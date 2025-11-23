Сегодня 21:19 Российское психо: матери массово убивают своих детей 0 0 0 Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com Эксклюзив

Россию поразила страшная болезнь, которая грозит перерасти в эпидемию страшнее, чем пандемия коронавируса. Матери убивают своих детей. Убивают чудовищно и беспощадно. Случаев такого адского поведения все больше. Почему это происходит? И что ждет нас в будущем?

За уходящий ноябрь зафиксировали как минимум пять случаев убийств матерями своих детей. Это то, что разошлось по СМИ массово. На самом деле, подобных историй может быть куда больше. Есть и попытки убийства детей матерями. Все происходит так, будто переписываются сами законы природы. Ведь мать должна защищать ребенка. Но должна ли, если мы говорим о современных представлениях? Ведь нынешние психологи, коучи, эксперты талдычат, в разных вариациях, две «простые истины». Никто ничего никому не должен — раз. Ты, женщина, должна сделать счастливой сначала себя, а уже после ребенка — два. Это вариация на самолетную тему: «Наденьте кислородную маску сначала себя, а затем на ребенка».

Счастливее, правда, от этого никто не стал, а вот секту психопатических эгоистов, которым плевать на всех, даже на собственных детей, мы наблюдаем в действии. И это первая причина происходящего — социальная модель, в которой мы существуем, исключает заботу о ком-либо, кроме самого себя. Толкни, убей, сожри — обеспечь себя! Из этих пяти ноябрьских случаев какой мы можем составить портрет убийцы? В Москве Ксения страдала ипохондрией, переживала за свое здоровье и терроризировала врачей. Она 14 раз ударила своего ребенка молотком и ножом, после пыталась покончить с собой. Спас ее муж. Не стал Ксению добивать. Налицо — психологические расстройства женщины.

Случай потяжелее. Елена Цуцкова, 31 год, убила своего шестилетнего ребенка, затем обезглавила. Голову мальчика обнаружили в Гольяновском пруду. Останки тела нашли в квартире на балконе. У нее остался другой ребенок — 9 лет. Соседи постоянно слышали из квартиры визги и крики. Диагноз Елены —«параноидальная шизофрения». Это пример того, что бывает, когда на смену государственной психологической помощи приходят интернет-психологи и каналы в социальных сетях. Психиатрия в России, по сути, отменена.

Диагнозы страшные, но люди с ними вполне себе ходят по улицам, не изолированные от общества. Более того, они рожают детей. Часто их психиатрические проблемы ухудшаются употреблением запрещенных веществ.

Это отдельная тема: социальные сети забиты издевательствами наркоманок над своими детьми — и ничего. А где отцы? Видимо, плодят новых детей. Двадцативосьмилетняя женщина под смесью алкоголя и наркотиков задушила четырехмесячного ребенка голыми руками. Я говорю об этом снова и снова, что главный враг нашей страны — «солевая» мафия, которая превращает граждан в «солевых» зомби, убивающих себя и окружающих. Наш бездумный подход — «рожайте, а там разберемся» — приводит к катастрофам. Матери-изверги, несчастные дети, делающие со временем несчастными другим. Это тупик.

Нельзя решить демографическую проблему без соответствующего социальной поддержки. Необходимо не только выдавать роженицам деньги, но и создавать доступную медицинскую, психологическую помощь. Необходима совсем другая работа уполномоченных по правам детей и органов опеки. Необходимо пересматривать вопрос абортов, делая его более адекватным. Без всего этого случаев, когда матери убивают своих детей, будет все больше. И речь тут идет не только о наркоманках и маргиналках. Убивают своих детей и на первый взгляд вполне себе нормальные и социализированные.

Обезглавленные мальчики и задушенные девочки — вершина айсберга насилия над детьми. Оно растет в геометрической прогрессии, а там — убийства, педофилия, избиения и многие другие вещи, уничтожающие не только здравое начало, но и веру в людей. Для преодоления катастрофы нужен комплексный подход.

И последнее. Я уверен, что корень этой беды — равнодушие, культивируемое на всех уровнях, крайняя форма эгоизма и гедонизма, рожденная бегеметовым потреблением, и тотальное обесценивание человеческой жизни, даже презрение к ней.

Другой человек, даже собственный ребенок в такой матрице становится раздражителем, а после — и врагом. Куда дальше? Эта та многодетная Россия, которую мы хотели получить? Или все же поищем другие пути?