Похищение, которого не было. Как в Брянске искали убитую родителями девочку
Жителей Брянска взбудоражило дело об убийстве девятимесячной девочки. С ребенком расправился собственный отец, а мать оказалась соучастницей. Преступник хотел обмануть суд, но ничего не вышло. Как все было на самом деле — в материале 360.ru.
«Похищение» у зоомагазина
В марте 2012 года жительница Брянска 19-летняя Светлана Шкапцова заявила в полицию о похищении ребенка из коляски у зоомагазина. В течение трех недель продолжались безрезультатные поиски младенца.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. В поисках девочки участвовали полиция, СМИ, добровольцы и жители соседних регионов. Вскоре о приметах девочки знала вся страна.
Правоохранители отрабатывали разные версии пропажи ребенка: от похищения сожителем до цыган. При этом мать девочки в поисках не участвовала — она сидела дома и ни с кем не выходила на связь. Пустую коляску вскоре обнаружили возле дома.
Страшная развязка
На исходе третьей недели поисков следователи заявили: убийца — отец девочки Александр Кулагин.
«Следственным путем удалось раскрыть это преступление. Установлено, что ребенок был убит», — сообщил тогда официальный представитель СК Владимир Маркин.
Как погибла девочка
В 2012 году в прокуратуре сообщили, что Шкапцова и Кулагин сделали ремонт в съемной квартире в Володарском районе Брянска, чтобы скрыть следы убийства младенца.
«Пока единой версии нет: был ребенок выброшен на диван, или его вытащили из коляски и ударили об угол кровати. Однако известно, что после происшествия в квартире был сделан ремонт», — заявили в ведомстве.
По словам соседей, семья была неблагополучной. Пара все время ссорилась, а мать редко появлялась с ребенком на улице.
Ложь в суде и приговор
В мае 2025 года суд приговорил Кулагина к 19 годам за убийство и организацию лжепохищения ребенка, а мать девочки — к четырем годам и трем месяцам за оставление в опасности и ложный донос, сообщило РИА «Новости». Отец вину в убийстве не признал. Он заявил, что девочка умерла, подавившись едой, когда ее кормила мать.
Экспертиза это не подтвердила.
«Из показаний свидетеля (врача Детской областной больницы со стажем работы 26 лет) следует, что у здорового ребенка… не может произойти аспирация во время приема пищи в любом положении, в том числе лежа, так как ребенок проглотит столько пищи, сколько нужно, лишняя смесь выльется», — следует из документа.
Следователи выяснили, что Кулагин и Шкапцова разработали план преступления вместе и придерживались его.