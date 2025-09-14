Сегодня 18:36 14-я жертва Паука. Как убивал и на чем попался орловский маньяк 0 0 0 Фото: Сергей Пауков / Пресс-служба Следственного комитета Криминал

Орловского маньяка Сергея Паукова по прозвищу Паук уличили в 14-м убийстве. Четверть века назад он катался по России и совершал хаотичные нападения. Поймать душегуба помогли счастливый случай и отчаянный пенсионер. Как это было, вспомнил 360.ru.

Убийство за мешок сахара Убийства начались в 1998-м, но почти год никто даже представить не мог, что они как-то связаны. Первой жертвой была пожилая женщина из Александрова во Владимирской области. Уходя, незваный гость вынес из квартиры две иконы, которые затем продал там же, на городском базаре. Следующий погибший жил в Рязани. Убийца свел знакомство с каким-то мужчиной: сидели, выпивали аккурат до того момента, когда местный предложил сходить за добавкой — дескать, зарплату и отпускные отвалили. Собутыльник решил, что эти деньги по праву его и, недолго думая, зарезал случайного приятеля. Уже через пару часов электричка увезла Паука в Тамбов. Там он влез в первый приглянувшийся частный дом — во дворе была гора арбузов, вот и решил, что богато живут. Зарезал хозяек: пожилую женщину и ее взрослую дочь. Уходя, устроил поджог. И снова страшный визитер быстро вернулся на вокзал. Оттуда добрался в Краснодарский край, где убил супругов-пенсионеров.

Фото: Оперативная следственная бригада. Александр Легкий / РИА «Новости»

На излете лета 1999 года душегуб отправился в Орел, свой родной город. Некоторое время мирно пил с окрестными бродягами, ночевал в подвалах. Но однажды случайно познакомился с женщиной на инвалидной коляске. Предложил помочь, довез ее до дома и там задушил. Позже оказалось, что причиной нападения стал попавшийся на глаза мешок сахара. Пауков утащил его с собой и сбыл на местном рынке. Но именно после этой гибели милиция наконец зашевелилась: сформировали оперативно-следственную бригаду, при помощи очевидцев составили фоторобот и разослали по всем городам России. Между тем убийства продолжались.

Фото: На Московской улице в городе Орел / РИА «Новости»

Биография убийцы Сергея Паукова Сергей Пауков родился в Орле осенью 1958 года. Семья была неблагополучной — неудивительно, что мальчик не отличался в школе ни хорошими оценками, ни поведением. Популярности среди однокашников это не добавляло. Высокий, худощавый и узкогрудый, с шапкой кучерявых волос, он вызывал только насмешки. Иногда Паукова даже поколачивали. Тут бы вмешаться учителям, детской комнате милиции, медикам. Но любая история, в том числе человеческая, не знает сослагательных наклонений. Никто ничего не сделал. В итоге к старшим классам то, что раньше называли «эксцентричными выходками», стало полновесными психическим расстройством. Плюс нарисовалась тяга к бродяжничеству. Взрослая жизнь немного угомонила Пауков: женился, стал отцом. Но долго в нормальной колее парень не удержался и скоро, забросив дочь и супругу, отправился бродить по стране. Зайцем перепрыгивал наобум из электрички в электричку. Жил мелкими кражами, пару раз попался на разбое, за что и получал небольшие сроки.

Фото: Aleksandr Schemlyaev / www.globallookpress.com

Терпение у жены Паукова закончилось в середине 80-х годов: она дождалась мужа после очередной отсидки, подала на развод и ушла вместе с дочерью. Бывший заключенный снова двинулся на вокзал и начал свои путешествия куда глаза глядят. Перебивался случайными заработками, мелкими кражами и вновь попадал под арест. Точно известно, что после выхода из тюрьмы Пауков несколько раз пытался устроиться на работу и хоть как-то социализироваться. Стоит учесть, что он был довольно веселым, обладал, как любят говорить, ярко выраженной харизмой, легко завоевывал расположение и симпатию. Но все это не помогло — бродяга и бывший зэк никому не был нужен.

Фото: Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

Как поймали маньяка Паукова Осенью 1999-го Пауков залез в одну из квартир рязанского микрорайона. Не успел осмотреться на предмет кражи, как с прогулки с собакой вернулся пожилой хозяин. Вор выскочил и попытался бежать, но бодрый пенсионер догнал его и скрутил, а потом доставил в ближайший отдел милиции. Хоть за Пауковым никто не предполагал кровавого следа, после ареста он сразу признался в убийствах. Один из следователей рассказывал, что, по словам маньяка, его довели невозможность устроиться на работу и постоянные насмешки. Просто однажды решил, что будет так зарабатывать на жизнь — убивать, забирать деньги и вещи. Даже удивлялся, как все легко шло. Город и жертву преступник выбирал себе случайно. Тела никогда не прятал. Эмпатия ему была чужд: Паукову ничего не стоило пойти за случайно встреченной пенсионеркой и, уличив момент, когда та открывала двери в квартиру, придушить. Поживиться деньгами тогда не получилось. Но убийца просто завернул телевизор в хозяйское одеяло, погрузил на бабушкину же тележку и скопом продал на рынке. За месяц до неудачной квартирной кражи Паук зарезал случайного собутыльника, который неосторожно назвал свой адрес и рассказал, что жена в отъезде. Убийца забрал у трупа ключи и месяц жил в пустой квартире, распродавая вещи через местную газету бесплатных объявлений.

Фото: Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Где сейчас орловский маньяк Судили Паукова уже в XXI веке. На совести маньяка насчитали 13 убийств и два покушения. Однако в колонию он не попал: судебно-психиатрическая экспертиза Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского признала душегуба невменяемым шизофреником. Его направили на принудительное лечение в Смоленскую область в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением.

Маньяк Сергей Пауков орудовал с апреля 1998-го по сентябрь 1999 года на территориях Рязанской, Пензенской, Орловской, Тамбовской, Владимирской областей и в Красноярском крае.

Спустя годы после начала лечения Пауков вдруг признался, что совершил еще четыре преступления в Белоруссии. Однако после прибытия следователей отказался от показаний, да и доказательств причастности не нашли. Зачем преступник решил себя оговорить — осталось загадкой. Как и другие «коллеги» (которые, впрочем, сидят за решеткой пожизненно), Паук не прочь давать интервью. В 2013-м он жаловался на назначенный курс лечения, запрет на работы вне отделения по обустройству клумб, требовал перевода в клинику с более мягким режимом содержания. А еще внезапно вспомнил о дочери и заявлял о желании восстановить с ней отношения.

Фото: Pascal Deloche / GODONG / www.globallookpress.com

Последняя жертва маньяка Паукова Летом 2025 года нашлась еще одна жертва Паукова. Оказалось, что 27 лет назад, в июле 1998-го, в уральском городе Богданович он напал на 56-летнюю женщину и нанес не менее семи ударов ножом в шею и грудь. Когда жертва скончалась, убийца привычно обчистил квартиру и сбежал. Выяснить правду помогла проверка нераскрытых уголовных дел. На месте преступления остались отпечатки пальцев, которые, как показали криминалистические базы, принадлежали Паукову. Он, кстати, никогда не заботился о том, чтобы уничтожать улики. Следователи навестили маньяка и допросили его на территории психиатрической клиники. Пауков полностью признал вину, после чего в июне 2025-го ему предъявили обвинение.