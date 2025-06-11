Несостыковки и фальсификация. В деле о смерти младенца в Челябинские нашли новые детали
Три года назад в Челябинске разразилась жуткая история: в местном роддоме умер малыш, а из его тела изъяли все органы. История получила огласку в конце 2024-го, причем отец погибшего ребенка до сих пор пытается добиться правды. К тому же, в деле появились новые подробности.
Череда ошибок и фальсификации
Дело о смерти младенца завели еще в 2022-м, но только два года спустя следователи обнаружили, что вместо внутренних органов тело покойного набито ветошью. По словам отца Дмитрия Ершова, к смерти ребенка привела череда ошибок со стороны медиков. Он также обвинил врачей в фальсификации документов.
Следствие по делу все еще идет — и в неутешительных темпах. С декабря 2024-го так и не провели мероприятия, необходимые для судебно-медицинской экспертизы, рассказал «Страстям» убитый горем отец.
«На сегодняшний день из 38 следственных действий, были проведены только 10 за три года. Следователь с декабря месяца не проводит следственные действия намеренно», — сообщил Дмитрий.
В уликах есть странности. Так, в прошлом году следователи заявили об утрате рентгеновских снимков малыша, а после жалоб их внезапно нашли. Только с вырезанными ФИО пациента и врача.
Все эти данные обрезаны. Видно, что обрезали это ножницами или чем-то еще, криво, косо. И просто обычным маркером подписано: Ершов В. Д. Мой сын. А вместо ФИО врача, который проводил процедуру, просто стоит подпись.
Дмитрий Ершов
отец погибшего ребенка
Ершов потребовал предоставить рабочий табель рентгенолога. Следствие просьбу удовлетворило, но необходимые запросы никто так и не сделал.
Бастрыкина призвали разобраться в деле
Депутат Госдумы Ксения Горяева направила на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина обращение с требованием разобраться в случившемся.
«Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, принять исчерпывающие меры в рамках Ваших полномочий, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевших», — написала парламентарий.
Она также призвала председателя СК привлечь к ответственности тех, кто допускает волокиту и нарушение сроков уголовного судопроизводства.
На странности и несостыковки в деле обратила внимание правозащитница Светлана Грачева.
«Я слежу за данной историей, обратилась уже к депутатам ГД, чтобы сделали свои депутатские запросы в ГСУ СК по Челябинской области», — отметила она.
Мнение судмедэксперта
Знакомый с делом Ершова судмедэксперт обратил внимание на нарушения со стороны морга. Он напомнил, что органы, извлеченные из тела ребенка, должны были поместить обратно.
«Для дополнительных исследований берутся только кусочки органов», — объяснил специалист.
В протоколе не зафиксировали полное изъятие органов. В таком случае виновным может грозить наказание по статьям о надругательстве над телами умерших, превышении должностных полномочий и халатности.