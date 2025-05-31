Расправился с невестой. В Петербурге парень жестоко убил 18-летнюю девушку

Петербургская полиция обнаружила в квартире дома в Московском районе тело 18-летней девушки. Предположительно, несчастная погибла от рук любимого человека — ее множество раз пырнул ножом собственный жених.

Жестокое убийство произошло в квартире на шестом этаже дома на Пулковской улице. Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проводить проверку, на место прибыли следователи и криминалисты. Уголовное дело пока не возбудили.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», нападавшим является жених убитой. Молодой парень сам позвонил в полицию и сознался в преступлении.

Перед убийством произошел скандал

На фотографиях в соцсетях пара обнимается и выглядит счастливой, но на деле их недолгая семейная жизнь была омрачена скандалами. Соседи рассказали, что накануне убийства пара ругалась. Крики были такие громкие, что их было слышно через стенку.

Жених с невестой заехали в квартиру всего несколько недель назад. Все это время у них дома громка лаяла собака, что вызывало недовольство у окружающих.

По какой именно причине молодой человек так жестоко расправился с возлюбленной, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося установят следователи.