Похищение, которого не было. Как в Брянске искали убитую родителями девочку

Жителей Брянска взбудоражило дело об убийстве девятимесячной девочки. С ребенком расправился собственный отец, а мать оказалась соучастницей. Преступник хотел обмануть суд, но ничего не вышло. Как все было на самом деле — в материале 360.ru.

«Похищение» у зоомагазина

В марте 2012 года жительница Брянска 19-летняя Светлана Шкапцова заявила в полицию о похищении ребенка из коляски у зоомагазина. В течение трех недель продолжались безрезультатные поиски младенца.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. В поисках девочки участвовали полиция, СМИ, добровольцы и жители соседних регионов. Вскоре о приметах девочки знала вся страна.

Правоохранители отрабатывали разные версии пропажи ребенка: от похищения сожителем до цыган. При этом мать девочки в поисках не участвовала — она сидела дома и ни с кем не выходила на связь. Пустую коляску вскоре обнаружили возле дома.

Страшная развязка

На исходе третьей недели поисков следователи заявили: убийца — отец девочки Александр Кулагин.

«Следственным путем удалось раскрыть это преступление. Установлено, что ребенок был убит», — сообщил тогда официальный представитель СК Владимир Маркин.