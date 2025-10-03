Пермский крах правосудия. Почему убийца Андрей Попов остался без пожизненного срока?
Андрей Попов, отсидевший за убийство милиционера Дмитрия Власова, вышел на свободу в Пермском крае. Изначально преступника приговорили к смертной казни, но позже меру пресечения изменили на 15 лет из-за коллизии в законах.
Срок вместо расстрела
В 1996 году Пермский областной суд рассмотрел дело «гастролера из Читы» Попова по целому пакету тяжких статей Уголовного кодекса РСФСР. Мужчина остановился на квартире у знакомой местной жительницы, но его отправили под суд за разбой, участие в банде, рецидив преступлений, убийство, хулиганство и посягательство на жизнь сотрудника милиции.
В марте того же года Попова приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Но из-за моратория на смертную казнь его отправили отбывать пожизненное в соликамскую ИК-2, также известную как «Белый лебедь».
В мае 2012-го, когда Попов провел в местах лишения свободы 18 лет, Соликамский городской суд привел его приговор в соответствие с Уголовным кодексом России. Такие определения выносились по всем судебным решениям, принятым по законам РСФСР.
Тогда оставили пожизненный срок. В 2016-м он впервые дошел до Верховного суда, но тогда ему отказали в пересмотре приговора, как и в УДО.
Освобождения убийцы милиционера Попова
Согласно данным картотеки Верховного суда, новую попытку освободиться из колонии для пожизненно осужденных убийца Власова предпринял в 2025 году. Преступник снова написал прошение о пересмотре приговора в Верховный суд.
Инстанция приняла жалобу к рассмотрению и направила дело для принятия решения в Седьмой кассационный суд Челябинска.
В середине августа 2025 года коллегия инстанции неожиданно изменила приговоры от 1996 и 2012 годов. За убийство милиционера Попову вынесли всего 15 лет лишения свободы.
Таким образом, после 30 лет заключения преступник покинул стены «Белого лебедя». Сейчас мужчине 57 лет, большую часть жизни он провел в колонии.
К освобождению преступника привели коллизии в законах, сообщили журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах.
Гибель милиционера Власова
В 1995 году пермские газеты сообщили, что 23 апреля милиционер Дмитрий Власов участвовал в погоне за Поповым и его подельниками. Патруль обратил внимание на бандитов во время объезда микрорайона Нагорный глубокой ночью.
Правоохранитель решили проверить, куда направляются подозрительные личности. Попов в упор расстрелял догонявшего его милиционера во дворе дома № 3 по проспекту Декабристов.
Уже после задержания оказалось, что 27-летний убийца находился в государственном розыске. До расправы над Власовым он убил еще четверых человек.
После приговора одну из улиц в микрорайоне Нагорный назвали именем 21-летнего правоохранителя. На месте его гибели установили мемориальную доску.