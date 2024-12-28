Накачивали наркотиками и насиловали. Девочка из Дагестана попыталась покончить с собой из-за издевательств
В Дагестане старшеклассники более полугода насиловали 15-летнюю девочку, накачивая ее наркотиками. По информации Readovka, школьница попыталась покончить с собой, не выдержав издевательств. МВД по республике прокомментировало ситуацию.
Полгода насиловали и накачивали наркотиками
Десятиклассник из Хасавюртовского района в 2022 году познакомился с шестиклассницей и начал за ней ухаживать — дарил подарки и обещал жениться. Через какое-то время парень склонил девочку к половому акту, а чтобы не сопротивлялась, накачал ее наркотиками.
Школьница узнала, что ее возлюбленный подобным образом развлекается и с другими девочками. Она попыталась разорвать отношения, но юноша заверил ее, что исправился и вновь склонил к половому акту.
Спустя время парень заявил, что девочке придется заниматься сексом с его друзьями. Он пригрозил, что выложит в Сеть фотографии, на которых насилует ее. С этого времени сценарий повторялся неоднократно, девочку регулярно вывозили в лес, где она отдавалась приятелям, иногда их было до девяти человек. Парням было от 16 до 18 лет. Школьницу накачивали наркотиками, также употребляли и сами: курили и глотали таблетки.
Сбежать не удалось
Летом 2023 года семья девочки переехала в Хасавюрт, но ее мучитель нашел ее и там. Изнасилования продолжились. Не выдержав издевательств, девочка попыталась покончить с собой. Школьницу удалось спасти, ее госпитализировали.
Она написала заявление в полицию, однако, по данным издания, его не приняли. Через некоторое время в дом, где девочка жила с родителями, ворвались неизвестные и избили ее отца.
Что говорят в полиции
МВД по Республике Дагестан выдвинули свою версию произошедшего. По информации ведомства, полиция провела обыск в доме жителя Хасавюрта в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также в министерстве сообщили, что 40-летний дагестанец находится в федеральном розыске.
Разыскиваемого мужчину обнаружили у него дома. Во время обыска в доме подозреваемого его 15-летняя дочь, пытаясь отвлечь от отца внимание полиции, нанесла себе увечья. Правоохранители вызвали скорую и оказали ей первую помощь. Отца девочки арестовали.
По поводу изнасилований в ведомстве сообщили, что проводят проверку информации и установление всех обстоятельств.