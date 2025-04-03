«Потенциально опасные». Россиян предупредили о мошенниках, якобы предлагающих работу в массовке
Полицейские обратили внимание на новую схему мошенничества. Аферисты начали якобы предлагать россиянам работу в массовке, а на деле присылали согласившимся жертвам не договор для трудоустройства, а документ на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.
Как защититься от фальшивых предложений о работе, в беседе с 360.ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Эксперт отметил, что очередная уловка преступников на самом деле основана на их базовой стратегии, и многие схемы между собой отличаются лишь «поводами».
«У злоумышленников базово есть несколько „схем“. Во-первых, опора на новостную повестку и что, что беспокоит людей в моменте. Люди верят в байки мошенников, если они рассказывают то, что их жертвы уже отчасти слышали, например, по телевидению. Вторая история связана со скидками, распродажами, различными акциями. Третья — как раз таки про возможность быстрого и легкого заработка», — сказал он.
По словам Ульянова, мошенники, предлагающие работу в массовке, используют приемы, учитывающие особенности человеческой психики и желание получить какое-то выгодное предложение с большим доходом.
«Монетизация этих схем может в конечном итоге немного отличаться: кто-то берет кредит, а кто-то сам переводит те деньги, которые у него уже есть. Ключевая идея — это помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и не верить в эти безумные, какие-то невероятно классные предложения»
Владимир Ульянов
Руководитель аналитического центра Zecurion
Руководитель аналитического центра Zecurion посоветовал россиянам не вступать в коммуникацию с аферистами, не переходить по рекламным ссылкам, приглашениям, не отвечать на звонки и сообщения о подобных предложениях в мессенджерах.
«Стоит изначально рассматривать их скептически и как потенциально опасные. Это поможет как-то уберечь себя от мошенников. Если вам предлагают работу, но для трудоустройства предлагают заполнить какую-то сложную анкету, что-то пересылать, переводить деньги за обучение — это должно вас насторожить и сработать как некий триггер», — заключил он.