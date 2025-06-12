«Он девочку крадет!» Что известно о сорвавшемся похищении школьницы в Петербурге

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил мигранта Али Хашимжанова под арест, его подозревают в похищении девочки-подростка. О том, что известно об уголовном деле — в материале 360.ru.

По данным регионального СК , потерпевшей 15 лет. Девушка смогла выбраться из машины буквально чудом — прохожие обратили внимание на похищение и забили тревогу. Благодаря неравнодушным гражданам школьница выбралась из иномарки, а мужчину доставили к следователю.

Момент похищения попал и на видео. На кадрах видно, как мужчина заталкивает подростка в белую легковушку Hyundai.

По версии следствия, 9 июня выходец из соседней республики напал на школьницу прямо возле жилого дома на улице Ударников. Мужчина скрутил девушку и затащил ее в машину. Чтобы она не выбралась, преступник закрыл заднюю дверь.

Подозреваемого быстро разыскали благодаря распространившемуся в Сети видео. Позже правоохранители нашли девочку, и она подтвердила личность похитителя.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетней», ему предъявили обвинение. Ход и результаты расследования по нему находятся на контроле прокуратуры района.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Фигурант уголовного дела свою вину не признал.

Что попало на видео

Видео похищения одним из первых опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах видно, как мужчина разговаривает со школьницей, а потом обнимает ее около машины.

За кадром детский голос отмечает, что подростка похищают.

«Он девочку крадет! В машину ее затаскивает» — прокомментировал он при съемке.

Мужчина силой затащил школьницу на заднее сиденье и закрыл дверь. После этого он сел за руль, а к машине подошел еще один человек, по виду — работник близлежащей стройки.

В этот момент девочке почти удалось сбежать, но похититель вновь попытался затащить ее в авто. В этот момент мужчина понял, что его снимают, и отпустил жертву. На видео слышно, как на иностранца кто-то кричит из окна жилого дома.