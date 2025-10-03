Пермский крах правосудия. Почему убийца Андрей Попов остался без пожизненного срока?

Андрей Попов, отсидевший за убийство милиционера Дмитрия Власова, вышел на свободу в Пермском крае. Изначально преступника приговорили к смертной казни, но позже меру пресечения изменили на 15 лет из-за коллизии в законах.

Срок вместо расстрела

В 1996 году Пермский областной суд рассмотрел дело «гастролера из Читы» Попова по целому пакету тяжких статей Уголовного кодекса РСФСР. Мужчина остановился на квартире у знакомой местной жительницы, но его отправили под суд за разбой, участие в банде, рецидив преступлений, убийство, хулиганство и посягательство на жизнь сотрудника милиции.

В марте того же года Попова приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Но из-за моратория на смертную казнь его отправили отбывать пожизненное в соликамскую ИК-2, также известную как «Белый лебедь».

В мае 2012-го, когда Попов провел в местах лишения свободы 18 лет, Соликамский городской суд привел его приговор в соответствие с Уголовным кодексом России. Такие определения выносились по всем судебным решениям, принятым по законам РСФСР.

Тогда оставили пожизненный срок. В 2016-м он впервые дошел до Верховного суда, но тогда ему отказали в пересмотре приговора, как и в УДО.