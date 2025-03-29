Перед смертью сумел взять трубку. Что известно об убийстве Егора Черемыслова в Пятигорске
Пятигорск потрясло жестокое убийство 20-летнего Егора Черемыслова. Изувеченное тело молодого человека нашли в парке имени Сергея Кирова в ночь на 18 марта. На нем маркером написали оскорбительное слово. По горячим следам за совершение преступления полицейские задержали 14-летнего подростка. Однако мать Егора не верит, что юноша расправился с сыном в одиночку. В запутанной истории разбирался 360.ru.
Официальная версий убийства в Пятигорске
Черемыслова добивали лежащим на земле — об этом говорило положение его тела, сообщил Lenta.ru источник в правоохранительных органах. Несмотря на многочисленные побои и травму головы, причиной смерти стала механическая асфиксия — парня задушили.
Уже через несколько часов после обнаружения тела силовики задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний местный житель, который не стал отрицать содеянное. На руках у него были сбиты костяшки кулаков.
«По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт подростка с незнакомым ему парнем, поведение которого задержанному не понравилось», — сказал источник в правоохранительных органах.
Показания подростка оказались не совсем внятны. После ареста его ждет психолого-психиатрическая экспертиза, сообщила пресс-служба управления СК России по Ставропольскому краю. Правоохранители отметили, что юноша выглядит старше своих лет и физически крепче, чем был погибший Егор.
Убитый парень перед смертью ответил на звонок
Родные Черемыслова не поверили в официальную версию. Дедушка убитого Николай рассказал «Газете.ru», что во время избиения внук сумел ответить на телефонный звонок матери, и она слышала просьбы не трогать его и многочисленные голоса вокруг.
Оксана стала звонить Егору, он долго не брал трубку, непонятно как — то ли сам включил телефон, то ли сам телефон включился, но она услышала голос Егора. Он говорил кому-то: «Хватит меня бить, зачем вы меня бьете». Оксана позвонила мне и сказала, что Егора в парке кто-то толпой бьет.
Николай
дедушка убитого
По словам мужчины, сразу после звонка они с матерью молодого человека поехали в парк имени Кирова, поскольку знали, что Егор находился где-то неподалеку от него. Но оказалось поздно.
«Когда мы приехали, уже стемнело. Возле планетария увидели, как кто-то ходит с фонариком. Это оказалась женщина. Мы сказали, что ищем парня. Она нам показала под козырьком возле забора лежащего человека. Я узнал в нем Егора, у него лицо было в крови и голова была пробита», — сказал дедушка погибшего.
Почему убийц Егора Черемыслова могло быть несколько
Николай подчеркнул, что внук был крепким парнем, и один подросток вряд ли бы смог справиться с ним. Аналогичного мнения придерживается и мать Черемыслова Оксана.
Она уверена, что с ее сыном расправилась целая толпа. В беседе с Lenta.ru женщина отметила, что у нее есть подозрения относительно личностей убийц.
По словам Оксаны, в Пятигорске многие наслышаны про банду подростков, которые уже неоднократно занимались вымогательствами и нападениями в этом же парке.
Был случай, когда они пырнули какого-то парня ножом и убежали, но об этом почему-то все молчат. Я думаю, что этим детям все сходит с рук из-за их влиятельных родителей.
Оксана
мать убитого
В правоохранительных органах уточнили, что при осмотре места происшествия эксперты нашли следы только двух человек — потерпевшего и подозреваемого.
«Остальные, чьи голоса слышала мать, к месту избиения не приближались, находясь в отдалении», — пояснил источник.
Для семьи Черемысловых потеря среднего сына стала вторым сильнейшим ударом за последнее время. Старший наследник недавно погиб в зоне СВО.