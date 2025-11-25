Сегодня 17:30 Резню в «Домодедовском» сравнили с ножевым терактом: за что подросток пырнул охранника ТЦ Юрист Андрейцо назвал нападение подростка с ножом в ТЦ провокацией 0 0 0 Фото: Gottfried Czepluch via www.imago/www.imago-images.de/www/goballookpress.com/прокуратура Москвы Криминал

Приезжий подросток устроил резню в ТЦ на Ореховом бульваре в Москве. По одной из версий, агрессию у парня вызвало замечание охранника из-за неподходящего места для намаза. Другие сотрудники торгового центра говорят, что парень бросился к мужчине так быстро, что никто просто не успел среагировать и помешать ему. При задержании молодой человек успел ранить еще и двух полицейских. Сегодня его арестовали.

Резня в ТЦ у всех на глазах ЧП в торговом центре «Домодедовский» произошло в минувшее воскресенье. По данным столичного СК, подростку, который устроил резню, всего 16 лет. Днем он пришел в ТЦ и там после замечания бросился на охранника, успев нанести два ножевых ранения.

Сотрудники полиции быстро установили местонахождение малолетнего преступника. При задержании он пытался оказывать сопротивление и смог поранить двух правоохранителей. У пострадавших — резаные раны рук. Против парня возбудили дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителей власти (два эпизода). Свою вину он признавать отказался.

Фото: Столичный СК / Telegram

Сейчас расследование продолжается, специалистам предстоит провести несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинских. Сотрудники СК уже опросили свидетелей происшествия, добавили в ведомстве. Пострадавший охранник находится в одной из городской больниц, ему оказывают всю необходимую помощь.

Почему парень бросился на охранника Подробности конфликта в СК раскрывать не стали, но некоторые детали удалось выяснить РЕН ТВ. По информации канала, подросток собирался совершить намаз прямо в ТЦ. Охранник подошел к парню и сказал, что место для молитвы не совсем подходящее.

Вместо ответа тот моментально выхватил нож и ударил им мужчину, а после бросился прочь. Все произошло настолько быстро, что никто из коллег пострадавшего не успел даже среагировать, подчеркнул корреспондент Павел Пономарев.

Источник KP.RU при этом представил иную версию. По его словам, юноша в компании друзей громко матерился и размахивал руками, чем пугал других посетителей. После замечания охранник отошел, но через несколько минут молодой человек подошел к нему сзади и быстро ударил ножом в правый бок. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Так или иначе, скрываться долго у подростка не вышло: он вернулся на остановку у ТЦ, чтобы уехать домой. И судя по всему, прекрасно понимал всю тяжесть совершенного преступления, так как не собирался сдаваться полиции и бросился с ножом и на них в момент задержания.

В понедельник, 24 ноября, в СК заявили о передаче материалов в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК по Москве. Следователи совместно с оперативными сотрудниками УУР и ЦПЭ главка МВД устанавливают круг общения подозреваемого, а также проверяют его на причастность к совершению других преступлений.

Сегодня по решению суда подростка заключили под стражу. В прокуратуре отметили, что сторона защиты просила о домашнем аресте. От дачи показаний парень отказался, также вновь отказался признать вину.

Сегодня по решению суда подростка заключили под стражу. В прокуратуре отметили, что сторона защиты просила о домашнем аресте. От дачи показаний парень отказался, также вновь отказался признать вину. Что известно о подростке с ножом Подробности о личности преступника официально не раскрывают, но некоторые детали появились в Telegram-каналах и СМИ. Так, по неподтвержденной пока информации MK.RU, обвиняемый в тяжелых преступлениях — этнический азербайджанец. В Москве учится в одном из колледжей. Readovka также обратила внимание на версии о том, что молодой человек якобы принял присягу террористам ИГ*, снимая это на видео: ролик теперь форсят в Сети. На нем лицо у подростка полностью закрыто. В одном из пабликов, разгоняющем эту непроверенную информацию, опубликовали и ссылку, предположительно, на страницу парня в соцсетях, где полно запрещенных экстремистских материалов.

Можно ли совершать намаз в общественных местах Случившееся вызвало острую дискуссию среди российских общественников и блогеров. Автор канала «МИГ России» назвал нападение в ТЦ «ножевым терактом» и обратил внимание, что во многих успешных исламских странах религиозные обряды вне специально отведенных мест запрещены, за это могут оштрафовать и никто не кидается ни на кого с оружием в руках за замечание.

«Поводом для нападения, по предварительной информации, явилась месть за сделанное охранником замечание о недопустимости совершения религиозного молебна в комнате матери и ребенка. <…> В Дубае остановка для намаза на обочине влечет штраф 1000 дирхам (около 27 тысяч рублей) за опасность на дороге. <…> В Казахстане намаз в неположенном месте — до 200 МРП (около 85 тысяч рублей) для юрлиц», — указал он.

В России нужно жестко пресекать любые формы проявления религиозного экстремизма, опираясь прежде всего на традиционные для нашей страны формы ислама, поощряя именно их и не давая здесь расцветать и укореняться совершенно нам чуждым завозным практикам, которые служат питательной почвой для социальной дестабилизации и опасного радикализма. «МИГ России»

С такой точкой зрения согласился член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, отметив, что намаз представляет собой религиозную процедуру, которую нужно согласовывать.

И она должна проводиться в специально отведенных местах. Так что замечание охранника было совершенно обоснованным.

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

«Во всем мире, включая Эмираты, включая другие арабские страны, мусульманские страны, страны Средней Азии, уже давно запрещено совершать такие действия в общественных местах. А то, что произошло в ТЦ в Москве, — на самом деле провокация под видом намаза. Это идеологическая провокация», — подчеркнул он.

Они специально провоцируют, чтобы им сделали замечание. Чтобы создать неудобства. Такие истории были в Европе: типичный теракт одиночки с ножом. И здесь, вероятно, был расчет на замечание от охранника, пенсионера, проходившего мимо, любого другого посетителя. Причем есть данные, что он делал это в комнате матери и ребенка, хотя с религиозной точки зрения она не подходит для намаза. Но он выбрал ее специально. Кирилл Кабанов

По мнению общественника, случившееся в торговом центре важно воспринять как очень важный сигнал.

Самая настоящая провокация Юрист, доцент РАНХиГС/ГУАП Сергей Андрейцо также назвал ЧП в «Домодедовском» чистой воды провокацией на религиозной почве. При этом, как подчеркнул специалист, важно понимать, что к исламу и вообще религиозным культам случившееся отношения не имеет.

«Скорее всего, это вообще напрямую с религиозным культом не связано. То есть, это просто действие, которое изначально провокационный характер носило. И принципиально тут то, что для его действий с нападением на охранника нет никакого оправдания», — подчеркнул он в комментарии 360.ru.

Фото: Столичный СК / Telegram

Кроме того, важно помнить, что по действующему российскому законодательству осуществление религиозной деятельности в публичных местах должно быть согласовано с органами власти. То есть, если бы кто-то вдруг решил отслужить православный молебен, например рядом с памятником Кириллу и Мефодию, ему потребовалось бы получить разрешение. То же самое касается и проведения крестного хода. И подобные правила действуют для исповедующих и другие религии. Помимо этого, по словам доцента, есть и практика переноса намаза, когда у верующего нет возможности помолиться. И молодой человек, если он действительно верующий, не мог об этом не знать. Что опять же подтверждает версию о целенаправленной провокации. «К тому же для совершения намазов есть специальные молельные комнаты в общественных местах. И у нас они довольно распространены на самом деле», — заключил доцент.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.