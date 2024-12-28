Мраза Мытищинского задержали в Крыму. Чем известен криминальный авторитет

Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму. Объявленный в федеральный розыск лидер ОПГ, настоящее имя которого Мурад Амоян, не просто тихо-мирно жил на полуострове, он развил там бурную и, конечно, незаконную деятельность. В материале 360.ru — все, что известно о Мразе Мытищинском и его преступлениях.

Кто такой Мраз Мытищинский

Свой преступный путь Мурад Амоян начал в Армении. После того как на родине его объявили в розыск за похищение людей, Амоян перебрался в Россию. Группировка Мраза Мытищинского держала в страхе Кубань и Подмосковье, а также орудовала на Украине. Амоян по криминальной традиции нигде не работал и не светился на публике.

Он и его приспешники считались приближенными ныне покойного вора в законе Деда Хасана, и это давало криминальному авторитету Мразу Мытищинскому иллюзию безнаказанности.

Однако правосудие настигло Амояна в 2020 году. Его задержали и экстрадировали в Армению, въезд в Россию для него закрыли пожизненно. Спустя три года Амояну удалось вернуться в Россию, несмотря на то, что его объявили в федеральный розыск. Этот его вояж закончился 28 декабря, когда его арестовали в Крыму.