Накачивали наркотиками и насиловали. Девочка из Дагестана попыталась покончить с собой из-за издевательств

В Дагестане старшеклассники более полугода насиловали 15-летнюю девочку, накачивая ее наркотиками. По информации Readovka , школьница попыталась покончить с собой, не выдержав издевательств. МВД по республике прокомментировало ситуацию.

Полгода насиловали и накачивали наркотиками

Десятиклассник из Хасавюртовского района в 2022 году познакомился с шестиклассницей и начал за ней ухаживать — дарил подарки и обещал жениться. Через какое-то время парень склонил девочку к половому акту, а чтобы не сопротивлялась, накачал ее наркотиками.

Школьница узнала, что ее возлюбленный подобным образом развлекается и с другими девочками. Она попыталась разорвать отношения, но юноша заверил ее, что исправился и вновь склонил к половому акту.

Спустя время парень заявил, что девочке придется заниматься сексом с его друзьями. Он пригрозил, что выложит в Сеть фотографии, на которых насилует ее. С этого времени сценарий повторялся неоднократно, девочку регулярно вывозили в лес, где она отдавалась приятелям, иногда их было до девяти человек. Парням было от 16 до 18 лет. Школьницу накачивали наркотиками, также употребляли и сами: курили и глотали таблетки.

Сбежать не удалось

Летом 2023 года семья девочки переехала в Хасавюрт, но ее мучитель нашел ее и там. Изнасилования продолжились. Не выдержав издевательств, девочка попыталась покончить с собой. Школьницу удалось спасти, ее госпитализировали.

Она написала заявление в полицию, однако, по данным издания, его не приняли. Через некоторое время в дом, где девочка жила с родителями, ворвались неизвестные и избили ее отца.