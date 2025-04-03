«Потенциально опасные». Россиян предупредили о мошенниках, якобы предлагающих работу в массовке

Полицейские обратили внимание на новую схему мошенничества. Аферисты начали якобы предлагать россиянам работу в массовке, а на деле присылали согласившимся жертвам не договор для трудоустройства, а документ на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Как защититься от фальшивых предложений о работе, в беседе с 360.ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперт отметил, что очередная уловка преступников на самом деле основана на их базовой стратегии, и многие схемы между собой отличаются лишь «поводами».

«У злоумышленников базово есть несколько „схем“. Во-первых, опора на новостную повестку и что, что беспокоит людей в моменте. Люди верят в байки мошенников, если они рассказывают то, что их жертвы уже отчасти слышали, например, по телевидению. Вторая история связана со скидками, распродажами, различными акциями. Третья — как раз таки про возможность быстрого и легкого заработка», — сказал он.