Просрочка, побои и запертые ворота. Под Воронежем обнаружили ферму рабов

Под Воронежем обнаружили ферму рабов В Воронежской области нашли ферму с сотней рабов

В воронежском селе Подколодновка разгорелся скандал: волонтеры движения «Альтернатива» обнаружили там ферму с сотней рабов. Подробности — в материале 360.ru.

Работала мечты стала кошмаром Владельцы фермы предлагали будущим узникам заманчивые условия: зарплату до двух тысяч рублей в день, бесплатное питание и жилье. Для многих это было бы идеальным вариантом временного заработка. Среди желающих оказались не только местные жители, но и приезжие из других регионов и стран. Люди надеялись на стабильный доход, но оказывались в ловушке. Спасенные рассказывают, что встречали их радушно. Показывали спальные места, обещали скорую оплату и легкую работу — уход за теплицами, посадку овощей и сбор урожая. Однако уже через несколько дней все менялось: документы у работников забирали «на хранение», выход за пределы фермы оказался под строгим контролем. За каждым шагом следили надзиратели.

Просроченная еда и избиения Работников на ферме кормили просроченными продуктами: тухлой кашей с овощами и плесневым хлебом. Такая еда не годилась даже для скота. Один мужчина вспоминал, как за неделю потерял в весе — от пищи тошнило, а другой просто не давали. Воду для питья приходилось брать из мутного колодца. Любая провинность сопровождалась наказанием. За медленную работу, попытку возразить или побег следовали избиения кулаками, палками и ремнями. Один из пострадавших показал шрамы на спине — они остались после «воспитательной беседы» с надзирателем. Женщин заставляли трудиться по 12-14 часов в день, за малейшую ошибку их лишали питания.

Кто владел фермой По данным спасенных, фермой заправляла некая Надежда. Вместе с мужем и сыновьями она выстроила целую систему эксплуатации. Семья действовала слаженно: сама Надежда вербовала людей, ее супруг следил за порядком, а сыновья выполняли роль надзирателей и не гнушались использовать силу. Держать людей в страхи помогали и другие сотрудники — их называли «старшими». Они сопровождали работников в магазин, выдавали на покупки не более трех тысяч рублей в месяц и следили, чтобы никто не связался с внешним миром. При этом ферма выглядела как обычное хозяйство: поля с овощами, теплицы и небольшие сараи для рабочих. Местные даже не подозревали, что именно творится за высоким забором.

Волонтеры против рабовладельцев Волонтеры движения «Альтернатива» получили сигнал от родственников одного из рабочих, который сумел передать весть о своей ситуации. Добровольцы прибыли в Подколодновку и потребовали освободить людей. Хозяева фермы не ожидали такого поворота и отпустили пятерых — двух женщин и трех мужчин. В их числе оказались белорусы. Волонтеров на территорию хозяйства не пустили. Одна спасенная со слезами на глазах вспоминала, как мечтала увидеть своих детей. Мужчина из Белоруссии признался, что ему нужно было прокормить семью, но вместо денег он получил унижения и синяки.

Визит силовиков и расследование В результате в дело вмешались силовики. СК Воронежской области начал проверку, а к 17-летнему сыну Надежды нагрянул спецназ. По словам работников, подросток был одним из самых жестоких надзирателей. Следователи изъяли у семьи документы, подтверждающую вербовку, а также предметы для наказаний — в том числе палку с пятнами крови. «Сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах.