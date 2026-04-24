Сегодня 16:04 «Она молчала, что ей так плохо»: в Омске волонтер СВО умерла после нападения Волонтер СВО из Омска умерла после нападения пьяных неадекватов

Криминал

Больницы

Волонтеры

МВД РФ

Видео

Собаки

Россия

Животные

Мужчины

Сибирь

Полиция

Избиения

Живодеры

Известная в Омске зоозащитница и волонтер СВО Лера Зима умерла в своей квартире после нападения на улице двух нетрезвых мужчин. Один из них натравливал своего пса бойцовской породы на питомцев девушки. Как рассказали 360.ru друзья зоозащитницы, она отказывалась ехать в больницу из-за собственных собак, а когда согласилась, было поздно.

Прикрывала собой собак

Лера — очень отзывчивый человек, который много сделал для животных и постоянно помогал ребятам на фронте. Об этом 360.ru рассказала подруга волонтера — Анастасия. Она подчеркнула, что напавшие на девушку всегда развлекались тем, что натравливали бойцовского пса на бездомных животных. «В тот день Лера просто гуляла со своими собаками. Они начали натравливать пса на ее питомцев. Когда она начала прикрывать собак собой, стали пинать ее по голове. Лера молчала, отказалась от госпитализации. Она молчала, что ей так плохо», — подчеркнула Анастасия. Она добавила, что о помощи волонтер попросила только рано утром в минувший четверг, 23 апреля. В 06:30 знакомые получили от Леры сообщение.

«В обед ей уже не могли дозвониться. Когда приехали к ней домой с родственниками, вскрыли квартиру, ее уже не было в живых», — добавила Анастасия.

Фото: РИА «Новости»

Последний пост на странице умершей зоозащитницы во «ВКонтакте» появился день назад. В нем она рассказала, что пьяные мужчины напали и избили ее 25 марта. «Один из них знал, что я являюсь волонтером по линии СВО, не стесняясь, орали про хохлов. Также у меня пытались отобрать телефон и натравили собаку, которая покусала и меня, и моих собачуль», — написала девушка. Она подчеркнула, что отказалась от госпитализации, так как дома ее ждали пять собак. Но из-за сотрясения и ушибов головы девушке становилось все хуже. Лера обратилась к неравнодушным людям с просьбой взять питомцев на передержку, пока она пройдет лечение в больнице. «Просто оставить их на улице — не выход, как минимум на них натравит собаку один из этих. Времени мало, так как сегодня я уже два раза приходила в себя на полу, и неизвестно, что принесет следующая потеря сознания», — подчеркнула волонтер. Анастасия в комментарии 360.ru добавила, что смерть Леры стала большой потерей для всех, потому что она сделала очень много в сфере зоозащиты. «Девочка очень молодая, у нее вся жизнь впереди, она окончила институт. Собиралась сама иди на СВО — помогать ребятам», — добавила подруга погибшей зоозащитницы.

Нападавшие известны и до сих пор на свободе

После избиения Лера обратилась в полицию с заявлением. Это следует из сообщения пресс-службы омского главка МВД, которая опубликовала видео с нападением.

В ведомстве подчеркнули, что 35-летняя пострадавшая заявила о нападении на нее двух пьяных мужчин с собакой во дворе. «Между гражданами произошел словесный конфликт по вопросу выгула животных», — пояснили в пресс-службе. По предварительным данным, 23-летний владелец стаффордширского терьера несколько раз ударил пострадавшую, а после натравил своего пса на девушку и ее питомцев.

Правоохранители завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Фото: РИА «Новости»

Еще одна подруга умершего волонтера — Ольга — в комментарии 360.ru заявила, что нападение на Леру произошло около ее дома. Она добавила, что тело девушки направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Нападавшие известны. Но они до сих пор на свободе Причем на них местные жители жаловались неоднократно. Они постоянно там пьяные ходят. Ольга

Собеседница 360.ru подчеркнула, что вместе со всеми волонтерами готовит заявление в Следственный комитет, делу хотят придать максимальную огласку. «Со вчерашнего дня все девчонки ревут, это просто в голове не укладывается. Этот биомусор, если и посадят, то лет через пять-семь они выйдут и дальше будут убивать. Они потеряны для общества, пользы от них не будет, а хорошего человека больше нет», — добавила Ольга. Она отметила, что Лера приютила у себя пятерых собак и поэтому не могла лечь в больницу — боялась их оставить на кого-то. Мать умершего волонтера в комментарии 360.ru заявила, что похороны дочери пройдут в понедельник.