Перед смертью сумел взять трубку. Что известно об убийстве Егора Черемыслова в Пятигорске

Пятигорск потрясло жестокое убийство 20-летнего Егора Черемыслова. Изувеченное тело молодого человека нашли в парке имени Сергея Кирова в ночь на 18 марта. На нем маркером написали оскорбительное слово. По горячим следам за совершение преступления полицейские задержали 14-летнего подростка. Однако мать Егора не верит, что юноша расправился с сыном в одиночку. В запутанной истории разбирался 360.ru.

Официальная версий убийства в Пятигорске

Черемыслова добивали лежащим на земле — об этом говорило положение его тела, сообщил Lenta.ru источник в правоохранительных органах. Несмотря на многочисленные побои и травму головы, причиной смерти стала механическая асфиксия — парня задушили.

Уже через несколько часов после обнаружения тела силовики задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний местный житель, который не стал отрицать содеянное. На руках у него были сбиты костяшки кулаков.

«По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт подростка с незнакомым ему парнем, поведение которого задержанному не понравилось», — сказал источник в правоохранительных органах.

Показания подростка оказались не совсем внятны. После ареста его ждет психолого-психиатрическая экспертиза, сообщила пресс-служба управления СК России по Ставропольскому краю. Правоохранители отметили, что юноша выглядит старше своих лет и физически крепче, чем был погибший Егор.