раз в семь лет — под влиянием неких геомагнитных факторов. «Я — человек науки и все должен доказывать. Данные факты не обоснованы науч­но. В Ростовской области с 1987 по 1997 год выявили 34 серийных убийц. Мы оказались на первом ме­сте в мире. Тогда и возникло убеждение, что на Дону ка­кая-то природная аномалия. Я же убежден, что это связа­но с выявляемостью и гово­рит о высокой квалифика­ции ростовских розыскни­ков», — подчеркивал ученый в интервью KP.RU. По мнению эксперта, серийный убийца — это фактически диагноз. Такие люди развивается во времени и на одном из этапов начинают убивать.

«Когда лет десять назад мой ученик Алексей Перехов объявил в передаче „Взгляд“, что в Ростове лечат будущих се­рийных убийц, к нам хлы­нул поток мам и жен, кото­рые везли своих детей и му­жей, боясь за их будущее. Обращались и сами пациен­ты с „серийными симптома­ми“», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Мозг убийц, маньяков и психопатов — иной Также Бухановский развеял миф, что все серийные убийцы — обязательно выходцы из неблагополучных семей. В его практике были и душегубы из профессорских се­мей. «Мы занимались серий­ным убийцей, отец которого был крупным начальником областного масштаба, а мать — доцентом в университете. У многих серийных высшее обра­зование, ино­гда за плечами — по два вуза», — заметил эксперт.

У каждого серийного убийцы свои особенно­сти, но и много общего. Путь у всех один, в его конце — стрем­ление к вампи­ризму и некрофагии — пожи­ранию своих жертв, питью крови. Александр Бухановский

Отдельно он обратил внимание, что мозг серийных убийц отличается от мозга нормальных людей. Это относится как к высшим, так и к глубоким его отделам. Из-за этого у преступников нарушена система влечений, мотива­ций, инстинктов.

Фото: Thomas Frey/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

«Исправить это поражение оперативным путем невозможно. Но ком­плексное лечение может по­мочь», — добавил он. С тезисом об отличии мозга маньяков и серийников согласилась Ирина Матвеева. По ее словам, согласно этому предположению, жестокость подобных преступников вызвана меньшим, чем у других людей, объемом серого вещества в мозге, которое отвечает за сочувствие. Психолог полагает, что это может быть применимо и к преступникам из «треугольника смерти», но никак не связано с самой Ростовской областью. «У ростовских маньяков объем серого вещества в мозге действительно был на 15% меньше, чем у других людей. Но было ли это связано с территорией — никто так и не узнал», — заключила она.