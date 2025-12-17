Сегодня 05:48 Ненависть стала мировым вирусом. Как культ No Lives Matter толкнул подростка к резне в Одинцове Религиовед Невеев: движение No Lives Matter не имеет идеологии, только насилие 0 0 0 Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/chromorange / www.globallookpress.com Криминал

Устроивший смертельную поножовщину в одинцовской школе 15-летний девятиклассник перед выходом из дома надел футболку с надписью No Lives Matter — «Ничьи жизни не важны». Эта фраза появилась как мемный лозунг, но стала символом радикального сетевого субкультурного движения, не имеющего четкой структуры и идеологии, пропагандирующего нигилизм, национализм и культ насилия.

Рожденный в ненависти манифест

К своей кровавой акции подмосковный школьник подготовился заранее. В классном чате он опубликовал 11-страничный манифест, который назвал «Мой гнев». В качестве эпиграфа он выбрал цитату о ненависти к людям напавшего на школу американского стрелка Эрика Харриса. Подросток признался, что сам ненавидит общество, а окружающих его людей считает «биологическим мусором», чьи жизни не имеют значения. Во второй части школьник порассуждал о религии, а способом защиты веры назвал массовые убийства. В соцсетях юноша публиковал фотографии в шлеме, украшенном множественными символами современных неонацистских движений. На нем была модифицированная руна «одал», заменившая свастику National Socialism/White Power*.

Также был лозунг SYGAOWN (Stop Your Genocide Against Our White Nations «Остановите свой геноцид против наших белых наций») — слова террориста Пейтона Гендрона, устроившего прямую трансляцию своего нападения на супермаркет Tops в Нью-Йорке в мае 2022 года. Фраза «За Батаклан» — отсылка к нападению исламистских террористов на парижский театр в 2015 году. Еще был используемый американскими неонацистами код 13/52, означающий, что 13% афроамериканцев совершают более половины убийств в США. В футболке с фразой No Lives Matter подросток сделал селфи рядом с убитым им десятилетним мальчиком, который встретился ему на пути во время прохода по коридорам школы.

Откуда взялось движение No Lives Matter

Слоган No Lives Matter появился среди пользователей 4chan и Reddit во время подъема движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США, а затем и в других странах.

Изначально его использовали в качестве троллинга, но через некоторое время его подхватили маргинальные сообщества, образовавшиеся из крупнейшей экстремистской сети, известной как Com/764. Ее основателем считается техасский подросток Брэдли Кейденхед, чьи садистские наклонности проявились еще в раннем детстве. На платформе Discord он создал сервер, который назвал «764» по первым цифрам своего почтового индекса. Там он распространял запрещенные материалы, включая сцены с реальными убийствами, пытками, детскую порнографию и многое другое. Вокруг него сформировалась целая группа людей, которые начали заводить онлайн-знакомства с уязвимыми подростками. Втираясь к ним в доверие, они заманивали их в групповые конференции, где шантажом и обманом требовали калечить себя, совершать сексуальные или другие неприемлемые действия. Одну из девочек участники группировки заставили вырезать на теле свои никнеймы опасной бритвой, другой пострадавший получил задание запечь в микроволновке домашнего кота.

Первым переход от онлайн насилия к реальным акциям совершил немецкий подросток Нино Лучано, известный под ником Tobbz. Во время пандемии он присоединился к сети Com/764. Простых издевательств ему показалось мало. В марте 2022 года он совершил вооруженное нападение на группу людей, застрелив пожилую женщину и тяжело ранив ножом мужчину. Свои действия он транслировал в прямом эфире. За преступление Лучано получил 14 лет тюрьмы. После этого число случаев вооруженных нападений с трансляциями начало расти. По мнению американских экспертов, именно тогда началось формирование NLM. В манифесте движения говорится об «обожествлении смерти» и стремлении «к массовому очищению». Но это не единственная подобная группа, которая существует в Сети. Из экстремистского интернет-форума Iron March выросла неонацистская группировка прямого действия Atomwaffen Division, устраивающая теракты и нападения. Ее цель — провокация расовой войны.

С этой группой тесно связан «Орден Девяти Углов» (O9A) — одна из самых опасных оккультных сетей в мире. Она возникла задолго до появления интернета и пропагандировала насилие как духовную практику с культом социального дарвинизма (слабые недостойны жить), а также «очищения мира». Кроме них существует The Terrorgram Collective — неформальное объединение ультраправых экстремистов, прославлявшие террористов, участников школьных шутингов. Они продвигают мемы и инструкции, подталкивающие одиночек к атакам на простых людей. Благодаря интернету все движения и субкультуры переплелись между собой, сформировав культ насилия. Для кого-то важно якобы очищение земли ради превосходства белой расы, кто-то просто взрастил в себе ненависть к человечеству или стал считать расправы над другими людьми нормой. Такое поведение называется нигилистическим насилием, когда через убийство или нападение участник удовлетворяет свою внутреннюю потребность получить признание или прославиться среди своих единомышленников. Эти субкультуры не используют сложных идеологических идей. Они взяли на вооружение мемы, ролики в стиле TikTok, музыку и клипы, где насилие подается как норма или игра. Потенциального боевика не надо долго готовить, он может просто принять идею и начать действовать.

Опасность заключается в том, что со стороны радикализация незаметна. Для родителей и учителей подросток не меняется: он не произносит никаких лозунгов, а просто общается в интернете. Так как часто чаты, группы или конференции закрытые, то практически невозможно узнать, что там назревает. Такая децентрализация делает все эти движения особенно опасными, а нападения, которые устраивают их участники — неожиданными.

Как происходит заражение идеями вечной ненависти

Все децентрализованные сетевые структуры существуют достаточно давно, а массовое распространение гаджетов дало им возможность быстро набирать новых адептов. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал кандидат психологических наук, религиовед, эксперт по культам Александр Невеев. Он подчеркнул, что эта ситуация очень опасна, потому что число сторонников экстремистских организаций постоянно растет. Их обрабатывают так, что вчера еще безобидный подросток сегодня идет на ужасающее преступление. «Явление школьных шутеров прежде всего характерно для США и Европы. Но поскольку мы контактируем с западной культурой и у нас нет суверенного интернета, то вот этот чудовищный спрут протягивает свои щупальца в наши родные пенаты», — заявил Невеев.

По его словам, число подобных деструктивных и децентрализованных сетевых движений огромно и запретить их все невозможно, но в России действуют методы блокировки платформ. «К примеру, в Roblox тот же No Lives Matter активно действовали. Или допустим, многие остались недовольны блокировкой Discord, но это был один из крупнейших каналов, в котором действовали человеконенавистнические сообщества. Не только No Lives Matter, а еще куча других: и „764,“, и „Орден Девяти Углов“», — подчеркнул религиовед. Он добавил, что движение No Lives Matter не имеет никакой идеологии. Оно продвигает мысль, которая заключается в ненависти ко всему живому, вокруг которой объединяются подростки. «В основе вовлечения в эту деятельность лежит схема, которая хорошо обкатана в рамках так называемого фандома. Сначала подросток потребляет пугающий контент, а потом, желая повысить свой статус в этом сообществе, начинает этот контент создавать самостоятельно в реальной жизни», — заявил Невеев. По его словам, именно это произошло с одинцовским школьником, который пошел на поножовщину, чтобы самоутвердится.

«Надо понимать, что его не отпускали ни на минуту. Он постоянно находился в нескольких закрытых чатах, где постоянно потреблял контент, который поддерживал в нем должный уровень агрессии и стремления к насилию», — добавил эксперт. Невеев отметил, что государство уже принимает необходимые меры, чтобы уберечь детей от подобных движений через образование, но огромную роль в формировании ценностей у детей играет семья.

«Если в семье гармоничная, нормальная, адекватная ситуация, то ребенок хотя бы в какой-то степени защищен от вот этих сетевых манипуляторов. Но если родители могут предоставить ребенку только смартфон и возможность в нем сидеть без перерыва, то ожидать ничего хорошего от этого не приходится», — заявил религиовед. Защитить каждого ребенка от проникновения такого сетевого спрута в его сознание правоохранительные органы или спецслужбы не могут, поэтому родителям важно проявлять к детям больше внимания. *Движение признано в РФ террористическим, его деятельность запрещена.