11 мая 2025 19:38 Офицер флота раскрыл убийство сына в Петербурге. Как ему это удалось? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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В Санкт-Петербурге офицер Северного флота Виктор Лаптев раскрыл убийство своего сына-банкира благодаря приемам электронной разведки. Он с раннего детства прививал детям интерес к компьютерным технологиям, но даже не мог предположить, что знания в итоге пригодятся самому.

«Следи за мной» Тело 40-летнего банковского работника Александра Лаптева несколько лет назад обнаружили во дворе дома по Октябрьской набережной, писал сайт spb.kp.ru. Труп прислонили к одной из припаркованных иномарок. Местные жители вызвали полицейских, которые не заметили признаков насильственной смерти на теле банкира. Экспертиза установила, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Поэтому уголовное дело возбуждать не стали.

Фото: РИА «Новости»

Виктор Лаптев не поверил, что сын умер своей смертью. Офицера насторожило последнее СМС-сообщение с текстом «Следи за мной», которое Александр отправил ночью брату. Тогда Лаптев-старший и решил провести собственное расследование, начав по минутам восстанавливать роковую ночь. Офицер запросил записи с камер наблюдения возле квартиры сына. На них Александр вышел из дома в последний раз и больше не вернулся. В тот день молодой человек первым делом отправился играть с друзьями в бильярд.

У меня были навыки общения с компьютером, не могу вдаваться в подробности военной службы, но этим навыкам я научил и Сашу. В последние годы он работал в банке начальником отдела по электронному документообороту. Мои учения сына мне и помогли. Виктор Лаптев

Военный объяснил, что телефон сына был синхронизирован с компьютером. На нем Лаптев просмотрел весь путь мужчины.

Первые зацепки В результате офицер вычислил, что после бильярда сын на метро поехал до улицы Дыбенко, а затем добрался до ночного клуба на Думской на такси, где провел несколько часов. После вечеринки погибший сел в автомобиль, из которого его и высадили в том самом дворе.

Фото: РИА «Новости»

Владелица иномарки, к которой прислонили Александра, позже призналась, что двое человек, вытащивших Александра из машины, ей показались подозрительными. Они пытались привести его в чувство, это не получилось, в результате мужчины оставили сына военного и уехали, но очевидцы запомнили номер авто.

Телефон начал перемещаться сразу же после высадки сына, а значит, его не мог забрать обычный проезжавший мимо водитель. По этой же программе я заметил: до того, как сына высадили, машина, в которой он ехал, делала остановку на 15 минут. Я съездил по этому адресу и увидел, что там заправка. По камерам наблюдения с нее было видно тех, кто был вместе с Сашей. Виктор Лаптев

Всю собранную информацию офицер направил оперативникам. Полицейские по номеру машины и данным с камер вычислили водителя и пассажиров и установили за ними слежку, в итоге раскрыв целую банду преступников. Банда клофелинщиков Выяснилось, что все это время Лаптев-старший шел по следу четырех таксистов-клофелинщиков, которые грабили клиентов во всех районах Петербурга: поджидали жертв возле ночных клубов и баров и предлагали подвезти. До этого они не попадались в поле зрения силовиков, потому что применяли вещество, которое отбивает память. Александра они угостили сигаретой, а затем — пивом с клофелином, из-за чего сердце мужчины не выдержало.

Фото: РИА «Новости»

В отношении задержанных сразу же возбудили уголовные дела по статьям «Убийство», «Разбой», «Кража» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и отдали под суд.