Мужчины с ножами напали на посетителей клуба в Нижнем Новгороде. Что об этом известно

Молодой парень скончался после нападения у ночного клуба в Нижнем Новгороде. Еще несколько человек получили ранения. Подозреваемых в смертельной поножовщине уже задержали. Близкие погибшего считают, что в случившемся виновны криминальные авторитеты из Сарова.

Пострадавших доставили в больницу. Данные об их состоянии следователи не привели. Трое подозреваемых в случившемся сейчас находятся под стражей. Им уже предъявили обвинения. О расследовании дела доложат главе СК Александру Бастрыкину добавили в пресс-службе.

«Один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам», — уточнили в ведомстве.

Массовая драка с поножовщиной произошла на улице Радужной еще 10 октября. Сегодня в региональном СК заявили о задержании троих подозреваемых по делу — его возбудили по статье об убийстве и покушение на убийство.

«Держат в страхе весь город»

Погибшему молодому человеку был всего 21 год. По словам его друга, ставшего свидетелем поножовщины, ссора с группой мужчиной началась еще в помещении клуба. Происходящее начали снимать на камеру, что злоумышленникам очень не понравилось. Потом все переместились на улицу.

«Мы решили уйти от конфликта и перейти через дорогу, чтобы вызвать такси и уехать домой. Один из моих друзей начал отходить в сторону, и его ударили ножом в шею. Он отдернул нас в сторону, встал перед человеком с ножом, и этот человек бросился на него и начал бить. Я в этот момент испугался и перебежал дорогу. Друг начинает идти на меня и получает еще два удара в спину», — добавил он в программе «Кстати…».

Когда парень решил помочь своему пострадавшему другу, нападавшие начали угрожать и ему, а потом посадили раненого к себе в машину, чтобы довезти до больницы. И хотя ехать там было минуты три, они, словно специально, потратили на дорогу полчаса.

Близкие погибшего переживают, что преступники могут уйти от ответственности за содеянное, отметило местное издание «В городе N». Мать умершего молодого человека отметила, что, по ее информации, на сына напали люди с большими деньгами и связями.

«Они живут в Сарове, и весь город держат в страхе», — добавила женщина.

По данным журналистов, напавшие называли себя ворами из Сарова, и у троих задержанных ранее уже были судимости.