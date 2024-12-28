Мраза Мытищинского задержали в Крыму. Чем известен криминальный авторитет
Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму. Объявленный в федеральный розыск лидер ОПГ, настоящее имя которого Мурад Амоян, не просто тихо-мирно жил на полуострове, он развил там бурную и, конечно, незаконную деятельность. В материале 360.ru — все, что известно о Мразе Мытищинском и его преступлениях.
Кто такой Мраз Мытищинский
Свой преступный путь Мурад Амоян начал в Армении. После того как на родине его объявили в розыск за похищение людей, Амоян перебрался в Россию. Группировка Мраза Мытищинского держала в страхе Кубань и Подмосковье, а также орудовала на Украине. Амоян по криминальной традиции нигде не работал и не светился на публике.
Он и его приспешники считались приближенными ныне покойного вора в законе Деда Хасана, и это давало криминальному авторитету Мразу Мытищинскому иллюзию безнаказанности.
Однако правосудие настигло Амояна в 2020 году. Его задержали и экстрадировали в Армению, въезд в Россию для него закрыли пожизненно. Спустя три года Амояну удалось вернуться в Россию, несмотря на то, что его объявили в федеральный розыск. Этот его вояж закончился 28 декабря, когда его арестовали в Крыму.
Лже-награды и друг-депутат
В Крыму Амоян жил по поддельным документам. Члены местной ОПГ сделали ему удостоверение почетного дружинника и ветерана боевых действий, а также «присвоили» ему государственные награды. Размахивая корочками, Амоян целый год кошмарил крымских чиновников и бизнесменов, конфисковывая гуманитарную помощь, предназначенную для новых регионов.
По информации Telegram-канала Shot, Мраза Мытищинского прикрывал его близкий друг — депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян. Благодаря такому криминальному тандему Амояну удавалось год открыто жить в России.
Правоохранительным органам предстоит выяснить, как разыскиваемый преступник смог пересечь границу Российской Федерации. Пока неизвестно, экстрадируют ли Амояна в Армению, или будут судить в России. Его родственников уже отправили на родину, большая часть семьи бандита погибла с результате криминальных разборок.
Депутат Симферопольского городского совета опроверг свою «дружбу» с криминальным авторитетом. В беседе с сайтом kp.ru он заявил, что с Амояном его связывает только одно место рождения — Армения.
«Просто шапочное знакомство, как со своим соотечественником — ведь мы родились в Армении. И ничего больше. Виделись мельком на армянском народном празднике Вардавар в Старом Крыму на территории средневекового армянского монастыря Сурб Хач. И все!» — заявил Гегам Маргарян.
Он заявил, что подаст в суд за клевету, так как ему дорого его честное имя. Депутат признался, что из нарушений закона за ним водится только нарушение скорости за рулем.