Несостыковки и фальсификация. В деле о смерти младенца в Челябинские нашли новые детали

Три года назад в Челябинске разразилась жуткая история: в местном роддоме умер малыш, а из его тела изъяли все органы. История получила огласку в конце 2024-го, причем отец погибшего ребенка до сих пор пытается добиться правды. К тому же, в деле появились новые подробности.

Череда ошибок и фальсификации

Дело о смерти младенца завели еще в 2022-м, но только два года спустя следователи обнаружили, что вместо внутренних органов тело покойного набито ветошью. По словам отца Дмитрия Ершова, к смерти ребенка привела череда ошибок со стороны медиков. Он также обвинил врачей в фальсификации документов.

Следствие по делу все еще идет — и в неутешительных темпах. С декабря 2024-го так и не провели мероприятия, необходимые для судебно-медицинской экспертизы, рассказал «Страстям» убитый горем отец.

«На сегодняшний день из 38 следственных действий, были проведены только 10 за три года. Следователь с декабря месяца не проводит следственные действия намеренно», — сообщил Дмитрий.

В уликах есть странности. Так, в прошлом году следователи заявили об утрате рентгеновских снимков малыша, а после жалоб их внезапно нашли. Только с вырезанными ФИО пациента и врача.