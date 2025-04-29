Сегодня 09:04 «Отвернулась от Бога». Как экзорцистка с подельником создала нарколабораторию в глухом селе 0 0 0 Криминал

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Гипнотерапевт-экзорцист из Москвы и ее клиент из Подмосковья создали гигантскую нарколабораторию со складом в Нижегородской области. Подельники познакомились на сеансе психотерапии. Теперь обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Крупную нарколабораторию обнаружили в частном доме в селе Итманово. Оборудование и прекурсоры, изъятые полицией, вывозили на четырех грузовых машинах. При обыске правоохранители обнаружили 14 тысяч литров жидкостей, пять пакетов с готовы продуктом, химическую установку и другое оборудование. «Экспертами было установлено, что в изъятых пакетах находится наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой почти два килограмма», — заявили в управлении МВД по Нижегородской области. Организаторы лаборатории Светлана Аболонская Подпольную лабораторию организовали 45-летняя психолог-гипнолог из Москвы Светлана Аболонская и ее клиент — 36-летний водитель из Подмосковья Александр Балдин, выяснил RT. Аболонская — эффектная блондинка, в социальных сетях она представляется «гипнотерапевтом, мастером холистической терапии сознания, регрессологом и экзорцистом».

После моих сеансов качество жизни изменится до состояния счастья и заиграет красками радуги, появится уверенность в себе и в завтрашнем дне. Светлана Аболонская

До этого Аболонская успела сменить множество профессий: была бухгалтером, продавцом и менеджером в автосалонах. Светлана дружила с байкерами и довольно много путешествовала. В своих блогах она рассказывала о своем опыте употребления аяуаски — сильного галлюциногенного вещества, которое в России запрещено. Мать Светланы заявила, что ее дочь «отвернулась от Бога». Не исключено, что она попала в секту.

Фото: Пресс-служба МВД

Александр Балдин У сообщника Аболонской двое детей, в последний год Александр не работал. На допросе в полиции он объяснил, что решил открыть нарколабораторию, так как ему «не хватало денег на жизнь». Последним официальным местом работы Балдина была компания, занимающаяся автоперевозками. «Честно сказать, Сашка очень хороший человек. И как-то это все очень странно», — рассказал знакомый Балдина. Нарколаборатория в глухом селе Сначала Балдин и Аболонская общались онлайн, затем психотерапевтические беседы перешли в офлайн. Именно коуч предложила заняться наркобизнесом, заявил водитель. Зимой подельники сняли в глухом селе Итманово частный дом, сами они жили в арендованной квартире в городе Лукоянов Нижегородской области. Соседи ни о чем не подозревали: интеллигентная пара из Москвы утверждала, что якобы собирается заниматься животноводством. Частные рейсы грузовиков тоже никого не насторожили. На момент задержания злоумышленников лаборатория работала всего четыре дня.

Фото: Пресс-служба МВД

Версия следствия Аболонскую и Балдина заключили под стражу. «В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления им может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили в МВД. По одной из версии следствия, злоумышленники могли действовать не в одиночку. Правоохранители пытаются установить всех причастных. У организаторов нарколаборатории был свой «куратор». «С большой долей вероятности мы можем предположить, что Аболонская и Балдин точно так же связались с кем-то, приобрели, внесли определенный гарантированный платеж. Эти повара — это расходники», — рассказал полковник в отставке Сергей Пелих. Фигуранты захотели на СВО Фигурантов дела отправили под арест 21 марта, обвиняемые находятся в СИЗО. Водитель заявил о своем желании отправиться на спецоперацию, экзорцист тоже на это согласна. Однако женщине этого не позволяют из-за возраста. «По закону туда могут отправить женщин только до 40 лет. Если бы у нее было медицинское образование, это бы еще было возможно», — рассказала мать Аболонской.