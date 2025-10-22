Расцвет и крах трех самых громких афер СССР и России 90-х: от казни Железной Беллы до МММ
Говорят, в СССР секса не было, преступности было меньше, люди были добрее, чище. Все смотрели в светлое будущее. Однако на самом деле под лозунгами о строительстве коммунизма отдельные персонажи умудрялись создавать самые настоящие криминальные империи и десятки лет избегать наказания. Такой была, например, знаменитая Железная Белла, приговоренная к расстрелу. О преступном бизнесе «шахини курорта» и других самых громких аферах эпохи застоя и России начала 90-х — в материале 360.ru.
Империя королевы геленджикского общепита
Настоящее имя Железной Беллы — Берта Кароль. Она родилась в богатой еврейской семье в Украинской ССР. Когда девочке было всего четыре года, ее мать умерла, а отец пропал без вести на фронте. После войны Берта оказалась в Одессе и там первый раз вышла замуж. В общей сложности мужей на ее жизненном пути будет четыре.
В 1951 году она оказалась в Геленджике, где закрутила курортный роман с моряком Бородкиным, и вскоре, сменив имя и фамилию, устроилась официанткой в местный ресторан. Все знали ее уже как Беллу Бородкину.
Коллеги рассказывали, что девушка тайно выносила спиртное, а после давала супругу, тем самым подталкивая его все ближе к могиле. В итоге бедолага спился и умер, а Бородкиной достались его сбережения и квартира.
Но простым воровством алкоголя, конечно, дело не кончилось. В дальнейшем Белла наладила сложнейшую схему хищений: использовала фальшивые накладные, списывала продукты буквально тоннами, вела двойную бухгалтерию, а в отчетах у нее всплывали несуществующие поставки. Повара по ее указанию разбавляли соусы водой, уменьшали порции мяса, добавляли крупу в фарш.
Виртуозная взяточница
Имея всего семь классов образования, Белла смогла заочно получить диплом техникума советской торговли, а затем и Московского института советской торговли и в 1974 году стала главой всех ресторанов и столовых Геленджика, в том числе очень дорогих и модных заведений для партийной элиты. Под ней были и все продуктовые палатки, кафе и шашлычные.
Прибылью с Беллой должны были делиться все: от директоров ресторанов/кафе/столовых до простых официантов. С несогласными расправлялись очень быстро: либо увольняли под надуманными предлогами, либо переводили на должность с самой низкой зарплатой.
Кадрам Бородкина уделяла много времени и сил не только ради поборов: к каждому новому сотруднику обязательно приставляли куратора из ее окружения, чтобы за пределы системы Железной Беллы не могло просочиться ни одно неугодное ей слово.
Хотя даже если бы что-то и просочилось, толку от этого все равно не было бы: все заявления от особо смелых работников в милиции просто выбрасывали в мусор, ведь правоохранительные органы тоже были в ее игре.
Умение давать взятки у Бородкиной откровенно поражало воображение: судя по материалам дела, она смогла подкупить не только милицию, но и все уровни местной власти, в том числе секретаря горкома партии Погодина. Только ему одному Белла передала за два года ценностей на 15 тысяч рублей. Для понимания: на эти деньги тогда можно было купить две новые «Волги».
Начало антикоррупционной кампании и конец Беллы
Жила Бородкина неприлично роскошно: окружала себя мехами, драгоценностями. Но конец этой эпохи положила антикоррупционная кампания Андропова в 1982 году.
При обысках, когда оперативники перетряхивали в ее доме дорогие пожитки, хрусталь и дефицитное постельное белье, им удалось найти около 500 тысяч рублей. Причем для хранения денег она выбрала крайне неожиданные места: часть, к примеру, закатала в банки, что-то скрыла в батареях и под коврами.
Общую сумма украденного за годы ее «правления» оценили более чем в миллион рублей. И опять же для понимания: сравнение в «Волгах» — на эти деньги можно было купить более сотни таких машин.
Следствие по делу Железной Беллы шло два года. За это время она пыталась притворяться психически больной, угрожать следователям своими связями, но в конце концов сдала Погодина и еще 23 своих сообщника. Секретарь горкома, правда, уже успел к тому моменту инсценировать собственную смерть и скрыться в неизвестном направлении.
В конце апреля 1984 года Бородкину приговорили к расстрелу, но казнили ли ее на самом деле — открытый вопрос. Точной даты исполнения приговора нет в архивах, и некоторые исследователи полагают, что Белла вполне могла последовать примеру Погодина — изобразить свою гибель и сбежать.
Но есть и другая теория, по которой Бородкину все-таки расстреляли, а перед казнью она заявила, что прожила жизнь так, как хотела.
Бриллиантовая мафия дяди Вани
Одна из самых крупных алмазных афер, связанных с хищением драгоценностей и золота на фабрике в Смоленске, вскрылась в 1979 году после задержания в гостинице дамы с непростым фармацевтическим бластером.
Внутри него вместо лекарств женщина спрятала бриллианты. С этого момента началось расследование под грифом секретности и кодовым названием «Паутина».
Главными фигурантами дела были братья Казаковы. Спустя два года следствия их признали виновными в крупном хищении и приговорили к смертной казни.
По оценкам КГБ, ущерб государству от алмазной аферы составил примерно 13 миллионов рублей, отметила в беседе с МИР24 лектор и член российского сообщества «Знание» Наталья Тарасова. Со столь большим ущербом связана и жестокость приговора.
«Главным организатором хищения и налаженной сети сбыта был Иван Алексеевич Казаков, или дядя Ваня, который начал работать над преступным проектом еще в 1964 году и вовлек в свою деятельность 40 человек, включая директора цеха, мастеров огранки, перекупщиков», — пояснила Тарасова.
Иван был бывшим работником фабрики и отлично понимал все тонкости отчетности и технического производства. Плюс он хорошо знал, что кристаллическая структура алмаза позволяет его раскалывать в четырех основных направлениях.
Это, по словам лектора, позволяло выделить алмаз, который сдавался согласно выработке, тогда как количество оставшихся сколов не подвергались строгому учету.
Весь механизм хищения в итоге строился на том, что выход бриллиантов шел по отчетности согласно нормативным документам, а крупные сколы алмазов дробились на множество мелких. И сколы эти не учитывались. Их можно было нелегально вынести с производства без записей в отчетности.
Брат Ивана — Николай Казаков — в этой схеме отвечал за координацию сделок и передачу камней через торговые сети. Другой яркой фигурой дела был Александр Борисенков.
Ему поручили оперативную транспортировку и адресацию камней на точки сбыта черных рынков разных регионов СССР и за пределы Советского Союза.
Фантастические проценты МММ: почему люди верили Мавроди
МММ была крупнейшей финансовой пирамидой, существовавшей в нашей стране. Она открылась в 1989 году и лопнула в 1994-м.
Ее основатель — бизнесмен Сергей Мавроди — за это недолгое время успел обмануть миллионы россиян. Формула привлечения новых вкладчиков была очень простой. Один из участников пирамиды описал ее буквально так: «Ты покупаешь, через какое-то время сдаешь и получаешь доход».
«Как и многие в Москве, я участвовал в МММ, — рассказал мужчина Lenta.ru. — Все время шла навязчивая и агрессивная реклама. <…> Важно было правильно относиться к этому — как к азартной игре, не более того».
Своих денег у меня тогда было мало, поэтому занимал у знакомых и покупал акции. Знал, что наступит время, когда потребуется очень быстро выйти из игры. За счет привлечения новых вкладчиков происходили реальные выплаты. Наверняка были люди, которые много заработали. Что до меня, то в итоге остался в небольшом плюсе.
бывший вкладчик МММ
Собеседник издания отметил, что лично ему повезло, но знал людей, которые продали имущество, взяли взаймы и проиграли. В итоге приходилось начинать жизнь заново.
Интересно
Расцвет МММ пришелся на 1992–1994 годы, когда в стране проходила ваучерная приватизация. В 2003 году о событиях тех лет подробно писал журнал «Коммерсант. Деньги». Авторы материала вспоминали, как сначала в структуре МММ появился чековый инвестиционный фонд «МММ-Инвест», в феврале 1993 года начавший менять свои акции на приватизационные чеки.
На рекламу Мавроди при этом не скупился, и обыватели охотно несли в этот фонд свои ваучеры. Хотя у них был и вариант купить их за деньги.
«Однако настоящая работа с населением началась в середине 1993 года, когда стало действовать АО „МММ“, обещая вкладчикам фантастические проценты», — отметили журналисты.
Конечно, сейчас обещанные им тысяча и более процентов выглядят самым очевидным разводом для совсем наивных людей, но в начале 90-х, в условиях гиперинфляции и становления рынка, у некоторых дельцов получалось выручать такую прибыль.
Интересно
К тому же советские люди не привыкли, чтобы их обманывали. Они понимали, что можно прогореть, но верили в то, что и выиграть действительно можно.
«Они жили в стране, где была стабильность, и государство обманывало их только при реформах, но по-крупному. Правда, реформа воспринималась как стихийное бедствие, от которого нельзя уйти. Философ Пятигорский говорил, что жизнь в СССР была ужасная, но страшно интересная», — поделился другой вкладчик МММ.
Все закончилось тем, что всего за полгода стоимость бумаги от двух тысяч рублей взлетела до 80 тысяч. Деньги не успевали считать, их количество измеряли комнатами, а Мавроди зарабатывал баснословные 50 миллионов долларов в день.
Лопнула пирамида летом 1994 года. МММ обвинили в уклонении от налогов и потребовали выплаты гигантского штрафа. Тогда Мавроди заявил, что варианта в этой ситуации есть два. Первый предполагает, что они платят штраф и вкладчики остаются без денег, а второй представлял обратный сценарий.
Бизнесмен пытался выкручиваться как мог, обещал людям, что цена бумаг будет расти в два раза быстрее, для стабилизации ситуации акции будут продавать по номиналу, то есть по тысяче рублей, а купить их можно будет по 950. И некоторые поверили бизнесмену и снова понесли ему деньги.
В начале августа 1994 года Мавроди в конце концов арестовали в квартире на Комсомольском проспекте за неуплату налогов, а из столичного офиса МММ после обысков вывезли 17 КамАЗов наличных. Вкладчики при этом требовали освобождения дельца.
И вскоре его выпустили. В дальнейшем он успел побывать депутатом Госдумы, но быстро потерял место за прогулы.
Компания Мавроди полностью обанкротилась только в 1997 году, после этого он залег на дно, но в 2003 году дельца наконец задержали и приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы, а в 2007-м — к 4,5 года и штрафу 10 тысяч рублей.
Но в силу того, что бизнесмен весь срок провел в СИЗО, его сразу отпустили. В 2018 году он скончался после сердечного приступа. Ему было 62 года. Брат Мавроди запретил хоронить Сергея рядом с родителями, а сам не приехал на похороны.