Расправился с невестой. В Петербурге парень жестоко убил 18-летнюю девушку
Петербургская полиция обнаружила в квартире дома в Московском районе тело 18-летней девушки. Предположительно, несчастная погибла от рук любимого человека — ее множество раз пырнул ножом собственный жених.
Жестокое убийство произошло в квартире на шестом этаже дома на Пулковской улице. Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проводить проверку, на место прибыли следователи и криминалисты. Уголовное дело пока не возбудили.
По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», нападавшим является жених убитой. Молодой парень сам позвонил в полицию и сознался в преступлении.
Перед убийством произошел скандал
На фотографиях в соцсетях пара обнимается и выглядит счастливой, но на деле их недолгая семейная жизнь была омрачена скандалами. Соседи рассказали, что накануне убийства пара ругалась. Крики были такие громкие, что их было слышно через стенку.
Жених с невестой заехали в квартиру всего несколько недель назад. Все это время у них дома громка лаяла собака, что вызывало недовольство у окружающих.
По какой именно причине молодой человек так жестоко расправился с возлюбленной, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося установят следователи.
Похожий случай произошел в Петербурге зимой — тогда молодой парень задушил свою возлюбленную галстуком.
Все началось с ссоры. Работавшая барбером девушка в Новый год стала упрекать жениха в том, что он потратил много денег. Мужчина взбесился и ударил 28-летнюю избранницу киянкой по голове. На этом нападавший не остановился — схватил галстук и придушил ее, а затем закрыл ей рот рубашкой, перекрыв воздух.
Убийца скрывал преступление почти месяц, отвечая родственникам покойной вместо нее. Все это время он жил в одной съемной квартире с трупом.
В конце концов отец убитой заподозрил неладное и обратился в полицию. В беседе с «Mash на Мойке» мужчина признался, что возлюбленный его дочери производил впечатление замкнутого, но адекватного человека. Кроме того, он не употреблял алкоголь.
Позже преступник сам сознался в содеянном, и его арестовали. На месте преступления он в деталях рассказал следствию, как именно расправился с возлюбленной.