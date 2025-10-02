Отомстил сыну возлюбленной. Роман дагестанки с тренером обернулся кровавой бойней

СК: в Дагестане по подозрению в убийстве задержали двух мужчин

Дербентский тренер по вольной борьбе закрутил роман с подругой, но не смог поладить с ее сыном. По версии следствия, после многочисленных ссор и угроз мужчина решился на убийство.

Избил и застрелил из ружья

По информации Telegram-канала Shot, 49-летний директор спортшколы начал встречаться со своей знакомой, но ее 19-летний сын требовал прекратить отношения. Мужчина решил проучить парня. Когда тот снова пришел ругаться, тренер и его 28-летний сын избили молодого человека.

После этого спортсмен бросил связанного парня в багажник машины и вывез за город. Там он застрелил сына любовницы из ружья и при содействии родственника закопал труп.

Спортсмен думал, что замел все следы, но решил на всякий случай сбежать из страны. По данным канала, он вместе с сыном он купил билеты в ОАЭ, но улететь не получилось — в аэропорту мужчин повязали по горячим следам.

В республиканском СК подтвердили информацию об убийстве, но данные о задержании разошлись с постами Shot. В пресс-службе уточнили, что правоохранители задержали одного подозреваемого, а его 49-летний сообщник позже сам пришел к следователям.

«Подозреваемый добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления», — уточнили в ведомстве.