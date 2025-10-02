Отомстил сыну возлюбленной. Роман дагестанки с тренером обернулся кровавой бойней
СК: в Дагестане по подозрению в убийстве задержали двух мужчин
Дербентский тренер по вольной борьбе закрутил роман с подругой, но не смог поладить с ее сыном. По версии следствия, после многочисленных ссор и угроз мужчина решился на убийство.
Избил и застрелил из ружья
По информации Telegram-канала Shot, 49-летний директор спортшколы начал встречаться со своей знакомой, но ее 19-летний сын требовал прекратить отношения. Мужчина решил проучить парня. Когда тот снова пришел ругаться, тренер и его 28-летний сын избили молодого человека.
После этого спортсмен бросил связанного парня в багажник машины и вывез за город. Там он застрелил сына любовницы из ружья и при содействии родственника закопал труп.
Спортсмен думал, что замел все следы, но решил на всякий случай сбежать из страны. По данным канала, он вместе с сыном он купил билеты в ОАЭ, но улететь не получилось — в аэропорту мужчин повязали по горячим следам.
В республиканском СК подтвердили информацию об убийстве, но данные о задержании разошлись с постами Shot. В пресс-службе уточнили, что правоохранители задержали одного подозреваемого, а его 49-летний сообщник позже сам пришел к следователям.
«Подозреваемый добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления», — уточнили в ведомстве.
Убитому было всего 18
Сейчас следователи допрашивают задержанных. СК возбудил уголовное дело по факту убийства группой лиц по предварительному сговору. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Следственном комитете уточнили и возраст погибшего. Он оказался еще моложе — ему было всего 18 лет. Перед смертью парня долгое время избивали руками и ногами.
«После того, как потерпевший потерял равновесие, подозреваемые связали его, погрузили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города, где один из подозреваемых произвел выстрел в 18-летнего местного жителя из имеющегося при себе ружья, после чего закопал тело», — подчеркнули в ведомстве.
Следователи продолжают работу для закрепления доказательственной базы. За убийство задержанным грозит высшая мера наказания — пожизненный тюремный срок.