Расцвет и крах трех самых громких афер СССР и России 90-х: от казни Железной Беллы до МММ

Говорят, в СССР секса не было, преступности было меньше, люди были добрее, чище. Все смотрели в светлое будущее. Однако на самом деле под лозунгами о строительстве коммунизма отдельные персонажи умудрялись создавать самые настоящие криминальные империи и десятки лет избегать наказания. Такой была, например, знаменитая Железная Белла, приговоренная к расстрелу. О преступном бизнесе «шахини курорта» и других самых громких аферах эпохи застоя и России начала 90-х — в материале 360.ru.

Империя королевы геленджикского общепита

Настоящее имя Железной Беллы — Берта Кароль. Она родилась в богатой еврейской семье в Украинской ССР. Когда девочке было всего четыре года, ее мать умерла, а отец пропал без вести на фронте. После войны Берта оказалась в Одессе и там первый раз вышла замуж. В общей сложности мужей на ее жизненном пути будет четыре.

В 1951 году она оказалась в Геленджике, где закрутила курортный роман с моряком Бородкиным, и вскоре, сменив имя и фамилию, устроилась официанткой в местный ресторан. Все знали ее уже как Беллу Бородкину. Коллеги рассказывали, что девушка тайно выносила спиртное, а после давала супругу, тем самым подталкивая его все ближе к могиле. В итоге бедолага спился и умер, а Бородкиной достались его сбережения и квартира.

Фото: РИА «Новости»

Но простым воровством алкоголя, конечно, дело не кончилось. В дальнейшем Белла наладила сложнейшую схему хищений: использовала фальшивые накладные, списывала продукты буквально тоннами, вела двойную бухгалтерию, а в отчетах у нее всплывали несуществующие поставки. Повара по ее указанию разбавляли соусы водой, уменьшали порции мяса, добавляли крупу в фарш. Виртуозная взяточница

Имея всего семь классов образования, Белла смогла заочно получить диплом техникума советской торговли, а затем и Московского института советской торговли и в 1974 году стала главой всех ресторанов и столовых Геленджика, в том числе очень дорогих и модных заведений для партийной элиты. Под ней были и все продуктовые палатки, кафе и шашлычные. Прибылью с Беллой должны были делиться все: от директоров ресторанов/кафе/столовых до простых официантов. С несогласными расправлялись очень быстро: либо увольняли под надуманными предлогами, либо переводили на должность с самой низкой зарплатой.

Фото: РИА «Новости»

Кадрам Бородкина уделяла много времени и сил не только ради поборов: к каждому новому сотруднику обязательно приставляли куратора из ее окружения, чтобы за пределы системы Железной Беллы не могло просочиться ни одно неугодное ей слово. Хотя даже если бы что-то и просочилось, толку от этого все равно не было бы: все заявления от особо смелых работников в милиции просто выбрасывали в мусор, ведь правоохранительные органы тоже были в ее игре.

Умение давать взятки у Бородкиной откровенно поражало воображение: судя по материалам дела, она смогла подкупить не только милицию, но и все уровни местной власти, в том числе секретаря горкома партии Погодина. Только ему одному Белла передала за два года ценностей на 15 тысяч рублей. Для понимания: на эти деньги тогда можно было купить две новые «Волги». Начало антикоррупционной кампании и конец Беллы Жила Бородкина неприлично роскошно: окружала себя мехами, драгоценностями. Но конец этой эпохи положила антикоррупционная кампания Андропова в 1982 году.

Фото: РИА «Новости»