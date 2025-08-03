Сегодня 20:33 Насиловал дочь и снимал на видео. Как жительнице Подмосковья удалось годами покрывать мужа-педофила 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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Жуткая история произошла в Подмосковье восемь лет назад. В 2017 году полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании собственной дочери. Доказательств набралось достаточно, и его упекли за решетку на 15 лет. Но трагедия заключалась еще и в том, что мать пострадавшей девочки уговаривала все отрицать. Подробности — в материале 360.ru.

По словам потерпевшей, отец неоднократно издевался над ней. Насилие происходило годами. Более того, мужчина снимал происходящее на видео, и впоследствии правоохранители изъяли у него семь жестких дисков с ужасающими материалами, сообщил aif.ru. Мать узнала о том, что супруг делает с собственным ребенком, за два года до его ареста. В 2015-м она случайно обнаружила запись у мужчины на флешке. Под его давлением женщина не стала вмешиваться.

Фото: РИА «Новости»

По словам пострадавшей, ее родительница осознанно покрывала преступления не только ради сохранения семьи, но и из соображений финансовой выгоды. Кроме того, в дальнейшем поддержку женщине оказала ее мать, бабушка девушки, у которой имелись определенные связи. «Она использовала свои связи, чтобы повлиять на ход досудебного заседания, подкупив нужных людей. Тогда я не подозревала, что мать лжет, и только спустя примерно полгода-год узнала правду», — рассказала потерпевшая. Поначалу девушка была настолько шокирована предательством близкого человека, что не стала ничего предпринимать. Но теперь, спустя время, она уверена, что мать также должна понести уголовную ответственность. Сама женщина, судя по всему, виноватой себя не ощущает. Она уже успела настроить большую часть родственников против дочери, убеждая их, что та лжет.

Фото: РИА «Новости»

«Она настроила всех родственников против меня, постоянно провоцировала конфликты, применяла физическое и моральное насилие. В один момент она выгнала меня из квартиры», — поделилась пострадавшая. Когда в руки следователей угодили те самые видеозаписи и отрицать очевидное было бессмысленно, мать применила новую стратегию. Она звонила дочери и жаловалась, что ей нечего есть, поскольку лишилась финансовой поддержки мужа. «До сих пор моя мать винит меня в разрушении семьи, в заключении ее бывшего мужа и в испорченной жизни. Ее любимая фраза: „Вы с папашей все испортили“», — заключила пострадавшая. Девушка по сей день надеется, что справедливость восторжествует, дело ее отца пересмотрят и привлекут мать не в качестве свидетельницы, а как обвиняемую.