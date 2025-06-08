Новый Нюрнберг для украинских террористов. Подробности о подрывах мостов под Брянском и Курском

Бастрыкин: заложенные для подрывов мостов бомбы привели в действие с Украины

Устроившие подрывы железнодорожных мостов в российских регионах украинские спецслужбы рассчитывали на большое количество жертв среди гражданского населения. Для привлечения их к ответственности необходимы военные трибуналы по аналогии с Нюрнбергским. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его основные заявления — в материале 360.ru.

Неизвестные подробности подрывов мостов

Взрывные устройства для подрывов мостов привели в действие дистанционно при помощи специальных блоков управления, которые позволили управлять бомбами на дальнем расстоянии.

«Самое главное, как мы установили, что этот блок украинского происхождения. Во всех трех случаях это подтверждает, что теракты совершили украинские спецслужбы», — заявил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что организаторы терактов знали: от взрывов пострадают не военные составы, а пассажирские поезда, в которых едут родители и дети.