Сегодня 12:03 Мотивом расправы над сержантом в училище ВДВ стала неприязнь: кто обрек его на мучения? «Коммерсант»: сержанта из училища ВДВ убили из неприязни, связав стропы парашюта 0 0 0 Фото: Spc. Justin Stafford/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Криминал

Задержания

Убийства

Адвокаты

Преступления

Военные

Самолеты

ВДВ

В военном суде начался процесс по делу об убийстве заместителя командира взвода Ивана Селина в Рязанском высшем воздушно-десантном училище имени генерала В. Ф. Маргелова. Селин погиб во время учебных прыжков, когда подчиненный связал стропы его основного и запасного парашютов, сообщил «Коммерсант».

По информации издания, курсант взял всю вину на себя, но родные погибшего не верят, что у него не было сообщников. Следствие начало проверку по факту халатности должностных лиц училища. Мать Селина отсудила у военного ведомства моральную компенсацию в размере двух миллионов рублей. Сержант погиб 3 июня 2025 года во время тренировочного десантирования с самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. Личность подозреваемого установили почти сразу. Эксперты обнаружили его биологические следы на стропах. Сам Илья Казанцев после задержания признался в преступлении. Мотивом, как считают, стала личная неприязнь.

Фото: Медиасток.рф

Хотел убить из-за издевательств Ивана Селина назначили замкомвзвода в январе этого года, но Илья Казанцев давно его недолюбливал. Он объяснил свою ненависть тем, что Селин якобы предвзято относился к курсантам, у которых не было боевого опыта и которые пришли в училище сразу после школы. Казанцев утверждал, что сержант мог ударить его за любую провинность, например, по затылку или шее. Также он заставлял выполнять унизительные упражнения, такие как сидение на корточках или ходьба гусиным шагом.

В мае 2025 года Казанцев, будучи в увольнении, попытался скрыться от патруля. Во время проверки документов он сбежал. Вернувшись в казарму, сержант, по словам обвиняемого, напал на него, нанес несколько ударов и повалил на пол. Затем добавил еще ударов и пригрозил взводу отменить увольнения. По словам Ильи Казанцева, он был сильно обижен и рассматривал два пути: либо обратиться к командованию училища вместе с другими курсантами, чтобы пожаловаться на сержанта, либо убить его.

Фото: Sven KÃ�uler/dpa / www.globallookpress.com

По словам Казанцева, 26 мая два преподавателя попросили его и сослуживца помочь с парашютами. На складе он заметил, что начальник увлеченно принимает парашюты у офицеров. «Я понял, что это мой шанс связать ему стропы», — пояснял впоследствии фигурант. Курсант быстро определил, какой парашют закреплен за Иваном Селиным. Дождавшись, пока его приятель уйдет, он достал парашютную сумку сержанта, снял пластилиновую печать, извлек основной парашют, связал стропы и закрепил узлы контровкой. Затем он повторил те же действия с запасным парашютом, аккуратно уложил все обратно и восстановил печать. Обвиняемый понимал: у сержанта нет шансов выжить. Он надеялся, что позже его смерть признают несчастным случаем.

Фото: Соцсети

Десантник пытался раскрыть парашют до последнего Потерпевшие отвергают версию о том, что убийца действовал один. Адвокат Павел Чигилейчик считает, что обвинения нужно переквалифицировать. Он предлагает добавить формулировку «с особой жестокостью». По данным экспертизы, Иван Селин боролся за свою жизнь в течение минуты, отведенной ему в воздухе. Он успел достать парашют из сумки и пытался раскрыть его вручную до самого столкновения с землей. «Казанцев прекрасно знал, что Селин опытный парашютист, и сознательно обрек его на мучения. Это новичок мог бы в этой ситуации потерять от страха сознание, но не Селин», — пояснил адвокат. Адвокат также добавил, что на каждом стеллаже склада хранится более 50 парашютов, поэтому сложно определить нужный без посторонней помощи. По всей видимости, Казанцеву кто-то указал, где искать.