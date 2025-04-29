«Отвернулась от Бога». Как экзорцистка с подельником создала нарколабораторию в глухом селе
Гипнотерапевт-экзорцист из Москвы и ее клиент из Подмосковья создали гигантскую нарколабораторию со складом в Нижегородской области. Подельники познакомились на сеансе психотерапии. Теперь обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Крупную нарколабораторию обнаружили в частном доме в селе Итманово. Оборудование и прекурсоры, изъятые полицией, вывозили на четырех грузовых машинах. При обыске правоохранители обнаружили 14 тысяч литров жидкостей, пять пакетов с готовы продуктом, химическую установку и другое оборудование.
«Экспертами было установлено, что в изъятых пакетах находится наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой почти два килограмма», — заявили в управлении МВД по Нижегородской области.
Организаторы лаборатории
Светлана Аболонская
Подпольную лабораторию организовали 45-летняя психолог-гипнолог из Москвы Светлана Аболонская и ее клиент — 36-летний водитель из Подмосковья Александр Балдин, выяснил RT.
Аболонская — эффектная блондинка, в социальных сетях она представляется «гипнотерапевтом, мастером холистической терапии сознания, регрессологом и экзорцистом».
После моих сеансов качество жизни изменится до состояния счастья и заиграет красками радуги, появится уверенность в себе и в завтрашнем дне.
Светлана Аболонская
До этого Аболонская успела сменить множество профессий: была бухгалтером, продавцом и менеджером в автосалонах. Светлана дружила с байкерами и довольно много путешествовала. В своих блогах она рассказывала о своем опыте употребления аяуаски — сильного галлюциногенного вещества, которое в России запрещено.
Мать Светланы заявила, что ее дочь «отвернулась от Бога». Не исключено, что она попала в секту.
Александр Балдин
У сообщника Аболонской двое детей, в последний год Александр не работал. На допросе в полиции он объяснил, что решил открыть нарколабораторию, так как ему «не хватало денег на жизнь». Последним официальным местом работы Балдина была компания, занимающаяся автоперевозками.
«Честно сказать, Сашка очень хороший человек. И как-то это все очень странно», — рассказал знакомый Балдина.
Нарколаборатория в глухом селе
Сначала Балдин и Аболонская общались онлайн, затем психотерапевтические беседы перешли в офлайн. Именно коуч предложила заняться наркобизнесом, заявил водитель. Зимой подельники сняли в глухом селе Итманово частный дом, сами они жили в арендованной квартире в городе Лукоянов Нижегородской области.
Соседи ни о чем не подозревали: интеллигентная пара из Москвы утверждала, что якобы собирается заниматься животноводством. Частные рейсы грузовиков тоже никого не насторожили. На момент задержания злоумышленников лаборатория работала всего четыре дня.
Версия следствия
Аболонскую и Балдина заключили под стражу.
«В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления им может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили в МВД.
По одной из версии следствия, злоумышленники могли действовать не в одиночку. Правоохранители пытаются установить всех причастных. У организаторов нарколаборатории был свой «куратор».
«С большой долей вероятности мы можем предположить, что Аболонская и Балдин точно так же связались с кем-то, приобрели, внесли определенный гарантированный платеж. Эти повара — это расходники», — рассказал полковник в отставке Сергей Пелих.
Фигуранты захотели на СВО
Фигурантов дела отправили под арест 21 марта, обвиняемые находятся в СИЗО. Водитель заявил о своем желании отправиться на спецоперацию, экзорцист тоже на это согласна. Однако женщине этого не позволяют из-за возраста.
«По закону туда могут отправить женщин только до 40 лет. Если бы у нее было медицинское образование, это бы еще было возможно», — рассказала мать Аболонской.