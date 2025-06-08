Новый Нюрнберг для украинских террористов. Подробности о подрывах мостов под Брянском и Курском
Бастрыкин: заложенные для подрывов мостов бомбы привели в действие с Украины
Устроившие подрывы железнодорожных мостов в российских регионах украинские спецслужбы рассчитывали на большое количество жертв среди гражданского населения. Для привлечения их к ответственности необходимы военные трибуналы по аналогии с Нюрнбергским. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его основные заявления — в материале 360.ru.
Неизвестные подробности подрывов мостов
Взрывные устройства для подрывов мостов привели в действие дистанционно при помощи специальных блоков управления, которые позволили управлять бомбами на дальнем расстоянии.
«Самое главное, как мы установили, что этот блок украинского происхождения. Во всех трех случаях это подтверждает, что теракты совершили украинские спецслужбы», — заявил Бастрыкин.
Глава СК добавил, что организаторы терактов знали: от взрывов пострадают не военные составы, а пассажирские поезда, в которых едут родители и дети.
Трибунал для украинских террористов и чиновников
Бастрыкин заявил, что стоящие за организацией терактов украинские силовики уже получили заочные обвинения. Кроме того, российские суды вынесли большое количество приговоров боевикам, которые отправились в колонии за преступления против россиян.
Что касается высокопоставленных украинских чиновников, то я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского, привлекать их к уголовной ответственности по законам военного времени, по законам международного права и квалифицировать как преступления против мира, человечества.
Александр Бастрыкин
председатель СК
Он отметил, что украинских чиновников уже объявили в международный розыск, но Интерпол отказался от сотрудничества с российскими следователями.
«Говорят, что мы далеки от политики, поэтому розыск вести не будем. Но ситуация меняется. <...> В любом случае при задержании мы можем их интернировать к себе и судить либо внутренними судами, либо международным трибуналом, который будет создан», — добавил председатель СК.
Бастрыкин обратил внимание, что в новых регионах России за совершение преступлений осудили уже многих украинских чиновников, еще несколько десятков дел находятся на рассмотрении. Поэтому следователи продолжат свою работу и привлекут к уголовной ответственности всех виновных, которые стоят за атаками на мирных граждан.