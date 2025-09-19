Сегодня 17:58 «Навести порчу или затуманить разум». В морге раскрыли, зачем зашили в труп куклу-вуду 0 0 0 Фото: Stocktake/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Криминал

Владивосток

Суд во Владивостоке разбирается с настоящей чертовщиной — несколько лет назад сотрудники морга зашили в тело покойника куклы-вуду, иглы и загадочные фото. При этом они уверяют, что не знали о содержимом пакета, который поместили в труп.

Что нашли в теле покойника Магический ритуал в морге провели двое сотрудников «ПК Бюро СМЭ». Один из них — 53-летний санитар Алексей, которые проводил всю процедуру. На его странице в соцсетях не никаких отсылок к подобным ритуалам, лишь группы для знакомств. Его сообщница — 55-летняя Татьяна, работавшая в морге лаборантом минимум с 2011 года. У женщины есть муж и ребенок, квартира и машина. «Находясь в морге, санитар вшил в тело умершего пакет и зашил разрез на теле. В пакете были три фигурки из воска с прикрепленными фотографиями лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов», — рассказали kp.ru в суде. Пакет так бы и остался в теле, если бы не бальзамирование. Во время процедуры обнаружили, что грудь покойника слишком выпирает. После чего и обнаружили ужасную находку. Следователи завели уголовное дело о надругательстве над телом покойного, совершенное группой лиц. Теперь работникам морга грозит до пяти лет колонии.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

«Просто попросила меня вшить пакет в тело» Алексей и Татьяна сейчас на свободе, поэтому могут спокойно отвечать на звонки. Алексей немного рассказал о магическом ритуале. Когда журналисты спросили его, зачем он решил сделать куклу-вуду, тот заявил, что это лаборант его попросила. «Я не знаю, зачем ей это. Про куклу я узнал только, когда уже началось следствие. Я даже не знал, что там в пакете. Она просто попросила меня вшить пакет в тело мужчины», — рассказал Алексей. У него не возникло вопросов по поводу этой манипуляции. Мужчина добавил, что столкнулся с такой ситуацией впервые.

Ну, мы же ветошь вшиваем в тела. Я пакет не раскрывал. Просто белый непрозрачный пакет. Все. Мне уже потом следователи показали эти фотографии. Алексей подозреваемый

Сама лаборант тоже утверждает, что не подозревала о куклах-вуду в пакете. «Ну, начнем с того, что мы сами были в неведении, что там и как там. Вот и все, что я могу сказать. Я так думаю, что если пресс-служба суда будет, наверное, освещать и сам процесс. Больше сказать ничего не могу, все вопросы к моему адвокату», — заявила Татьяна. Судя по всему, это она сказала и на следствии — силовики до сих пор не нашли заказчика ритуала.

Фото: РИА «Новости»

Непростой магический обряд Эксперты считают, что обряд был непростым. «Это не африканская магия вуду. В данном случае сделана кукла, в которой использовали что-то от человека (волосы, ногти, одежда), на которого хотели навести порчу или затуманить разум», — объяснила мастер магического салона «Место Силы» Мария. Она добавила, что в тело такие предметы зашивают, чтобы иметь власть над человеком с помощью мертвой энергетики. По ее мнению, ритуал провели за очень хорошее вознаграждение, так как за такие манипуляции запрашивают до сотен тысяч рублей. Патологоанатом с 10-летнем стажем Иван Данилов рассказал, что в секционных комнатах камер видеонаблюдения нет. «При вскрытии органы человека полностью извлекаются для проведения гистологического исследования. Далее возвращается все обратно. Возможность поместить что-то в брюшную полость или грудную клетку вполне имеется», — сказал он. При повторном скрытии легко обнаружить посторонние предметы. «Люди, которые решились на преступление и поместили в тело эти куклы, видимо, были уверены в своей безнаказанности. Лично в моей практике ничего подобного никогда не было. Это, конечно, за гранью и профессиональной этики, и человечности», — заключил специалист.